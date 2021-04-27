«Похож на привидение на поле»: Роналду уничтожают в Италии

«Ювентус» на грани провала

В Серии А осталось сыграть шесть туров, и уже очевидно, что впервые за десять лет Италия увидит нового чемпиона, которым на фоне провала «Ювентуса» должен стать «Интер».

Подопечные Антонио Конте набрали 79 очков и серьезно обгоняют своих ближайших преследователей — «Аталанту» Алексея Миранчука (68 баллов), «Наполи» (66), «Ювентус» (66) и «Милан» (66).

Однако интрига в Серии А отнюдь не умерла, а лишь перетекла в другое русло: теперь главным вопросом стало то, кто же попадет в зону Лиги чемпионов на следующий сезон.

Из-за тяжелых экономических последствий пандемии клубам особенно важно пробиться в самый престижный еврокубок, чтобы получить гарантированные миллионы евро за участие в нем.

Борьба идет настолько напряженная, что даже безоговорочный гегемон Италии последних лет — «Ювентус» — может остаться без Лиги чемпионов и провалиться в гораздо менее денежную Лигу Европы. Туринцы, занимающие сейчас четвертое место в таблице, отнюдь не выглядят явными фаворитами в этой гонке с «Миланом» и «Наполи». Также неподалеку дежурит «Лацио», который набрал пока 61 очко, но имеет в запасе матч со слабым «Торино» и вполне может одержать победу и подобраться к конкурентам на расстояние двух баллов. Напомним, для попадания в ЛЧ команде необходимо финишировать в топ-4 чемпионата Италии.

La classifica della #SerieATIM a 33ª giornata ultimata.



Usa una GIF per descrivere il tuo stato d'animo! #WeAreCalcio pic.twitter.com/IykE0aDoV7 — Lega Serie A (@SerieA) April 26, 2021

«Ювентусу» жизненно необходимы деньги от участия в Лиге чемпионов, чтобы выполнять финансовые обязательства по зарплатам перед своим звездным составом (в первую очередь перед Криштиану Роналду, получающим 31 млн евро за сезон и имеющим еще год контракта с клубом), а также чтобы избежать серьезного ухудшения своей экономической ситуации, и без того довольно плачевной из-за пандемии и отсутствия больших успехов на поле. В частности, ранний вылет из Лиги чемпионов — уже на стадии 1/8 финала от скромного «Порту» — сильно ограничил доходы Старой Синьоры от этого турнира. Однако в следующем сезоне «Ювентус» рискует не получить и этого.

В последних трех матчах клуб набрал четыре очка из девяти возможных, а ничья со слабой «Фиорентиной» Александра Кокорина (1:1) чуть не стала финальной точкой кипения для руководства «Ювентуса».

После этого издание La Stampa сообщило, что боссы клуба готовы немедленно уволить главного тренера Андреа Пирло, если команда не сможет одержать победу в ближайшем матче против «Удинезе» (2 мая). Руководство всеми силами пытается взбодрить футболистов в разгар решающего отрезка сезона, где им предстоит сыграть еще с такими командами, как «Милан» и «Интер». Однако получается пока не очень.

Роналду критикуют в Италии, а он собирает чемоданы

Осложняет ситуацию и тот факт, что лидер «Ювентуса» Криштиану Роналду уже вовсю занимается поисками нового клуба. По крайней мере, об этом не первый месяц трубят инсайдеры итальянских и испанских СМИ, которые имеют свои источники в окружении португальца.

Переход пятикратного обладателя «Золотого мяча» из мадридского «Реала» явно не оправдал ожиданий обеих сторон. С 2018 года Роналду не получил ни одной индивидуальной награды, а «Ювентус» ни на шаг не приблизился к долгожданной победе в Лиге чемпионов, а теперь может и вовсе туда не попасть.

В таком случае туринцам банально не хватит денег, чтобы выплачивать Роналду положенный 31 млн евро, да и сам звездный нападающий не намерен пылить в Лиге Европы.

В связи с этим португалец рассматривает вариант с переходом в «Манчестер Юнайтед» (клуб, который сделал из него легенду) либо в «ПСЖ» (клуб, который точно потянет его зарплату). По информации испанской газеты Marca, агент Роналду Жорже Мендеш уже начал работать над трансфером в «МЮ» — в настоящий момент производятся расчеты и оценивается вероятность этого перехода.

Итальянская Gazzetta dello Sport утверждает, что нападающий готов пойти на некоторое понижение зарплаты ради того, чтобы оказаться в стане «красных дьяволов». В данный момент манкунианцы занимают второе место в Английской премьер-лиге (АПЛ) и точно не останутся без Лиги чемпионов.

«Ювентус» не возражает против этого перехода — избавление от зарплаты Роналду изрядно поможет клубу в экономическом плане.

Более того, туринцы даже размышляют над тем, чтобы предложить «Манчестеру» обмен португальца на Поля Погба, который когда-то феерил в футболке «бьянконери» и до сих пор сохранил любовь к клубу.

На фоне всех этих переговоров Роналду резко сдал на футбольном поле. В последних трех матчах нападающий не отличился ни одним результативным действием — и это в самый критический для клуба момент. Такой долгой голевой засухи у пятикратного обладателя «Золотого мяча» не случалось с первого сезона за «Ювентус», когда травма выбила его из строя на шесть матчей. Итальянские СМИ обрушились на футболиста с серьезной критикой.

«Команда разобщена, нет игры, нет души, а Криштиану напоминает привидение на поле, плавно прогуливаясь пешком и практически не интересуясь матчем»,

— писало издание Corriere della Sera после недавней ничьей «Ювентуса» с «Фиорентиной».

«Криштиану, ты тут?» — задалась вопросом Gazzetta dello Sport, указав на то, что Роналду упустил явный голевой момент на 84-й минуте встречи, немного не добежав до мяча после отличной подачи Деяна Кулушевски, что могло бы принести туринцам победу.

Похоже, что мотивация звездного португальца близится к нулю. Но если он после сезона сможет спокойно уйти в другой топ-клуб, то «Ювентусу» его бездействие обойдется очень дорого.