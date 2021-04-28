«Обратись к Моргенштерну»: полиция задержала бойцов ММА за потасовку

Два популярных в медийном пространстве бойца ММА Артем Тарасов и Никита Солонин были задержаны на Московском вокзале Санкт-Петербурга. Спортсмены возвращались из столицы после очередного турнира по смешанным единоборствам на скоростном поезде, однако в ходе поездки у них возник конфликт с одним из пассажиров, который написал на них заявление в полицию.

Однако версии бойцов и полиции относительно причин произошедшего существенно различаются. Сначала Тарасов в своих Instagram Stories на аудиторию больше 700 тысяч человек заявил, что на них с Солониным написал заявление «какой-то пьяный (нехороший человек)», у которого якобы имеются «связи» в полиции.

Затем боец опубликовал отдельный пост об инциденте, указав, что конфликт произошел с Андреем Сорокиным — вице-президентом и директором Северо-Западного регионального центра «Альфа-Страхование» (однако Тарасов по ошибке называет его «вице-президентом Альфа-Банка»).

Спортсмен настаивает на том, что Сорокин якобы нецензурно высказался в адрес матери его друга Никиты Солонина.

«Я его успокоил, сказал, что не надо пьяного трогать... В итоге тот еще и заявление подал, где оказались его знакомые в линейном управлении полиции...

Я вообще в (шоке) от всего, что происходит... Потом удивляются, почему не любят власть и полицейских… Мне 30 лет, я первый раз в жизни в отделе сижу со своим другом, и на моих глазах происходит просто какая-то показушная тема... Карту «Альфа-Банка» порезал... раз в жизни он такой (плохой человек), то и в банке точно не все хорошо...» — написал Тарасов.

Стоит отметить, что юридически «Альфа-Банк» и «Альфа-Страхование» являются отдельными организациями, хотя и принадлежат одному консорциуму «Альфа-Групп» и активно сотрудничают друг с другом. Тем не менее в комментариях под последним постом поклонники Тарасова предлагают ему обратиться к известному рэперу Алишеру Моргенштерну, который является лицом «Альфа-Банка» и даже был назначен директором организации по работе с молодежью. Артист уже снял для своего Youtube-канала ролик о работе на должности в банке, который набрал почти 4 млн просмотров.

Хотя в пресс-службе организации заявили, что наём Моргенштерна не более чем рекламный ход, однако подписчики Тарасова уверены, что рэпер может помочь бойцу благодаря своим связям.

«Обратись к Моргенштерну», — написал пользователь dobryakwow.

«Так у них Моргенштерн — лицо банка, позвони ему, пусть решит», — советует 25okrug.krd.

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Спортсмен пока не ответил на слова поддержки в свой адрес и ничего не выкладывал в соцсетях больше 14 часов. Тем временем на его Youtube-канале «Artem Tarasov MMA» с более чем 1 млн подписчиков вышло видео, посвященное инциденту, — видимо, смонтированное его близкими людьми. Закадровый голос в ролике утверждает, что Тарасов и Солонин испытывают сложности с доступом к своим телефонам и уже много часов сидят в отделении.

Свое заявление об инциденте выпустило и управление на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу, сотрудники которого задержали бойцов. В нем излагается несколько другая версия событий.

Утверждается, что задержанные молодые люди во время поездки находились в состоянии алкогольного опьянения, в присутствии свидетелей оскорбляли другого пассажира, а один из них затем нанес удар этому пассажиру на платформе Московского вокзала в Петербурге.

Причем о потасовке полиция узнала не от пострадавшего гражданина, а от начальника поезда, позвонившего в управление еще во время поездки.

«Правонарушители доставлены в дежурную часть и помещены в камеру содержания административно задержанных лиц до вытрезвления. В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — говорится в сообщении.

Адвокат Тарасова и Солонина — Олег Мазаев — предположил, что его клиентам грозит штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест до 15 суток.

«Артем и Никита задержаны за мелкое хулиганство. Якобы они выражались грубой нецензурной бранью в поезде.

Девушка сделала замечание Никите, который положил ноги на кресло. Сразу после этого он убрал ноги, но в этот момент в ситуацию вмешался Андрей Сорокин, который зачем-то начал оскорблять Никиту, Артем стал их разнимать», — сказал адвокат в комментарии порталу «78.ru».

Высказалась и супруга Тарасова Яна Ханикерян:

«Я считаю, что просто была какая-то перепалка между людьми. Вообще Артем неконфликтный человек и не стал бы с кем-то конфликтовать и решать какие-то вопросы на улице. Вообще ни разу не видела, чтобы у людей к нему были какие-то предъявы. Он всегда ведет себя абсолютно адекватно.

Не могу говорить за Солонина, но, видимо, была какая-то перепалка, где Артем вступился за своего друга, а человек оказался обидчивый, у него оказались связи, и он написал заявление. Стопудово никакой драки не было, была просто перепалка».

Сам Сорокин высказываться по ситуации не стал. В «Альфа-Страховании» отметили, что сотрудник компании «не заинтересован» и «не уполномочен» давать комментарии.