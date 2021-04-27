«Горькая пилюля для нас»: что говорят в Америке о хоккейном матче с Россией

«Мы сами поставили себя в такое положение»

В Техасе стартовал очередной, 22-й юниорский чемпионат мира по хоккею, и первый же день соревнований подарил сразу несколько результативных матчей. В одном из них поучаствовала команда США. Хозяева турнира во Фриско начали турнир с принципиальной битвы со сборной России и были близки к тому, чтобы одержать в ней победу — после первых 25 минут игры американцы лидировали со счетом 5:1. Однако удержать преимущество подопечные Дэна Мьюза не смогли: россияне умудрились перевернуть ход встречи и перевести игру в овертайм, где Никита Чибриков отметился победным броском.

«Это горькая пилюля для всех нас. Все развернулось так быстро. Мы хорошо начали этот матч, контролировали игру, затем Россия заставила нас обороняться. Мы должны были лучше реагировать на это. Мы сами поставили себя в такое положение. Но в таких матчах, где встречаются два сильных оппонента, ошибки неизбежны», — говорил наставник американской сборной после матча.

Американские болельщики, которые присутствовали на трибунах арены «Комерика-центр», игрой (в особенности российской команды) остались довольны.

Was at the game. RUS went on a tear after this goal in the 2nd. These kids are good! pic.twitter.com/FxIGBkfCMP — MikelDallas (@MikelDallas) April 27, 2021

Да и сами представители сборной США не слишком расстроились. По крайней мере, эмоций для шуток у американцев оказалось достаточно. Так, в официальном Twitter-аккаунте американской хоккейной федерации был опубликован пост с напоминанием о юниорском чемпионате мира 2015 года, победителем которого стали как раз американцы. На старте турнира команда, которую тогда возглавлял Дон Гранато, также выигрывая по ходу матча, уступила россиянам (1:3), а затем выдала шестиматчевую победную серию и завоевала золото.

«Вы ведь знаете, что произошло в прошлый раз, когда мы проиграли России на старте турнира?» — говорится в публикации.

You know what happened the last time we lost to Russia to open a tournament? — USA Hockey (@usahockey) April 27, 2021

Правда, некоторые американские болельщики посоветовали своей юниорской национальной сборной «не быть слишком дерзкой».

«Россиянина Мирошниченко теперь точно могут больше не пустить в США»

Прошедшая игра приятно удивила многих хоккейных журналистов и обозревателей, в том числе относящихся и к Международной федерации хоккея. Например, на сайте ИИХФ была опубликована вроде бы обычная отчетная заметка о матче, но камбэк России в ней был отмечен особо.

«Сборной США потребовалось всего лишь две минуты и 56 секунд, чтобы пролить первую кровь в матче. Собравшиеся толпы болельщиков на трибунах взревели от радости. Американцы сохранили свой стартовый жаркий темп и сразу удвоили преимущество. России пришлось в спешке нанести ответный удар, но затем пропустили еще трижды», — говорится в заметке.

«Однако русские отказались сдаться и засыпали Гибсона Хомера многочисленными бросками, красная буря все усиливалась. В итоге Россия оправилась от стартового кризиса и перевела игру в овертайм, где в результате наступательного прессинга смогли добиться победы. Это подобно рекорду сборной Чехии, которая в четвертьфинале ЮЧМ-2017 отыгралась после 1:5 в матче с финнами. Отличие лишь в том, что чехи тогда проиграли, а Россия победила»,

— отмечается в материале.

Оценил матч и ведущий подкаста Talking Hockey Sense Крис Питерс, который работал обозревателем на многих авторитетных площадках. Так, журналист удивился результативному второму периоду, в котором обе команды забросили семь шайб (из 13 голов матча).

«Одна из самых безумных игр, которые я когда-либо видел. Спасибо», — написал он.

So... uh... That was a period. Read from the bottom up... Classic USA-Russia tilt in Texas. Catch the final period on @MyHockeyTV pic.twitter.com/VayV1z5Ohc — Chris Peters (@chrismpeters) April 27, 2021

One of the wildest games I've ever witnessed. Mercy. https://t.co/03hLORWWBu — Chris Peters (@chrismpeters) April 27, 2021

Схожие эмоции переполняли и штатного обозревателя сайта НХЛ Майка Морреаля.

Russia w/ a huge rally vs the U.S. on opening night of the World U-18 Championship. Chibrikov, No. 14 in @NHLdotcom Top 32 (https://t.co/QjiflK4y99), with the winner in OT. 16yo forward Matvei Michkov (2023 eligible) scored twice, had 4 shots on goal (remember the name) https://t.co/G8RXr9wJ44 — Mike Morreale (@mikemorrealeNHL) April 27, 2021

Американцы также в шутку отметили, что теперь у одного из лидеров российской сборной Ивана Мирошниченко могут возникнуть новые трудности с тем, чтобы попасть в США. 17-летний форвард, отметившийся в матче голевым дублем, мог пропустить турнир после того, как американская миграционная служба отказалась пустить хоккеиста в страну. Ситуацию, впрочем, удалось урегулировать за несколько дней до вылета сборной России в Техас.

«После этого спектакля США могут больше никогда не пустить Мирошниченко в страну», — написала одна из болельщиц.

after this performance the usa may never let miroshnichenko into the country again — Erica (@kaacire31) April 27, 2021

«Пора обсудить возможность выбора Чибрикова в первом раунде драфта»

Отметили американцы игру и другого российского хоккеиста — Никиты Чибрикова, который и стал автором победного гола и еще двух результативных передач. 18-летний форвард СКА и раньше был на слуху в Америке, но теперь о нем стали говорить еще громче в преддверии драфта НХЛ, который должен пройти с 23 по 24 июля.

«Этот год — необычайно спокойный для российских талантов. Но Никита Чибриков — один из лучших кандидатов. Сейчас он считается одним из ключевых игроков сборной России, да и на Еврохоккейтуре он представлял серьезную угрозу для соперников. США сегодня прочувствовали его гнев сполна, когда он был удален за удар локтем. И когда казалось, что у России не осталось шансов на камбэк, Чибриков помог перевести игру в овертайм, где и отметился победным броском», — отметил обозреватель The Hockey News.

«Атакующие способности и высококлассное катание Чибрикова не подлежат сомнению, он обладает физической силой, которая делает его опасным форвардом. Если россиянам удастся несколько изменить манеры игры Чибрикова, а именно — улучшить его дисциплину, то пора обсудить возможность выбора Чибрикова в первом раунде драфта»,

— добавил он.

Nikita Chibrikov entered the #U18Worlds with the potential to be a big riser in the #NHLdraft world.



Tonight's performance - a three-point effort and the game-winning goal - is a good start.



But the way he bounced back from a bad penalty is notable.https://t.co/3KiYlNPnhx — Steven Ellis (@StevenEllisTHN) April 27, 2021

Его поддержал главный редактор EPRinkside Джей Ди Берк.

«Если вы просто посмотрите итоговый протокол матча, то не увидите полной картины игры. Никита Чибриков довольно ярко обрисовал роль, которую он сыграл в смелой победе России над хозяевами турнира. Просто поверьте в это: Чибриков отметился голом, двумя передачами, четырьмя бросками, 12 минутами штрафа за удар локтем соперника и оценкой полезности »+2». Россия вернулась в игру после 1:5, сохранив шансы на победу. Все, что требовалось для успеха, — один точный выстрел. Если вы вдруг не знали, у Чибрикова в рукаве оказался такой героический поступок. Он забрал шайбу в своей зоне, прошел мимо Саши Пастухова, когда тот вышел из зоны США, и обыграл Хомера с острого угла», — написал он.