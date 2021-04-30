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«Идите к черту»: журналисты объявили бойкот ЦСКА

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Спортивные российские СМИ объявили ЦСКА бойкот

Московский ЦСКА переживает тяжелый период. На фоне провала в Премьер-лиге и Кубке России армейцы потеряли и контакт с общественностью. Журналисты объявили красно-синим бойкот.

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Что случилось?

Московский ЦСКА вступил в конфронтацию со спортивными журналистами. После поражения красно-синих в принципиальном столичном дерби со «Спартаком» (0:1) в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги на портале «Чемпионат» был опубликован материал журналиста и инсайдера Андрея Панкова под заголовком «Мы теряем прежний ЦСКА. Клуб превращается в середняка, и дело не только в игре», в котором описаны внутриклубные проблемы, возникшие при новом руководстве армейцев, а также добавлена инсайдерская информация о, возможно, грядущих в нем изменениях.

На следующий день после публикации заметки ЦСКА выступил с подписанным руководством клуба в лице Максима Орешкина, Романа Бабаева и Евгения Гинера, а также капитана команды Игоря Акинфеева заявлением, в котором «ряд журналистов и провокаторов» обвиняется в том, что те якобы «нагнетают ситуацию и пытаются создать негативный фон вокруг клуба, дезинформируя болельщиков и футбольную общественность».

«Не в наших правилах обращать внимание на такие дешевые провокации и ложные домыслы, но мы считаем, что армейские болельщики должны быть уверены, что в ЦСКА нет никакого разлада, междоусобицы и смуты, о которых, судя по всему, мечтают некоторые псевдожурналисты и недоброжелатели клуба. Команда действительно переживает сейчас непростой период. К сожалению, случилась серия болезненных поражений. Мы переживаем эти неудачи вместе. Но фанаты красно-синих должны знать, что в клубе никто не поддается панике. Мы видим пути решения и надеемся исправить сложившуюся ситуацию как можно скорее», — говорится в сообщении, после которого в соцсетях красно-синих была размещена «Песня о слухах» в исполнении Владимира Высоцкого.

На этом ЦСКА не остановился и в дополнение отказал автору вышеуказанной статьи Андрею Панкову в предоставлении аккредитации на матч 28-го тура РПЛ с «Уфой».

СМИ объявили ЦСКА бойкот

«Чемпионат» назвал последнее решение армейцев сознательным препятствованием работе журналиста, «не подкрепленным объективными причинами». В связи с этим портал совместно с другим спортивным изданием Sports.ru объявил красно-синим бойкот на ближайшие выходные.

«Мы — редакции «Чемпионата» и Sports.ru — считаем такие действия неприемлемыми, так как журналисты должны иметь равный и свободный доступ на матчи и к спикерам. Действуя так, клубы препятствуют нашей работе и нарушают базовые принципы профессии. Такие шаги опасны для будущего спортивных медиа — и мы не будем с этим мириться.

Поэтому мы объявляем бойкот — до того момента, когда журналисты наших редакций без исключения получат беспрепятственный доступ к работе на матчах ЦСКА. Наши репортеры не пойдут на матчи по аккредитации, на страницах наших сайтов не выйдет никаких материалов про ЦСКА — только новости о результате и, в зависимости от ситуации, заметки об «Уфе». ЦСКА хотел, чтобы была ограничена работа журналиста Панкова — но в итоге ограничено окажется медиапокрытие самого клуба»,

— говорится в сообщении, под которым подписались главные редакторы «Чемпионата» и Sports.ru Евгений Слюсаренко и Владислав Воронин соответственно.

Как реагирует общественность?

Общественность во мнениях по данному поводу разделилась. Например, ряд болельщиков ЦСКА встал в этом вопросе на сторону клуба, посчитав подобные меры воспитательными по отношению к журналисту, а самого Панкова и вовсе обвинили в том, что он, публикуя различную инсайдерскую информацию об армейцах, якобы тем самым дестабилизирует ситуацию внутри команды.

Впрочем, большинство как болельщиков, так и коллеги все же выступили в поддержку журналиста. Например, известный комментатор и блогер Василий Уткин в своем Telegram-канале резко раскритиковал поведение ЦСКА (который, к слову, совсем недавно уже спровоцировал скандал с журналистами перед презентацией Ивицы Олича в качестве главного тренера команды).

«Я всецело поддерживаю заявление коллег. Я, конечно, не СМИ, и не могу сказать, что у меня какие-то планы были насчет матча ЦСКА в ближайшее время, но отказ в аккредитации, потому что текст журналиста не понравился — это мелко и мерзко. Собственно, ответ адекватный: не хотите, чтоб о вас писали — идите к черту, и не будем. Как раз к месту вспомнилась любимая поговорка Станислава Черчесова, когда он был еще не тренером, а человеком: кто-то насрал больше лошади!» — написал он.

Пикантности данному конфликту интересов придает и участие других клубов (даже хоккейных). Например, петербургский «Зенит», который может досрочно оформить чемпионство в случае победы над «Локомотивом», иронично подметил, что тоже не собирается ничего писать про ЦСКА, SMM-служба «Спартака» после шуточно-скандального поста в Twitter про конюшню решила «добить» своих принципиальных соперников незамысловатым сканвордом, а представители хоккейного столичного «Динамо» упомянули имя Сергея Толчинского, который, отмечая победу «Авангарда» в плей-офф КХЛ, нецензурно оскорбил ЦСКА, свой бывший клуб.