«Верили до конца»: как Россия отыгралась с 1:5 в матче с США

Сборная России стартовала на юниорском чемпионате мира с громкой победы над командой США. Матч между принципиальными соперниками открывал турнир, и накал борьбы на льду соответствовал статусу встречи: в составе сборной России произошло два удаления на десять минут за грубость, а в сумме соперники наколотили 13 голов.

И главное: матч закончился потрясающим камбэком юной «Красной машины», которая уже к началу второго периода проигрывала «звездно-полосатым» с разгромным счетом 1:5.

В первой половине встречи нервы у подопечных Альберта Лещева шалили так, что оборона пропускала издевательски легкие голы, голкипер Кирилл Герасимюк совершенно не справлялся с задачей, удаления игроков в красном следовали одно за другим, а американцы хладнокровно реализовывали большинство — все три попытки завершились голами.

Единственную шайбу сборной России за первые 26 минут встречи забросил Данила Юров — самый опытный игрок этой сборной, который в 17 лет выступает за основной состав магнитогорского «Металлурга» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Однако этого единственного озарения было недостаточно, чтобы охладить пыл хозяев площадки (чемпионат мира полностью проходит в Техасе, что определенно на руку американской команде).

При счете 1:4 Альберт Лещев принял решение заменить голкипера — вместо Герасимюка вышел Валерий Бринкман (тоже вратарь из системы СКА), но кардинально ситуация не изменилась: буквально через две минуты и этот страж ворот пропустил шайбу, поскольку сборная США реализовала очередное большинство.

Счет дошел до 5:1, и в большинстве матчей «взрослого» хоккея на этом можно было бы ставить точку. Однако на чемпионате мира с игроками до 18 лет может произойти все что угодно: и российские юноши доказали это, неожиданно воспрянув духом и забросив с 26 по 33-ю минуту встречи сразу три шайбы.

Начал эту голевую феерию Матвей Мичков — главная надежда России, который за 43 матча в Молодежной хоккейной лиге побил рекорд нынешней звезды НХЛ Никиты Кучерова по количеству голов за сезон для 16-летних хоккеистов, державшийся 11 лет. Недаром Мичкова уже называют первым номером драфта НХЛ-2023.

В матче против США 16-летний нападающий удачно подкараулил отскок возле ворот соперника и занес шайбу в пустой угол (5:2).

Следующим отличился капитан команды Никита Чибриков — 18-летний нападающий системы СКА, который уже успел забить за главную команду питерских армейцев и считается одним из фаворитов драфта НХЛ-2021. Игрок зарядил кистевым броском из правого круга вбрасывания мимо множества своих и чужих игроков и сделал счет 5:3. Правда, в протоколе этот гол почему-то приписали Всеволоду Гайдамаку, посчитав, что шайба залетела в ворота рикошетом от него, однако вклада Чибрикова это не отменяет.

Сразу после этого дубль оформил Мичков (Россия реализовала большинство впервые в матче), и отставание от американцев сократилось до минимума (4:5).

Правда, затем сборная США сумела немного увеличить отрыв от «Красной машины» (4:6), но зарядиться уверенностью не успела: Иван Мирошниченко на последней минуте второй периода занес в ворота «звездно-полосатых» очередную шайбу, пригвоздив соперников психологически (5:6).

Вдвойне важен тот факт, что забил тот самый Мирошниченко, которого миграционная служба США по неизвестной причине отказывалась пускать на чемпионат мира, несмотря на наличие визы.

Сам игрок в интервью «Чемпионату» рассказывал, что в документе не было указано никаких причин для такого решения, а об отказе стало известно лишь за три дня до вылета.

В итоге Федерация хоккея России обратилась в Олимпийский комитет США и в Международную федерацию хоккея, которые и помогли добиться разрешения на въезд для Мирошниченко, иначе «Красная машина» осталась бы без одного из своих лидеров.

«За несколько часов до вылета мы получили официальное письмо, что в порядке исключения из правил Иван может заехать один раз в США. У него есть действующая виза, но разрешение дали строго на эту поездку.

Контролируется все Миграционной службой США, то есть Иван прилетает, играет и потом улетает», — сказал глава штаба сборной России Роман Ротенберг в эфире «Матч ТВ».

Именно Мирошниченко забил два последних гола сборной России в основное время встречи. За пять минут до финальной сирены он подкараулил шайбу на «пятаке» после передачи Федора Свечкова и сравнял счет (6:6), переведя игру в овертайм.

Дополнительное время продлилось недолго: уже спустя полторы минуты Никита Чибриков в одиночку прошел через всю площадку и пробросил шайбу между ног голкиперу «звездно-полосатых». 7:6 — невероятная победа сборной России, в которую было почти невозможно поверить.

После такого камбэка очень хотелось бы, чтобы россияне впервые с 2007 года смогли завоевать золото юниорского чемпионата мира. Американцы же из-за этого поражения только разозлятся: хозяева площадки являются самой титулованной сборной в истории ЮЧМ с десятью золотыми медалями.

«Завтра мы перегруппируемся», — пообещал нападающий сборной США с русскими корнями Саша Пастухов.

А защитник «звездно-полосатых» Шон Беренс отметил, что его команде не удалось «засушить» игру и подавить инициативу соперника.

«Мы здорово начали матч, провели сильный первый период, но затем упустили нити игры. Матч закончился не так, как мы бы хотели, но мы перестроимся завтра и станем лучше. В третьем периоде, ведя в одну шайбу, нам надо было «засушить» соперника. У нас это не получилось, Россия здорово играла на форчеке, в третьем периоде действовала с преимуществом и смогла сравнять», — цитирует Беренса «Чемпионат».

Главный тренер сборной России Альберт Лещев объяснил после встречи, как его подопечным удалось перевернуть ход встречи:

«Матч получился неоднозначным: первый период остался не за нами, но затем мы внесли коррективы и в итоге нашли свою игру. Замена вратаря? Герасимюк волновался, и нам пришлось его поменять, — это был ключевой момент матча.

У тренера всегда должен присутствовать план Б, ведь никогда не знаешь заранее, как пойдет игра. Мы сегодня перешли к плану Б, который сработал».

Автор решающего гола сборной России Никита Чибриков после встречи был вынужден комментировать не только свою победную шайбу, но и удаление на десять минут, полученное им в первом периоде за атаку соперника в область головы.

«Произошло обычное удаление: если судьи увидели неправильные действия, значит, удаление было. Я извинился перед командой за оплошность с удалением: хоккей такая игра, где все может перевернуться. Мы сегодня верили до последнего в нашу победу, и мы ее добились.

В овертайме действовал по ситуации, увидел свободный лед, нанес бросок и забил», — подытожил капитан сборной.

Автор дубля Матвей Мичков отметил заслугу тренеров в том, что команде удалось перевернуть встречу:

«После счета 1:5 тренер видел, что происходит на площадке, вовремя поменял сочетания звеньев, и наша команда взбодрилась. Все верили в победу, хорошо, что все так сложилось, и мы выиграли матч».

Следующую игру на турнире сборная России проведет уже этой ночью, 28 апреля, в 00.00 по московскому времени, против Финляндии.

В данный момент юная «Красная машина» с двумя очками занимает второе место в группе B, уступая только Чехии (3 очка) и обгоняя США (1), Финляндию (0) и Германию (0).

Для выхода в четвертьфинал надо попасть в топ-4 своей группы, то есть достаточно будет не занять последнее место.