Похитили флаг, украли победу: Госдума грозит санкциями из-за скандала на ЧМ по шашкам

Снятие флага

Во время финального матча первенства мира по шашкам между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и полячкой Натальей Садовской разразился громкий скандал.

Один из организаторов встречи на втором часу игры неожиданно подошел к соперницам и снял табличку с российским триколором, наклеенную на боковую поверхность стола рядом с именем российской шашистки.

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Спустя еще несколько мгновений этот же мужчина забрал флаг России, стоявший по левую руку от Тансыккужиной.

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Российская шашистка непонимающе огляделась по сторонам, но воздержалась от комментариев и продолжила играть.

Однако инцидент явно оказал психологическое давление на шестикратную чемпионку мира, которая в итоге потерпела поражение.

Теперь после четырех раундов Тансыккужина уступает польской шашистке со счетом 16:32 и всерьез рискует потерять свой титул. Всего матч состоит из девяти раундов, а чтобы гарантировать себе победу, спортсмену необходимо набрать 54 очка.

Объяснения Польши

Организаторы турнира, который проходит в Польше, поспешили извиниться за произошедшее. По словам президента местной федерации шашек Дамиана Решки, организаторы были вынуждены экстренно убрать российскую символику по требованию Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Напомним, российский флаг и гимн запрещены на чемпионатах мира и Олимпиадах до 16 декабря 2022 года из-за допинговых скандалов и последовавших санкций Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Прошу прощения за данную ситуацию. Нам сообщили, что мы должны сделать это немедленно во время игры, иначе WADA исключит Международную федерацию шашек уже сегодня. Мы приносим извинения за любые возникшие неудобства»,

— приводит слова Решки портал Onet.

А экс-президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий добавил, что получил звонок от имени президента WADA — поляка Витольда Баньки, — с требованиями немедленно убрать триколор.

«Мне позвонили от имени бывшего министра спорта Витольда Баньки и попросили убрать со стола российский флаг, несмотря на то что партия продолжалась. Я не знал, как отреагирует Тамара Тансыккужина, но мне необходимо было это сделать. Польская сторона не совершила ничего плохого. Более того, мы сделали больше, чем должны. Всемирная организация шашек (FMJD) проигнорировала принятые в декабре решения в отношении России (о запрете национальной символики на крупных турнирах в течение двух лет. — «Газета.Ru»), и, если мы немедленно ничего не изменим, FMJD будет исключена из WADA», — цитирует Павлицкого «Чемпионат».

«Прямое нарушение регламента»

Тансыккужина рассказала «Газете.Ru», что изначально требование убрать флаг поступило главному судье матча — казахстанцу Айрату Нургазиеву. По регламенту, подходить к спортсменкам во время партии имел право только он. Однако главный арбитр не стал исполнять эту просьбу польских организаторов.

«Главный судья отказался сделать подобный шаг. Один из организаторов сказал, что был звонок из WADA, и он был вынужден так сделать»,

— отметила Тансыккужина.

«Сказали снять немедленно, не дожидаясь конца партии. Насчет игры мне не хотелось бы комментировать, потому что еще матч не закончен. Нужно играть дальше», — добавила спортсменка.

Ситуацию «Газете.Ru» также прокомментировал главный тренер сборной России по шашкам Юрий Черток, который также занимает должности генерального секретаря Всемирной федерации шашек и вице-президента Федерации шашек России.

«Организаторы извинялись, конечно. Дело в том, что судья был категорически против этого, а получается, что действовали по звонку из Министерства спорта Польши», — объяснил Черток.

«Это связано со скандалом с WADA — сейчас ее президент поляк, бывший министр спорта. Действовали от его имени, потребовали немедленно убрать флаг и триколор-таблички. И прямо во время тура. Конечно, безобразие, это прямое нарушение регламента и всяких этических норм, поскольку это психологическое давление на соперника»,

— подчеркнул тренер.

«Тансыккужина сейчас проиграла вообще по-детски в самом конце. Проигрыш — это очень серьезно, это своего рода нокаут. Такие игроки редко проигрывают, а в финальном матче эта еще и серьезная фора получилась. Если бы она не проиграла, может, этот случай и не был бы таким фатальным», — отметил Черток.

По словам главного тренера сборной, инцидент поставил российскую шашистку в ступор.

«Она потеряла много времени. То, что флаг убрали во время игры, выбило Тамару Михайловну из колеи. Я сам смотрел матч и не сразу понял, что произошло, как раз отвлекся в этот момент. Я подумал: «Что же она так долго сидит и не делает очевидные ходы, о чем размышляет?». Ругался даже про себя. Потом только мне позвонили и рассказали, что произошло», — цитирует тренера RT.

Кроме того, Черток признался, что российская сторона предполагала, что организаторы могут пойти на такой шаг, однако специалист не согласен с тем, что санкции WADA должны распространяться на турниры по шашкам: «Хотя мы и ожидали этого, но, естественно, не во время партии. Это могли сделать и до партии, и после, когда угодно».

«Между нами, Всемирной федерацией шашек, и WADA шли переговоры, довольно жесткие. К нам этот допинговый скандал не имеет абсолютно никакого отношения»,

— подчеркнул тренер.

«Во-первых, весьма сомнительно само применение допинга в шашках. Во-вторых, все наши допинг-пробы идут напрямую в WADA, минуя Российское антидопинговое агентство, и к нам никаких претензий не было. Даже стоял вопрос о выходе из соглашения с WADA, но все-таки совет FMJD принял решение соблюдать требования», — пояснил Черток.

«Вопиющий непрофессионализм»

В России уже разгорелся настоящий пожар из комментариев по поводу данного инцидента. Так, известный комментатор Дмитрий Губерниев решительно осудил польскую сторону за то, что они не обратили должного внимания на санкции WADA и лишь по ходу четвертого раунда матча решили убрать российский флаг.

«Вопиющий непрофессионализм. Люди играют в шашки, это высокоинтеллектуальная игра, и ни с того ни с сего появляется какой-то мужик во время матча, что за дичь вообще?» — цитирует Губерниева Sport24.

«Нужны санкции к организаторам матча. Поляки пробили дно. Это то же самое, как если бы во время пробития пенальти перед игроком появилась газонокосилка. Другого времени у них не нашлось, чтобы это сделать?»

— возмутился комментатор.

«Хочется сказать: ребят, вы идиоты? Почему нельзя было изучить регламент и сделать это до матча? Есть решение CAS, ну изучите вы регламент. Это косяк организаторов. Ну не беритесь тогда проводить соревнования. Стыдно за такой непрофессионализм, они идиоты и других слов нет», — резюмировал Губерниев.

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрий Свищев отметил, что на такое решение могли повлиять напряженные политические отношения между Россией и Польшей.

«К сожалению, у нас с Польшей сейчас сложные отношения. У них доминируют русофобские настроения, что отражается на спорте. Такое событие — вопиющая наглость и неуважение к нашей стране. Плюс давление на спортсмена. Необходимо выразить протест. Если организаторы изначально разрешили использовать наш флаг, то не нужно посреди матча делать такие антироссийские действия. Принимающая сторона должна была изначально проговаривать все правила. Наша федерация должна отреагировать на это, чтобы больше таких ситуаций не было», — цитирует Свищева «СЭ».

Депутат Госдумы Виталий Милонов пошел еще дальше и предложил разорвать дипотношения с Польшей:

«Считаю, что это хамство. По сути дела, это нападение на наш флаг. Нужно срочно вызвать посла Польши, вручить ноту протеста, прекратить все это разрывом дипломатических связей. Думаю, что это серьезный вызов и оскорбление, которое эти придурки высказали всем россиянам. Все отношения с Польшей прекратить, границы закрыть, рейсы отменить. По нашей экономике это никак не ударит, а вот по польской ударит».

А вот олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова отметила, что и российская сторона несет ответственность за инцидент, поскольку заранее не озаботилась вопросами символики.

«Сейчас каждая федерация запрашивает информацию о флаге, гимне и форме перед тем, как выехать на соревнование. Вопрос: наша федерация шашек это сделала? Мне кажется, понадеялись на авось. А почему это проблема организаторов? Нам выставили требования, мы все их знаем. Чтобы не было таких инцидентов, мы должны заранее все проговорить с международной федерацией. Организаторы к этому вообще никакого отношения не имеют. Это не их дело», — цитирует Журову Sport24.