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Революция в «Ювентусе»: уйдет все руководство, Пирло и Роналду

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В «Ювентусе» сменится руководящий и тренерский состав

В следующем сезоне «Ювентус» столкнется с серьезными изменениями. С большой долей вероятности в клубе сменится весь руководящий и тренерский состав, а также могут быть проданы некоторые лидеры команды, включая Криштиану Роналду, который, судя по всему, сам не намерен оставаться в Турине.

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Девятилетняя победная серия «Ювентуса» в Серии А близка к завершению: в ближайшие туры «Интер» должен досрочно оформить чемпионство, а «бьянконери» упустят свой десятый скудетто подряд и продолжат борьбу лишь за попадание в Лигу чемпионов. В лучшем случае туринцы победят в оставшихся пяти матчах и финишируют вторыми, но ситуация для «Юве» сложнее, чем это выглядит с математической точки зрения, поскольку на место в главном еврокубковом турнире в следующем розыгрыше претендуют сразу четыре команды с равенством очков (только у «Аталанты» — на два балла больше).

Неудачи некогда доминирующего клуба Италии ведут ко все более активным разговорам о том, что в сезоне-2021/22 команду ждут значительные изменения.

La Gazzetta dello Sport выяснила, что, во-первых, президент «старой синьоры» Андреа Аньелли с большой долей вероятности будет отправлен в отставку, поскольку был одним из создателей и главных идеологов рухнувшей Суперлиги. Председатель совета директоров Джон Элканн, как утверждает источник, встретился с действующим руководящим составом клуба и объяснил им ситуацию: так, кроме Аньелли клуб наверняка покинут вице-президент Павел Недвед и спортивный директор Фабио Паратичи, у которых летом истекают контракты. Основным кандидатом на замену Паратичи туринцы рассматривают Кристиано Джинтоли из «Наполи», также обсуждается возможное возвращение легенд «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро и Давида Трезеге и экс-генерального директора Беппе Маротты.

Во-вторых, в «Юве» сменится тренер, поскольку на Андреа Пирло, проводящего свой первый тренерский сезон, в клубе больше не рассчитывают. Аньелли ранее выразил доверие Пирло и объявил, что тот останется как минимум на следующий сезон, однако с уходом самого Аньелли и заменой его на бизнесмена Алессандро Наси это становится маловероятно. Приоритет «Юве» — возвращение на пост главного тренера Массимилиано Аллегри, который руководил командой с 2014 по 2019 год и, по слухам, в последние дни был замечен в Турине. В его тренерский штаб также должен войти бывший защитник «Ювентуса» и сборной Италии Андреа Барцальи.

Приход Аллегри будет точно означать уход Паратичи и Недведа, поскольку именно они два года назад были инициаторами его отставки.

В-третьих, революция коснется и будущего некоторых звезд команды. Нападающий Пауло Дибала, считавшийся главной надеждой «бьянконери», с подписанием Криштиану Роналду туринцам потух и далек от своей лучшей игры. Но, несмотря на это, в «Юве» предложили аргентинцу продлить контракт, который истекает в 2022 году, однако стороны соглашения так и не достигли, что делает уход Дибалы возможным уже в ближайшее трансферное окно. Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport же пишет, что «старая синьора» все еще рассчитывает переподписать соглашение с Дибалой, но эта опция будет доступна клубу только в том случае, если по итогам сезона команда сумеет квалифицироваться в Лигу чемпионов.

Кроме того, «Ювентус», вероятно, расстанется и со своим главным активом. Роналду подвергается серьезной критике как со стороны прессы, так и болельщиков, и недавно стало известно, что португалец после вылета туринцев из Лиги чемпионов поменял отношение к клубу и уже поручил своему агенту Жорже Мендешу найти ему новую команду, куда он мог бы отправиться летом. Его контракт с «бьянконери» заканчивается, как и у Дибалы, летом 2022-го, и туринцы не станут препятствовать его уходу, учитывая тот факт, что с развалом Суперлиги не смогут обеспечить ему ежегодный оклад в размере €31 млн.

Но Роналду в любом случае придется пойти на понижение зарплаты даже в другом клубе: возвращение в мадридский «Реал» исключено, главным претендентом на него считается «Манчестер Юнайтед».