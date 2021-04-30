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«Мечтает выиграть Кубок Стэнли»: Ковальчук покинул «Авангард»

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Ковальчук расторг контракт с «Авангардом» и может перейти в «Спартак»

Илья Ковальчук расторг контракт с «Авангардом», с которым накануне завоевал Кубок Гагарина. 38-летний россиянин намерен вновь испытать себя в НХЛ, однако новая волна слухов связывает его со «Спартаком».

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Рынок свободных агентов в Континентальной хоккейной лиге откроется 1 мая, но о ряде перестановок известно уже сегодня, и коснутся изменения в том числе и новоявленного чемпиона — омского «Авангарда». «Ястребы» смогли сохранить в своем составе вратаря Андрея Мишурова и нападающих Наиля Якупова с Арсением Грицюком, а вот Рид Буше, Егор Чинахов и Клим Костин близки к тому, чтобы покинуть команду ради карьеры в Национальной хоккейной лиге. И если слухи об их уходе пока еще остаются лишь слухами, то одного топового хоккеиста «Авангард» потерял уже совершенно точно.

Еще вчера весь Омск праздновал победу в КХЛ вместе с Ильей Ковальчуком, а уже сегодня «ястребы» прощаются с одним из творцов грандиозного успеха. 17 лет «Авангард» ждал золотых медалей, и Ковальчук с 17-м номером на своем игровом свитере помог их забрать. Есть в этом какой-то символизм. Теперь же пришло время расставаться — игрок и клуб по взаимному соглашению сторон контракт, действовавший по схеме «1+1», был расторгнут. А если точнее — опция продления на следующий год не была активирована.

Как заявил генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков, еще тогда, в конце декабря 2020-го, при заключении контракта между клубом и Ковальчуком были оговорены условия о том, что хоккеист сможет покинуть команду. В данном случае — ради продолжения карьеры за океаном.

«Когда мы договаривались о переходе Ильи в «Авангард», сразу заключили джентльменское соглашение. Ковальчук по-прежнему голоден до побед, он мечтает выиграть Кубок Стэнли, и поэтому мы только положительно оцениваем его желание снова попробовать свои силы в НХЛ.

Разумеется, в любое время ждем Илью обратно, он очень много сделал для «Авангарда», вел команду за собой, когда заболел Алексей Емелин, сплотил раздевалку по ходу плей-офф и был примером для всех не только на льду, но и за его пределами. Во многом его опыт стал решающим в нашей победе в Кубке Гагарина. Желаем удачи за океаном, теперь у Ильи появились тысячи новых фанатов из Омска, Балашихи и множества других городов — армия болельщиков «Авангарда». Наш клуб оставляет двери открытыми — уверен, команда и болельщики были бы счастливы отправиться на защиту чемпионского титула вместе с таким мастером, как Илья Ковальчук», — приводит слова генменеджера «Авангарда» клубная пресс-служба.

Опыт выступления в НХЛ у Ковальчука огромен. Еще в 2000-х он ярко засветился в «Атланте Трэшерз» под руководством, кстати, Боба Хартли, с которым же и выиграл для Омска Кубок Гагарина, попылил за «Нью-Джерси Дэвилз», а после карьеры в СКА, с которым Илья дважды становился чемпионом КХЛ, играл за «Лос-Анджелес Кингз», «Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон Кэпиталз». Возвращаясь в Россию, Ковальчук отмечал, что ждал новых предложений от клубов НХЛ и перешел в «Авангард», чтобы «не сидеть слишком долго без дела». Двери в лучшую хоккейную лигу, как признавался олимпийский чемпион Пхенчхана, он не закрывал. Однако дождется ли Илья вызова из Северной Америки на этот раз?

Да, его вклад в победу «Авангарда» огромен, и этот факт неоспорим. Кови быстро стал одним из лидеров клуба и мгновенно добился расположения в раздевалке, а также смог в нужный момент заменить выбывшего из состава капитана команды Алексея Емелина. Но возраст сейчас играет совсем не на стороне Ковальчука, которому 15 апреля исполнилось 38 лет. Перейдя в стан омичей, Илья довольно ударно провел концовку регулярного чемпионата, набрав в 16-ти матчах 17 очков (5 голов и 12 передач), однако в плей-офф его результативность заметно ухудшилась — четыре гола и пять передач в 24-х матчах. Причем в семи матчах финала Восточной конференции и шести встречах финальной серии против ЦСКА Ковальчук отметился лишь дважды, забросив одну шайбу и сделав один ассист в пятом матче серии с «Ак Барсом».

Сможет ли Ковальчук найти себе команду в НХЛ — вопрос открытый и очень сложный. Хотя болельщики «Монреаля» и даже «Эдмонтона» были бы не против увидеть россиянина в рядах своих команд.

Потому на этом фоне и возникают слухи о том, что в услугах опытного нападающего могут заинтересоваться лишь на родине. Например, в московском «Спартаке», куда его уже сватают СМИ, что особенно примечательно, ведь, во-первых, красно-белых с новым главным тренером Борисом Мироновым ждет очередная перестройка, а во-вторых, Ковальчук является именно спартаковским воспитанником.