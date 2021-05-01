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«К Тутберидзе возвращаются не просто так»: Трусова покинула группу Плющенко

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Плющенко объявил об уходе Трусовой, она возвращается в «Хрустальный»

Александра Трусова возвращается в «Хрустальный» после сезона в группе Евгения Плющенко. Тренер в свою очередь пояснил, что решение было обоюдным, а с фигуристкой они «остаются друзьями».

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Об уходе Александры Трусовой из «Ангелов Плющенко» стало известно от ее уже бывшего тренера. Евгений Плющенко оставил в Instagram большое сообщение, в котором рассказал, что по обоюдному желанию сторон фигуристка покидает его группу в связи с истечением трудового контракта.

16-летняя спортсменка возвращается к своему бывшему наставнику — в «Хрустальный» к Этери Тутберидзе.

«Сашу отпускаем обратно и надеемся, что все обещания, которые ей даны «старой-новой» школой, будут в будущем перед ней выполнены. Как сложится ее спортивная карьера в будущем, знает только Господь Бог, наши всезнающие хейтеры и уважаемые эксперты по списку. Наша команда «Ангелы Плющенко» не будет гадать, а просто пожелает ей только побед, так как она их заслуживает, будучи очень целеустремленной и трудоспособной спортсменкой!» — написал Плющенко.

По соглашению, заключенному между Плющенко и Трусовой, причины расставания не разглашаются. Плющенко тем не менее уточнил, что в будущем, возможно, об этом будет рассказано, а сейчас, по словам тренера, с фигуристкой они «остаются друзьями» и всегда ждут ее в шоу и в гости. Работу, проделанную с Трусовой, в школе считают успешной: Плющенко отметил, что им не только удалось привести спортсменку к бронзовой медали чемпионата мира и чемпионата России, но и дать возможность ей прилично заработать.

«Как показывает практика, жизнь – это забег на длинную дистанцию, а это только ее начало. От нас Александра уезжает на белом коне, с бронзовой медалью чемпионата мира на шее и с приличным счетом на банковской карте, а также с восстановленным после пандемии арсеналом из пяти четверных прыжков!» — сказано в посте.

Не обошел стороной Плющенко и ситуацию с недавним уходом Алены Косторной, выразив надежду, что возвращение Трусовой к Тутберидзе получится не таким, как у нее.

«Надеемся, в будущем ей не придется давать унизительные интервью с элементами раскаяния телевизионным каналам. Тут уж точно не тот случай. Куда она возвращается, она идет по многочисленным приглашениям, без испытательного срока и в статусе одной из самых сильных девочек-одиночниц мира!» — написал Плющенко, подразумевая, судя по всему, интервью Косторной после ухода из «Ангелов», в котором она извинялась перед Тутберидзе и говорила, что у Плющенко «не могла заставить себя что-либо сделать».

Глава Федерации фигурного катания России Александр Горшков и генеральный директор ФФККР в настоящий момент Александр Коган пока не подтвердили официально возвращение Трусовой к Тутберидзе.

Трусова и Косторная перешли в команду Плющенко перед началом завершившегося сезона. Их трансферы впоследствии стали самой обсуждаемой и скандальной темой российского фигурного катания, а отношения между Тутберидзе и Плющенко накалились до предела, сопровождаясь громкими нелицеприятными высказываниями с обеих сторон.

Кроме того, были многочисленные свидетельства того, что конфликт разразился уже между самими фигуристками после того, как Косторная последовала примеру Трусовой и тоже решила уйти к Плющенко: источники утверждали, что тренер столкнулся с претензиями со стороны Трусовой и ее родителей, поскольку ей обещали статус примы в «Ангелах», и впослеследствии в школе были вынуждены разводить спортсменок так, чтобы они даже не пересекались на катке, а Трусова вдобавок перестала работать с Сергеем Розановым, которого якобы считала одним из главных «виновников» трансфера Косторной.

Впрочем, в «Ангелах» в итоге не получилось добиться серьезных успехов у обеих девушек.

Косторная так и не смогла восстановить тройной аксель и больше лечилась, чем каталась, завоевав серебро на российском этапе Гран-при и четвертом этапе Кубка России, став шестой в финале Кубка страны и, как следствие, не попав на чемпионат мира. Это стало последней каплей, и в начале марта Косторная вернулась к Тутберидзе, раскаявшись перед тренером.

Трусова же в отсутствии Косторной действительно была главной звездой «Ангелов Плющенко»: она завоевала два золота на этапах Кубка России и бронзы чемпионатов мира и России, но, так или иначе, неоднократно подвергалась критике, поскольку ни разу за сезон не смогла откатать чисто произвольную программу, пусть и сделала пять квадов (с двумя падениями) на первенстве мира в Стокгольме, а ее контент зрители и эксперты находили непривлекательным.

«Я и раньше высказывался, когда спортсмены уходили к Плющенко. Придерживаюсь мнения, что все покажут будущие соревнования. Они продемонстрируют правильность или неправильность того или иного перехода. Сейчас хочу пожелать Жене продолжать работу несмотря ни на что и все-таки попытаться вырастить своих чемпионов. Что касается Тутберидзе, это лучший тренер и просто мастер своего дела. И мы видим, что к ней возвращаются не просто так. Также я думаю, что в сложившейся ситуации для Тутберидзе, наверное, пора строить новый каток. Потому что на одном «Хрустальном» столько фигуристов – я просто не представляю, как их всех там уместить», — рассказал в интервью «Газете.Ru» олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

Что интересно, 1 апреля директор «Самбо-70» Ренат Лайшев сделал заявление «о скором возращении Трусовой» в «Хрустальный», но тогда Тутберидзе отказалась это подтверждать, а Плющенко назвал слова Лайшева «шуткой». Позднее Лайшев объяснился, что пока вопрос только на стадии разговоров, однако у отца Трусовой есть такое желание. Перед этим Трусова говорила, что тренера менять не намерена.

Сезон-2021/22 — олимпийский. Зимой в Пекин от сборной России поедут три фигуристки-одиночницы, и сейчас на эти места несколько претендентов: ученицы Тутберидзе Анна Щербакова, Камила Валиева, Трусова, а также, с наиболее низкими шансами, Косторная и подопечная Алексея Мишина Елизавета Туктамышева.