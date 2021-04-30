«Особенный хоккеист»: как российский вундеркинд обыграл Германию

Четвертьфиналисты чемпионата мира

Сборная России одержала разгромную победу над Германией (6:1) на групповом этапе юниорского чемпионата мира по хоккею. По голу забили Данила Юров и Илья Квочко, а всю остальную разницу в счете создал один человек — 16-летний вундеркинд из системы СКА Матвей Мичков.

Этот юноша уже побил рекорд по голам в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) для игроков до 17 лет, который ранее принадлежал звезде НХЛ Никите Кучерову и продержался 11 лет. Теперь Мичков забивает и на высшем международном уровне. Его бенефис позволил сборной России набрать три очка за победу и шесть в сумме после трех матчей, что гарантировало «Красной машине» выход в четвертьфинал турнира.

На данный момент подопечные Альберта Лещева занимают первое место в группе B и за один оставшийся матч группового этапа точно не опустятся на пятую строчку, которая приводит к вылету из турнира.

Вылетающие команды уже известны — это Германия и Латвия, которые потерпели по три поражения в своих группах и не имеют шансов подняться хотя бы на четвертое место. Таким образом, определился и полный список четвертьфиналистов ЮЧМ — это Россия, США, Канада, Швеция, Финляндия, Швейцария, Чехия и Белоруссия.

Последний тур группового этапа, который состоится на выходных, сформирует окончательную таблицу групп А и B и распределит соперников по парам 1/4 финала по следующему принципу:

первое место группы А — четвертая команда группы В;

первое место группы В — четвертая команда группы А;

второе место группы А — третья команда группы В;

второе место группы В — третья команда группы А.

In the standings, Group A is now locked and loaded for the quarter-finals, while Group B remains to be set. #U18Worlds pic.twitter.com/XySLgXVY4z — IIHF (@IIHFHockey) April 30, 2021

Немцы восхищены выступлением Мичкова

На этом чемпионате мира сборная России поражает прежде всего индивидуальным мастерством своих игроков.

Так, в первом матче группового этапа против США, в котором юная «Красная машина» совершила потрясающий камбэк со счета 1:5 и одержала итоговую победу в овертайме (7:6), дублями отличились сразу два игрока — Иван Мирошниченко и Матвей Мичков. Также весьма близок к этому достижению был Никита Чибриков, но один из голов, забитых после его броска, переписали на Всеволода Гайдамака, посчитав, что шайба влетела в ворота рикошетом от него.

Во втором матче — против Финляндии, в котором Россия проиграла 3:4 по буллитам, — дубль оформил Федор Свечков.

В третьей встрече группового этапа ЮЧМ — с Германией — ярче всех вспыхнула звезда 16-летнего Матвея Мичкова, который оформил покер (забросил четыре шайбы) и был очень близок к пента-трику (пять шайб).

Однако один из голов, который долгое время был записан на Мичкова, организаторы в итоге отдали Илье Квочко — нападающему, который дебютировал на чемпионате мира в этом матче. Квочко прокинул шайбу на пятак, после чего Мичков кинулся на добивание, однако из-за плотной борьбы с тремя защитниками и голкипером было очень трудно разглядеть, кто в итоге внес шайбу в ворота. Спустя какое-то время ведущие статистику ЮЧМ решили переписать гол на того, кто создал этот опасный момент, — то есть на Квочко.

Официальный Twitter-аккаунт Международной федерации хоккея (ИИХФ) изначально поздравил с голом Мичкова, причем сделал это в весьма пафосном стиле, поскольку шайба могла стать уже четвертой для россиянина в матче.

«Это мир Мичкова, и мы лишь в нем живем. Добавьте Матвея в список игроков, за которыми вы следите»,

— говорилось в посте ИИХФ.

It's Michkov's world and we're just living in it.



Add Matvei Michkov to your players to watch list. #U18worlds @russiahockey pic.twitter.com/TWP0BlVPJs — IIHF (@IIHFHockey) April 29, 2021

Затем пришлось добавлять, что гол переписали на Квочко. Так что теперь дебютанта чемпионата мира можно официально поздравить с первым голом, а Мичков не особенно расстроился. Под конец матча он все-таки забросил свою четвертую шайбу и добился покера.

Кроме того, свои первые три гола 16-летний вундеркинд оформил всего за 15 минут, не позволив кому-либо еще отличиться в этот промежуток встречи, — это называется натуральный хет-трик.

Радует талантливый юниор не только количеством своих шайб, но и их красотой. Так, первый гол в матче против Германии он забил в изысканном и даже издевательском стиле: оказался за воротами, спокойно положил шайбу на крюк клюшки и закинул ее за шиворот голкиперу таким движением, словно подкидывал уголь в печь.

Another lacrosse style goal! @russiahockey Matvei Michkov brings the puck up and over to put Russia up 2-0! @deb_teams #U18Worlds pic.twitter.com/NxEZOi7eyR — IIHF (@IIHFHockey) April 29, 2021

Так называемый лакросс-гол юного нападающего по достоинству оценил его партнер Федор Свечков: «Когда увидел этот гол в исполнении Мичкова, то подумал, что я так не умею».

Восхитился сильным соперником и форвард сборной Германии Коннор Корте — автор единственного гола своей команды в матче.

«Мичков — очень талантливый игрок. Еще совсем молодой, но против нас он провел идеальный матч. Конечно, мы не хотели такого допускать, но снимаю перед ним шляпу. Отличный матч, он забил красивые голы»,

— цитирует Корте «Чемпионат».

Главный тренер немецкой команды Штеффен Цише назвал Мичкова «особенным».

«Сборная России действовала очень хорошо, и у нас возникали серьезные трудности с тем, чтобы сдержать их скорость, играть с ними на одном уровне. В результате мы допустили слишком много ошибок в своей зоне и очень часто теряли шайбу. Россия невероятно хороша в атаке, этой команде не требуется много моментов, чтобы забить. Это они и сделали.

Мичков — особенный игрок, очень качественный. Сегодня мы не смогли его остановить, и это не облегчало нам задачу»,

— признал специалист.

Сам 16-летний игрок признался, что даже не был в курсе о том, что вышел на первое место в гонке снайперов чемпионата мира.

В данный момент в активе Мичкова шесть голов, и он делит лидирующую позицию по этому показателю с белорусским нападающим Данилой Климовичем, который тоже отличился шесть раз в трех матчах.

«Ощущения от голов самые обычные. Главное, что команда победила, потому что командные интересы превыше всего, — отметил Мичков после игры. — Следующие матчи будут важнее и серьезнее, надо готовиться уже к ним. Я даже не знал, что лидирую по голам. Самое главное, чтобы я приносил пользу команде, а личные показатели уходят на второй план. Лакросс-гол? Пробовал и раньше делать это. Бывало, что получалось».

Также нападающий подчеркнул, что для него большая честь играть за сборную под 17-м номером. Этот номер когда-то носили Валерий Харламов и Илья Ковальчук.

В ходе онлайн-голосования болельщики признали Мичкова лучшим игроком четвертого дня чемпионата мира. Возможно, это был самый легкий выбор за весь турнир.

With the landslide vote, Matvei Michkov is your #U18Worlds Player of the Day!@russiahockey pic.twitter.com/vIFq8m2q68 — IIHF (@IIHFHockey) April 30, 2021

Главный тренер сборной России Альберт Лещев постарался оградить Мичкова от медных труб и подчеркнул на пресс-конференции, что покер игрока — это слаженная работа всей сборной.

«Матвей добавляет с каждой игрой, хочу поздравить его с покером. Это заслуга всей команды: она работала на Матвея, что вылилось в его четыре гола.

Ребята выполнили установку, которую мы давали перед матчем. Поздравляю команду с победой и хорошей игрой. Ошибки? Они всегда присутствуют, для этого и есть разбор игры. Мы разобрали поражение с финнами и сегодня допустили уже меньше ошибок», — подытожил специалист.

Заключительный матч группового этапа сборная России проведет против Чехии в ночь с субботы на воскресенье, 2 мая, в 00.00 по московскому времени.