Характер, работа и Хартли: почему «Авангард» выиграл Кубок Гагарина

Как все начиналось

История этого «Авангарда» началась три года назад. Вернее, сам клуб славен и обладает богатыми традициями, но последний свой титул завоевал 17 лет назад, а в Континентальной хоккейной лиге еще никогда не был лучшим.

В сезоне-2017/18 всегда амбициозные и сильные «ястребы» достигли пика своего падения. Слабые результаты, постоянные скандалы, вплоть до драк одноклубников в ресторане во время новогоднего корпоратива с участием в конфликте их жен...

Все это привело к отставке в общем-то сильного, но так и не нашедшего себя в Омске тренера Андрея Скабелки. При Германе Титове «Авангард» умудрился вскочить на подножку уходящего в плей-офф поезда в прямом смысле в последнюю минуту:

в последней игре регулярного чемпионата омичам нужна была победа в основное время над «Барысом», но они уступали в две шайбы после первого периода, смогли сначала отыграться, а затем и забить победный гол на 60-й минуте игры с пустыми воротами!

Но дальше было фиаско в битве с «Салаватом Юлаевым» в первом раунде плей-офф (3-4), после чего летом в клуб пришло новое руководство, сразу же столкнувшееся с проблемой разрушения местного дворца спорта, в котором играла команда.

Тренер-чемпион

С одной стороны, в омский клуб пришли серьезные деньги «Газпрома», с другой, у команды был ворох проблем, а конкуренты обладали как минимум не меньшими ресурсами и уже были на ходу.

Первым важным решением стало назначение главным тренером знаменитого канадца Боба Хартли. Заявление об этом председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов сделал в прямом эфире «Матч ТВ».

Хартли приехал в Россию с Кубком Стэнли в багаже, выигранном в качестве наставника «Колорадо Эвеланш» в начале 2000-х, после чего он еще много лет работал в НХЛ, пусть и с несколько меньшим успехом.

С первого дня в Омске, вернее в Балашихе, на арену которой на неопределенный срок была вынуждена переехать команда, канадец столкнулся с ревностью отечественных специалистов и шквалом критики.

Главным образом его обвиняли в недоверии к молодежи и отсутствии собственных идей, но в чемпионском сезоне он уверенно опроверг оба тезиса.

С Хартли «Авангард» в первый же сезон долетел до финала Кубка Гагарина, где без шансов уступил ЦСКА. Следующий сезон не был доигран из-за пандемии коронавируса, которая остановила плей-офф перед вторым раундом, но команда Хартли уже успела вылететь, уступив «Салавату Юлаеву» в первом раунде (2-4).

Ястребиный характер

В чемпионском походе сезона-2020/21 «Авангард» выиграл дивизион Чернышева, заняв второе место в Восточной конференции после казанского «Ак Барса», а дальше выдал фантастический плей-офф.

Омичи как-то даже слишком легко убрали с дороги богатый «Автомобилист» (4-1) и вечно амбициозный магнитогорский «Металлург» (4-2), а затем в финале конференции выиграли невероятную серию у «Ак Барса»:

во всех матчах серии выигрывали обязательно гости, а в седьмой игре омичи отыгрались по ходу третьего периода, а затем еще и вырвали викторию в овертайме благодаря голу Оливера Каски.

Ну а затем был финал, причем опять с ЦСКА, где явным фаворитом были, конечно же, армейцы — самый богатый клуб КХЛ, обладающий самым сильным и, что немаловажно, глубоким составом и только что уверенно убравший с дороги СКА (4-2) в финале Запада.

ЦСКА достаточно легко выиграл обе встречи в регулярном чемпионате, но в финале Кубка он сразу же нарвался на домашнее поражение (1:4). После этого подопечные Игоря Никитина взяли две встречи (3:0 и 2:1).

В этот момент показалось, что все ясно, и красно-синие своего не упустят. А затем была четвертая игра, все перевернувшая. До того ЦСКА практически всегда выигрывал, если вел в плей-офф в счете, а тут подопечные Никитина даже имели перевес в две шайбы, но все разбазарили и даже стали уступать.

ЦСКА отыгрался за секунду до сирены, но это не сломало «Авангард», который не просто выиграл в овертайме, но забил победный гол в меньшинстве!

И грозный и статусный ЦСКА как раз после этого сломался, не сумев забросить больше ни одной шайбы. В пятой игре серии армейцы пропустили два гола, причем второй — снова при своей игре в большинстве, а в шестой встрече все решила единственная шайба Сергея Толчинского.

В концовке ЦСКА имел перевес пять на три практически на протяжении двух минут, но Дамир Шарипзянов заблокировал три броска. Постарались и другие игроки «Авангарда», и все закончилось сенсационной викторией команды Хартли.

Команды, у которой действительно несгибаемый и чемпионский характер.

Детальная работа штаба

Но дело, конечно, не только в нем. «Авангард» при Хартли стал образцово выстроенной командой, в которой все отлажено до мелочей.

Тренерский штаб работает очень четко и детально. В сети, например, уже после триумфа «Авангарда» оказалось фото листка с емкими характеристиками всех армейских защитников.

«Катит с шайбой. Очень хорошо катается. Накрывайте. Часто закрывает зону. Обманные броски и кистевой. Бросает в касание. Воин. Рискует. В защите средний. При выходах 2-в-1 катит боком и ложится», — это описание Мэта Робинсона.

«Очень силен. Хорош в углах. Худший защитник. Играет в силовой хоккей. Плохие решения под давлением. Уворачивается от хитов. Постоянно толкает клюшкой. Катается средне», — а это Артем Блажиевский. И так про каждого. Эти подсказки, безусловно, являются подспорьем в игре, когда решения нужно принимать за мгновения.

Грамотный менеджмент

Ну и никакие деньги, никакой тренер, никакой характер сам по себе и никакие подсказки от штаба не могут принести вам Кубок Гагарина без грамотного менеджмента. В «Авангарде» последние три года он именно такой.

От коллектива, который скандалил в сезоне-2017/18, тут осталось три человека. При этом за «ястребов» в нынешней кампании сыграли аж 13 воспитанников собственной школы, включая игроков молодежной сборной Арсения Грицюка и Егора Чинахова, который вообще стал важнейшим винтиком чемпионской обоймы.

Тут же есть 19-летний Семен Чистяков, которого удалось выменять из «Салавата Юлаева», зачем-то отдавшего суперперспективного воспитанника.

Героя плей-офф Сергея Толчинского и героя последнего матча финальной серии Дамира Шарипзянова омичи забрали через оффершиты. Причем MVP Кубка Гагарина-2021 — Толчинский — перешел из ЦСКА, который не стал повторять предложение и получил солидную компенсацию, а вместе с ней — ненависть от собственного воспитанника, воплотившуюся в том числе в «золотой» шайбе.

«Авангард» при новом менеджменте наконец стал подписывать легионеров, которые сделали его сильнее и дали результат.

Свой вклад внесли и Вилле Покка с Оливером Каски, причем не только в своих непосредственных обязанностях защитников, но и в атаке.

Шимон Грубец стал непробиваемым на последнем рубеже, буквально затащив плей-офф, а форвард Рид Буше был настолько хорош, что теперь имеет предложение вернуться в НХЛ, где у него до КХЛ не получилось.

Да даже сто раз списанный везде Илья Ковальчук пришел в команду после того, как не нашел себе варианта в НХЛ, и помог во многих матчах, а в двух последних сериях после проблем со здоровьем Алексея Емелина успешно исполнял обязанности капитана.

В общем, успех «Авангарда» — это история андердога, но точно не история про случайность. Это грамотная и четкая работа, которая дала в итоге результат. Так бывает далеко не всегда, но от этого омичей еще больше хочется поблагодарить: они сделали сезон-2020/21 незабываемым!