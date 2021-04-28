Реванш взят: «Авангард» отобрал у ЦСКА Кубок Гагарина

После того шоу, которое выдали «Авангард» и «Ак Барс» в финале Востока, казалось, что подобной и более яркой и интересной борьбы в российском хоккее не будет еще долго, однако «ястребы» и ЦСКА сумели переубедить зрителей и продемонстрировать, пожалуй, лучшую серию если не за все время существования Континентальной хоккейной лиги, то за последние лет пять уж точно, превзойдя в плане зрелищности даже матчи текущей «регулярки» НХЛ.

Действующий максимально правильно, строго и дисциплинированно прагматичный ЦСКА Игоря Никитина против не признающей авторитетов эмоциональной и яркой банды Боба Хартли — еще два года назад это противостояние не преподнесло абсолютно никаких сюрпризов, и армейцы слишком просто разобрались с «ястребами» и завоевали свой первый Кубок Гагарина. Теперь же ситуация несколько иная: ЦСКА хоть и потерял основную группу своих лидеров, но смог не только вырастить новых звезд, но и улучшить свой механизм, а «Авангард» в свою очередь набрался опыта, который позволил омичам справляться с самыми кризисными ситуациями.

Это «ястребы», лишенные своего капитана Алексея Емелина, ярко продемонстрировали в финале, сумев не просто вернуться в серию после поражений в первых двух матчах, а также выйти вперед. Серьезные намерения «Авангарда» были отмечены после четвертой встречи, которая, пожалуй, стала определяющей в серии, когда за какую-то секунду до финальной сирены омичи упустили победу в основное время, но не просели эмоционально и все же обыграли ЦСКА в овертайме. В пятой игре же Боб Хартли сделал все, чтобы максимально приблизиться к заветному титулу. Армейцы были лишены своего лидера Максима Шалунова, и его красно-синим очень не хватало, чему свидетельствовал «сухарь» Шимона Грубеца.

На шестой матч, который прошел в Балашихе, Шалунов в состав ЦСКА вернулся, равно как и форвард «Авангарда» Андрей Стась, которого нападающий красно-синих и «вырубил» опасным ударом локтем в голову. У Стася подозревали сотрясение мозга и прогнозировали ему досрочный уход в отпуск, но ради борьбы за Кубок игрок Андрей на лед вышел, что было очень кстати для омичей, в то же время потерявших Егора Чинахова.

Представляем состав ЦСКА на шестой матч финальной серии pic.twitter.com/hPzOn49vVC — ХК ЦСКА Москва (@hccska) April 28, 2021

Состав на шестой матч серии уже тут! pic.twitter.com/Hj0RwKDuRo — ХК Авангард (@hcavangardomsk) April 28, 2021

В первом периоде ЦСКА ожидаемо действовал первым номером, чаще владел шайбой и предпринял больше попыток огорчить Грубеца, но безуспешно: все 11 бросков, достигшие створа ворот «Авангарда», чешский голкипер отразил, а остальной десяток был заблокирован защитниками омичей. «Ястребы» к подобной манере игры армейцев были готовы и особой опасности у своих владений не допустили. Более того, выдержав давление красно-синих, «Авангард» осадил ворота соперника и своим моментом воспользовался сполна и красиво.

Чуть больше чем за 30 секунд до перерыва Оливер Каски слаломом пробежался за воротами ЦСКА и сильно отпасовал назад на опустившегося в защиту Сергея Толчинского. Тот мощно жахнул от синей линии и шайба после рикошета от клюшки Сергея Андронова залетела в ворота — Ларс Юханссон не спас.

Во втором периоде армейцы прибавили в активности и едва не сравняли счет в дебюте. Защитники «Авангарда» прозевали Мэта Робинсона на левом крае в своей зоне, канадец на скорости выкатился на ворота и мощно бросил в дальний верхний угол: Грубец уже был не у дел, но его выручила штанга. Эта ошибка обороны омичей стала, пожалуй, единственной грубой в периоде, и в дальнейшем многочисленные нашествия атакующих эшелонов ЦСКА были уверенно отбиты. Более того, хозяева пользовались тем, что армейцы убегали в атаку большими силами, и регулярно тревожили Юханссона, отразившего десять бросков за период (в том числе несколько опасных при игре в меньшинстве).

Третью 20-минутку ЦСКА провел уже в формате все и всё на пятак — «Авангард» был вынужден откровенно отбиваться от наступлений армейцев, что явно не устраивало Грубеца. Голкиперу «ястребов» всякий раз приходилось вступать в игру, и свою команду он выручал даже в тех моментах, где шайбе некуда было деваться, кроме как в ворота. Так, чешский вратарь невероятным образом углядел и поймал шайбу, которая летела точно в угол после того, как Павел Карнаухов хитро подставил клюшку при набросе от синей линии. Естественно, такая агрессивная атака в исполнении ЦСКА была во вред обороне, чем «Авангард» едва не воспользовался в середине периода. Сначала отличный момент был у Александра Хохлачева, которому не хватило немного хитрости, чтобы переиграть Юханссона с близкого расстояния, а затем едва не приговорил армейцев Максим Гончаров — шайба после его мощного броска сотрясла ближнюю штангу.

За такую расточительность ЦСКА мог наказать соперника, когда за четыре минуты до финальной сирены у «Авангарда» совсем не к месту поочередно удалились Денис Зернов и Вилле Покка. При игре 5 на 3 красно-синие устроили настоящий обстрел ворот омичей, и всякий раз шайбу на пути к владениям Грубеца останавливал Дамир Шарипзянов, который за весь матч заблокировал восемь бросков — больше, чем кто-либо. Армейцы свой шанс ко всеобщему удивлению не использовали.

В итоге 1:0 — «Авангард» выиграл серию из шести матчей и с третьего раза завоевал Кубок Гагарина. Впервые в своей истории. И впервые с 2004 года Омск — чемпион России.