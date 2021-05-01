«Рассчитывали на воспитанника, но он выбрал другой путь»: россияне потянулись в НХЛ

Дебют Чеховича

Первой ласточкой из хоккеистов, доигравших нынешний сезон в Континентальной хоккейной лиге, а затем уехавших за океан и даже успевших сыграть в Национальной хоккейной лиге, стал Иван Чехович.

22-летний форвард, в своем первом же сезоне на взрослом уровне набравший 34 (17+17) очка в 43 матчах регулярного чемпионата за «Торпедо», расторг по обоюдному согласию контракт с нижегородцами чуть раньше официальной даты его окончания — 30 апреля — и отправился в Калифорнию.

Контракт с задрафтовавшим игрока в седьмом раунде еще в 2017 году «Сан-Хосе» был подписан в апреле 2018 года, а в КХЛ он выступал на правах аренды.

Прилетев в США, Чехович попал в состав «акул» уже на матч против «Колорадо» и получил почти 11 минут игрового времени, включая почти минуту в большинстве, отметившись в итоге одним заблокированным броском и нулевым показателем полезности.

«Шаркс» уступили со счетом 0:3, не сумев пробить вернувшегося в ворота «Эвеланш» после травмы Филипа Грубауэра, но главное, что Чехович стал 50-м россиянином, вышедшим в нынешнем сезоне на лед в матчах сильнейшей лиги мира.

Это повторение рекорда с момента локаута в сезоне-2004/05. При этом сам рекорд был установлен лишь в предыдущей кампании.

Амбиции Яшкина

Сразу после вылета московского «Динамо» из плей-офф Кубка Гагарина стало известно, что лидер атаки команды — чешский форвард российского происхождения Дмитрий Яшкин — собирается вернуться в сильнейшую лигу мира, где уже выступал за «Сент-Луис» и «Вашингтон».

Для бело-голубых это будет серьезная потеря, ведь Яшкин стал четвертым бомбардиром лиги и лучшим снайпером команды, набрав 60 (38+22) очков за 59 встреч. Сам же форвард значительно поднял такой игрой свои котировки за океаном и рассчитывает стать в новом клубе не просто игроком для глубины состава, а нападающим одного из двух ударных звеньев.

Делать он это будет, по всей видимости, в «Аризоне», выигравшей борьбу за хоккеиста. Более того, уже появилась конкретика. Как сообщил «Матч ТВ», форвард подпишет соглашение на два года с зарплатой в $1,8 млн, а вступит оно в силу со следующего сезона. Пока же Яшкин наверняка выступит за чешскую сборную на предстоящем чемпионате мира в Латвии.

Полет Чинахова и Чистякова

Главным ньюсмейкером первых дней после окончания сезона стал новоиспеченный чемпион. Омскому «Авангарду» волей-неволей придется, видимо, существенно обновить свой состав, поскольку многие игроки команды пожелали попробовать свои силы на новом уровне.

К безусловному огорчению клубного менеджмента, в числе таких игроков оказались две главных молодых звезды «ястребов»: форвард Егор Чинахов и защитник Семен Чистяков.

Появилась информация, что задрафтованный в первом раунде под общим 21-м номером «Коламбусом» Чинахов подпишет с «Блю Джекетс» трехлетний контракт новичка, по которому, вероятно, сможет дебютировать в НХЛ уже в нынешней кампании.

Для менеджмента омского клуба уход воспитанника системы «Авангарда», на которого очень рассчитывали в будущем, стал, пожалуй, не неожиданностью, но точно неприятностью.

«Мы сделали все, что от нас зависело: работали над развитием Егора с первых лет в академии «Авангарда», в этом сезоне тренерский штаб во главе с Бобом Хартли уделял много времени индивидуальной работе с Егором, — не скрывал обиды в официальном заявлении генеральный менеджер омичей Алексей Волков.

— Мы сделали игроку хорошее предложение, рассчитывали, что Егор станет лидером «Авангарда» после возвращения клуба в Омск. Но наш воспитанник и его агент выбрали другой путь. Желаем им удачи».

Что касается Чистякова, то защитник, выбранный в 2019 году на драфте «Нэшвиллом» в четвертом раунде под общим 119-м номером, по данным Metaratings, подпишет договор с «Нэшвилл Предаторз» и будет со следующего сезона пробиваться в состав через фарм-клуб «хищников» — «Милуоки».

При этом в клубе из штата Теннесси максимально заинтересованы в приходе российского игрока и наверняка дадут ему шансы в НХЛ уже в новом сезоне.

19-летний Чистяков, которого «Авангард» перед нынешним сезоном выменял у уфимского «Салавата Юлаева», набрал 3 (1+2) очка в 39 матчах регулярного чемпионата и добавил к этому 2 (1+1) балла в 20 играх плей-офф.

Что же до Чинахова, то он заработал 17 (10+7) очков в 32 встречах регулярки, а также набрал 7 (5+2) баллов в 21 встрече победного Кубка Гагарина.

Надежды Ковальчука

Но покидают Омск не только молодые звезды, но и уже давно сформировавшиеся. Так, Волков практически сразу после победы в Кубке Гагарина объявил о расторжении контракта по обоюдному согласию с Ильей Ковальчуком, проведшим финальную серию с капитанской нашивкой из-за болезни Алексея Емелина.

«Когда мы договаривались о переходе Ильи в «Авангард», сразу заключили джентльменское соглашение. Ковальчук по-прежнему голоден до побед, он мечтает выиграть Кубок Стэнли, и поэтому мы только положительно оцениваем его желание снова попробовать свои силы в НХЛ, — сказал генменеджер. — Разумеется, в любое время ждем Илью обратно, он очень много сделал для «Авангарда», вел команду за собой, когда заболел Алексей Емелин, сплотил раздевалку по ходу плей-офф и был примером для всех не только на льду, но и за его пределами. Во многом его опыт стал решающим в нашей победе в Кубке Гагарина.

Желаем удачи за океаном, теперь у Ильи появились тысячи новых фанатов из Омска, Балашихи и множества других городов — армия болельщиков «Авангарда».

Правда, похоже, что улетит знаменитый форвард не так далеко. Вскоре разные источники сообщили о том, что ветеран практически достиг соглашения с московским «Спартаком», воспитанником которого является.

Похоже, после выигрыша третьего Кубка Гагарина в карьере Ковальчук готов завершить свой спортивный путь в родном клубе, с которым он не выступал на высшем российском уровне, — это станет исполнением его мечты.

Может быть, она и не так заветна, как выигрыш Кубка Стэнли и вхождение в Тройной золотой клуб (Победители Олимпиады, чемпионата мира и Кубка Стэнли), но за океаном претенденты на главный трофей сейчас вряд ли заинтересованы в потерявшем скорость снайпере.

Камбэк Буше

Уходит из «Авангарда» и его лучший бомбардир, 27-летний Рид Буше. Подписав на сезон-2020/21 контракт с «ястребами», канадец, игравший в НХЛ за «Нью-Джерси», «Нэшвилл» и «Ванкувер», но в итоге окончательно осевший в фарм-клубе «Кэнакс», принял очень верное решение.

Он не просто заработал денег и завоевал Кубок Гагарина, но и набрал 48 (24+24) очков в регулярном чемпионате, а также добавил к ним 17 (8+9) баллов в 21 игре победного плей-офф.

Все это оценили в НХЛ, и Буше, как сообщил «Спорт-Экспресс», уже получил совершенно конкретное предложение как минимум от одного не названного клуба из сильнейшей лиги мира и склонен его принять.

Мечты Коновалова и Кочеткова

В нынешнем сезоне в НХЛ уже выступили 11 вратарей из России, что является абсолютным рекордом, но список может вырасти до конца чемпионата.

Сразу два молодых российских голкипера, чьи контракты с их командами уже истекли, продолжат карьеры за океаном. Правда, вероятно, все же с осени.

Проведший 19 встреч в регулярном чемпионате за ярославский «Локомотив» Илья Коновалов заключит соглашение с «Эдмонтоном», выбравшим его под 85-м номером в третьем раунде драфта-2019.

Ну а сыгравший в сумме десять встреч за «Витязь» и «Торпедо» Петр Кочетков уже заключил двухлетний договор новичка с «Каролиной» и с начала следующего сезона попробует пробиться в основной состав «Харрикейнз» через тренировочный лагерь и фарм-клуб.