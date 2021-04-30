Вплоть до смены гражданства: как отказ США выдавать визы ударит по спортсменам

США ограничивает выдачу виз россиянам

С 12 мая посольство США в Москве прекратит выдачу россиянам всех виз, кроме дипломатических, и сократит количество оказываемых консульских услуг. В силе останутся лишь экстренные услуги для американских граждан, и обрабатываться будет только ограниченное количество иммиграционных виз в случае истечения срока их действия и в случаях угроз жизни или наступления смерти. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте посольства Штатов в пятницу. Теперь численность консульского отдела посольства США в Москве сократится на 75%, а американским гражданам с истекшей российской визой рекомендовано покинуть территорию России до 15 июня.

Подобные меры являются ответными на заявление властей России от 23 апреля о намерении запретить представительству США в стране нанимать иностранных граждан в любом качестве.

Конфликтная ситуация возникла после введения американцами санкций в отношении ряда физических и юридических лиц России, которые, по мнению властей США, могли повлиять на ход президентских выборов в Штатах. Россия же в качестве ответных санкций запретила ряду американских дипломатов и чиновников въезд на территорию Российской Федерации, и в итоге страны «обменялись» высылкой дипломатов.

Граждане России теперь не смогут получить американскую визу

Вердикт посольства Штатов говорит о том, что граждане России на территории своей страны не смогут получить американскую визу с целью туристической поездки или делового визита. Выдача документов продолжится лишь для дипломатов, и те — в ограниченном количестве.

Однако российские власти данные меры не считают серьезными. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что получение американской визы для рядовых российских граждан и ранее было трудным процессом, а в последнее время их получали единицы.

«Практически единицы россиян могли в течение последнего года, а то и больше, получать визы в посольстве США в Москве. Эти визы просто невозможно было получить. В этом плане ничего не меняется»,

— сказал Песков, отметивший, что виновником конфликтных отношений является американская сторона.

Как это ударит по спортсменам?

Российские спортсмены в данной ситуации исключением не станут, и для них сегодняшнее решение американского посольства столь же серьезное, как и для остальных граждан России. Проблемы с получением американской визы у ряда атлетов возникали и ранее.

Например, совсем недавно юниорская сборная России по хоккею едва не потеряла одного из своих лидеров Ивана Мирошниченко, который мог пропустить проходящий сейчас в Техасе чемпионат мира из-за отказа миграционной службы США пустить спортсмена на территорию страны. Лишь после вмешательства Федерации хоккея России, которая провела особое совещание с руководством Международной федерацией хоккея, американской хоккейной федерацией, а также Олимпийским и Паралимпийским комитетами США, Мирошниченко дали добро на перелет в Америку. При этом у молодого хоккеиста было специальное разрешение лишь для однократного въезда на территорию США сроком на 30 дней для участия в турнире, не более.

Теперь же ситуация осложнится в несколько раз, особенно если учитывать тот факт, что большое количество престижных спортивных соревнований проводится именно в Штатах. Депутат Госдумы Игорь Лебедев считает подобные меры несправедливыми.

«Это коснется всей страны, не только спортсменов — всех граждан, которые хотели съездить туда на экскурсию, на отдых, по делам бизнеса и работы. В большей степени это бьет по спортсменам, которые будут не в состоянии принимать участие в соревнованиях на территории США. Вся эта дипломатическая война, которая идет между Россией и странами Запада, она больнее всего бьет по простым гражданам. Они-то чем виноваты?» — сказал депутат в интервью «Газете.Ru».

При этом Лебедев отметил, что для участия в турнирах на территории США отечественные спортсмены могут задуматься о смене спортивного гражданства. Такая же ситуация недавно возникла и в мире российской легкой атлетики, где после очередных санкций со стороны Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) некоторые спортсмены приступили к смене гражданства.

«Спортсмен всю жизнь посвятил тому, чтобы готовиться к выступлению на соревнованиях. Люди по 10-15 лет тренируются, чтобы один раз в жизни принять участие в Олимпиаде. А из-за того, что у нас горстка чиновников провалила ситуацию с WADA, а сейчас горстка дипломатов устраивает войнушку со странами Запада, спортсмены выступать не смогут. Все — жизнь спортсмена закончилась. Ему наплевать на санкции и на взаимоотношения между странами: он всю жизнь готовился к выступлению на чемпионате мира по тому или иному виду спорта, который в этом году или в следующем пройдет в США. Естественно, часть спортсменов побежит менять гражданство — и спортивное, и национальное, — потому что есть страны, которые их с удовольствием примут. Наши атлеты пользуются и уважением, и, скажем так, спросом, потому что у нас всегда была хорошая подготовка. Спортсменам хочется выступать. Да, будет непатриотично, может быть, если он пойдет выступать под флагом другой страны. Но для спортсмена главное – участие в соревнованиях. Вот эта междоусобица на дипломатическом уровне его не касается. И будет очень жалко: у нас уже есть спортсмены, которые из-за санкций WADA были вынуждены менять гражданство — а тут еще и визу не смогут получить! Двойной удар по простым людям», — добавил депутат.

Впрочем, и из этой ситуации есть выход, о чем сообщил глава практики спортивного права фирмы CMS Валерий Федореев, который также подчеркнул, что американцам также невыгодна потеря спортсменов из России, в особенности — звездных.

«Те, кто поменяет гражданство, не смогут выступать за нашу национальную сборную. Если они решат вернуться в Россию и играть в российском чемпионате, то должны будут получать разрешение на работу уже у нас. Это довольно несложная процедура. Также можно получать американское гражданство, оставаясь гражданами Российской Федерации. Для наших спортсменов это фактически играет на руку. Никаких дополнительных рисков для России это не несет — на территории РФ они остаются гражданами РФ. За сборную как могли выступать, так и могут. К примеру, ИИХФ не имеет ограничений в этой связи.

То есть, если у человека два гражданства, то он не теряет права играть за сборную. Другое дело, что за национальную команду иной страны – в данном случае США – они не смогут выступать, так как уже заиграны за нашу. Но получается, что риски, на самом деле, только американцам. Усложняя возможность въезда в страну нашим звездам, они делают плохо только себе»,

— уточнил юрист в беседе с «Газетой.Ru».