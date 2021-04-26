«Телевизионное» решение»: справедливо ли удалили Ахметова

Дерби между «Спартаком» и ЦСКА в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) получилось достаточно скудным на голевые моменты – в игре был забит всего один мяч, который и принес победу красно-белым. Однако одно судейское решение после поединка вызвало жаркие споры – удаление полузащитника армейского клуба Ильзата Ахметова за десять минут до конца первого тайма.

На 35-й минуте игры в борьбе за мяч Ахметов пошел в столкновение с нападающим соперника Александром Соболевым и шипами попал ему по ноге. Эпизод вышел достаточно спорный, в дело пришлось вмешаться работающему на системе видеопомощи арбитрам (VAR) Сергею Карасеву.

Однако даже его слово не было решающим – главный судья встречи Павел Кукуян лично отправился смотреть эпизод, после чего принял решение показать игроку ЦСКА красную карточку.

Однако это решение было достаточно спорным, потому что на повторах было видно, что армейский полузащитник играет в мяч. Такой фол, по мнению многих экспертов, не тянул на удаление, только на желтую карточку. В ЦСКА уже направили обращение в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой разъяснить данный эпизод. Интересно и то, что буквально за несколько секунд до столкновения Ахметова и Соболева Кукян не зафиксировал игру рукой футболиста «Спартака» Айртона.

При этом Айртон получил предупреждение за другой эпизод, также желтая карточка была показана голкиперу «Спартака» Александру Максименко. Красно-белые также приняли решение обратиться в экспертно-судейскую комиссию, чтобы получить разъяснение по этим моментам.

Бывший судья Международной федерации футбола Алексей Николаев, который неоднократно работал на дерби между «Спартаком» и ЦСКА, в комментарии «Газете.Ru» оценил решения Кукуяна и высказался о самом спорном – удалении Ахметова. Специалист отметил, что этот эпизод стал единственным обсуждаемым после встречи, потому что сам матч вышел не таким сложным для судейской бригады.

«Дерби – всегда такой матч, который приковывает особое внимание. Мне самому посчастливилось работать в таких матчах, где каждое действие как под микроскопом. Но этот эпизод – единственный, который мы обсуждаем, потому что игра получилась для судейства не такая сложная, не было спорных моментов в штрафной с назначением 11-метрового», — заявил он.

Говоря об эпизоде с Ахметовым, Николаев отметил, что такое решение можно назвать «телевизионным», потому что в дело был вынужден вмешаться VAR.

«В эпизоде с Ахметовым в дело вмешался VAR, мы получили «телевизионное» решение. Этот тот случай, когда ответственность немного размывается и ложится как на главного судью, так и на VAR-ассистента. Мы можем только гадать, почему VAR вмешался, так как, на мой взгляд, это была неочевидная ошибка арбитра. Получается, работавший на VAR Сергей Карасев посмотрел повторы и, по всей видимости, решил, что Ахметов попал Соболеву открытыми шипами где-то в голень, здесь сыграла роль и реакция самого Соболева.

Я, кстати, сначала поддержал это решение. Но потом, посмотрев повтор более детально, увидел, что Ахметов сначала играет в мяч. Дело даже не в том, что это такой громкий матч, где нужны взвешенные решения – по самому моменту была бы более правильной желтая карточка»,

— подчеркнул Николаев.

При этом экс-судья подчеркнул, что итоговое решение все равно лежит на главном арбитре, который после просмотра эпизода может изменить решение, однако это не всегда так бывает и не является законом, который обязательно нужно соблюдать.

«Конечно, это решение не только VAR, за все отвечает главный судья. Если арбитр принимает определенное решение, а VAR-ассистент считает, что оно ошибочное, то он инициирует просмотр повтора главным арбитром. Но это не значит, что рефери обязан изменить решение, как мы это не раз видели – и в положительном ключе, и не очень. В большинстве случаев получается, что вердикт меняется, но это не закон», — заключил Николаев.

После встречи «Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата России, имея в активе 50 очков. ЦСКА идет шестым, набрав на четыре балла меньше.