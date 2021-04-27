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«Есть характер, не распустили сопли»: реакция олимпийских чемпионов на победу России над США

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Олимпийский чемпион Старшинов объяснил невероятную победу России над США на ЮЧМ-2021

Олимпийский чемпион Виталий Прохоров в интервью «Газете.Ru» проанализировал, как сборная России смогла отыграться со счета 1:5 и одержать победу над США (7:6) на старте юниорского чемпионата мира по хоккею, экс-тренер юниорской сборной Владимир Плющев объяснил, почему первые матчи на ЮЧМ получаются «не совсем адекватными», а двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Старшинов посоветовал тренерскому штабу сборной следить за психологическим состоянием спортсменов.

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Сборная России показала впечатляющий старт на юниорском чемпионате мира по хоккею в США. В первом матче группового этапа национальная команда в овертайме обыграла американцев со счетом 7:6 — при этом к середине встречи россияне уступали 1:5. Такой камбэк заставил специалистов говорить о характере юной «Красной машины», однако эксперты также отметили, что по первой игре не стоит делать далеко идущих выводов.

Олимпийский чемпион — 1992 Виталий Прохоров признался, что его весьма удивил исход встречи.

«Такие исходы всегда удивляют. Во-первых, переломили игру. Во-вторых, не сдались. В-третьих, если ты не сдаешься, то тебе может повезти. И в итоге — хорошее начало.

Проигрывали 1:5 во втором периоде? Конечно, мог сказаться перелет, акклиматизация. Это первая игра — что-то могло не задаться в начале, могло появиться волнение.

Я не знаю, что у них происходило в этот момент. Начало-то матча было не очень хорошим, но не сдались. В какой-то мере повезло, что забили во второй половине. Видимо, американцы встали, пропустили один гол, второй, третий — и уже складывалась совершенно другая ситуация. Уже наши взбодрились и сами повели игру. А овертайм — это везение.

Первая игра — это всегда рулетка на чемпионатах мира, особенно у юниоров. Здесь очень большую роль играют эмоции, волнение. Психология выходит на первый план. Хорошо, что ребята с этим справились и во второй половине сумели повернуть игру в другом направлении»,

— подчеркнул Прохоров.

Заслуженный тренер России, бывший наставник юниорской команды страны Владимир Плющев обратил внимание, что речь идет лишь о первом матче, а настоящие испытания хоккеистам еще предстоят.

«Все дело в том, что такие игры бывают — особенно на юниорских первенствах. Но то, что ребята не опустили руки при 1:5, собрались и выполнили установки, которые были даны, — это хорошо. У ребят есть характер, они не распускают сопли при таких не очень удачных стартах. Но весь чемпионат мира впереди, у ребят еще будут серьезные соперники. И, конечно, все будет решаться в плей-офф.

Я бы не спешил говорить, что этот матч — своего рода «лакмусовая бумажка». И американцы, и канадцы, и скандинавы, и мы — все являются претендентами на звание чемпионов мира.

Стартовые матчи всегда бывают немного нервозными и не всегда адекватными. Поэтому говорить, что это «лакмусовая бумажка», я бы не стал. А вот что психологически это придаст нашим ребятам сил, — это однозначно. Хороший старт с серьезным соперником — это всегда приятно.

И факт, что к 25-й минуте «горели» 1:5, совершенно не является показательным. Это нервы, это старт. Ребята выходят на незнакомую площадку — возможно, не совсем адекватно себя чувствовали в начале матча. Это все не показатель, потому что и та, и другая команда очень много забили и очень много пропустили. Это просто издержки стартовой игры», — констатировал Плющев.

Прославленный ветеран отечественного хоккея, двукратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира Вячеслав Старшинов отметил, что такое преодоление, которое совершили россияне, отвечает его собственным принципам, и призвал тренерский штаб юниорской команды внимательно следить за моральным состоянием подопечных.

«Ребята — молодцы, показали характер! В таком юном возрасте это прекрасно. Потом, когда они уже станут мужчинами, это пригодится.

Я сам такого же склада — всегда любил через «не могу» преодолевать сопротивление и добиваться каких-то результатов. Это положительный момент для них, так держать! Думаю, что растет хорошая смена нашим мастерам.

Сейчас это не показательный результат. Кроме того, они же еще молоды, у них психика не такая стабильная, поэтому их состояние очень легко меняется. Здесь очень трудно что-то предугадать. Тренеры должны очень внимание следить за их состоянием — не только физическим, но и душевным. Это очень важно. Но наши хоккеисты, как известно, всегда отличались морально-волевыми качествами», — подытожил Старшинов.

Сборная России благодаря этому результату набрала два очка и идет на втором месте в группе В. Следующий матч подопечные Альберта Лещева проведут против Финляндии, эта игра состоится в ночь на 28 апреля и начнется в 00.00 по московскому времени. Также соперниками россиян на групповом этапе являются Германия и Чехия.