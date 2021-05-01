Подготовка к Играм или к отъезду в США: что говорят о возвращении Трусовой к Тутберидзе

Этери Тутберидзе все больше напоминает в фигурном катании персонажа вроде Властелина колец — ушедших от нее спортсменок непреодолимой силой тянет обратно, и остановить их не способны никакие идеальные условия: ни личный коттедж, ни каток в пяти минутах ходьбы, ни любое удобное время на льду и малое количество человек на нем, ни программы от самых дорогих хореографов мира и все остальное, что предоставлял Евгений Плющенко Алене Косторной и Александре Трусовой.

Косторная вернулась к «прелести» «Хрустального» импульсивно и будто бы в панике, резко сорвавшись в феврале после провального финала Кубка России, где она не смогла собрать в короткой программе элементарный для нее каскад тройной флип + тройной тулуп. Видимо, в тот день чемпионка Европы ясно осознала, что вернуть в норму ее разобранные психологическое состояние и физическую форму, да еще и в такой срок, чтобы успеть на Олимпиаду, способны только в группе Тутберидзе.

Трусова покорилась силе «Хрустального» внешне спокойно, терпеливо дождавшись 1 мая, когда в фигурном катании официально открылось трансферное окно и истек ее контракт с академией двукратного олимпийского чемпиона.

Кстати, на своем последнем турнире под руководством Плющенко — чемпионате мира в Стокгольме — она тоже не смогла собрать в короткой программе простейший для себя каскад 3+3. Видимо, нехорошая примета для «Ангелов Плющенко».

О своем уходе девушка сообщила тренерскому штабу вечером 30 апреля, — точно в срок, соблюдя все формальности. Очевидно, решение было принято довольно давно, и в тот день она просто констатировала факт.

По информации Telesport, первые переговоры о возвращении состоялись еще в ноябре 2020 года, когда Трусова упала четыре раза на этапе Гран-при в Москве и не смогла подняться на пьедестал. По словам самой спортсменки, в тот вечер она отказалась уменьшать количество четверных прыжков (пять), несмотря на недолеченную травму. Судя по всему, это и стало причиной столь громкого фиаско, и винить лично Плющенко тут вряд ли стоит (разве что в том, что не смог настоять на своем, но с упрямством Русской Ракеты ничего не могла поделать даже Тутберидзе).

Тем не менее в тот момент фигуристка и ее родители, возможно, осознали, что качественный шаг вперед в академии Плющенко она точно не сделает.

В принципе, так и получилось: все те же третьи места и вечный проигрыш фигуристкам «Хрустального» на главных турнирах, нестабильное исполнение четверных, проблемы с предстартовой психологией. Удачной признать можно только попытку улучшить хореографию и скольжение Трусовой — этому в академии Плющенко уделялось много времени на дополнительных занятиях, и девушка действительно достигла определенного прогресса, но, во-первых, он не был настолько явным, чтобы броситься в глаза и сделать какую-то разницу, а во-вторых, все улучшения уничтожила инфляция от перехода в менее статусную группу.

В таком субъективном виде спорта, как фигурное катание, огромную роль в глазах судей играет тот факт, у какого тренера занимается спортсмен. Тутберидзе — самая успешная и влиятельная наставница в России (да и в мире) прямо сейчас, а Плющенко пока только начинающий тренер, который к тому же сразу занял роль этакого оппозиционера и дерзко бросил вызов устоявшимся порядкам: открыто обвинял российских судей в предвзятости в пользу Тутберидзе и, по собственным словам, проводил беседы на этот счет с вице-президентом Международного союза конькобежцев (ИСУ) Александром Лакерником.

Также Плющенко жаловался на то, что ФФККР недостаточно поддерживает деньгами его академию, несмотря на то что за нее выступают члены сборной страны. Что ж, теперь таких фигуристок в группе не осталось.

Все эти разборки с открытым забралом вряд ли шли на пользу имиджу Трусовой, даже если некоторые упреки ее наставника были вполне справедливы.

В итоге оценки Русской Ракеты за такие субъективные вещи, как компоненты (красота скольжения, артистизм, композиция программы, креативность переходов), а также бонусы за качество исполнения прыжка по шкале GOE — Grade of Execution (сложность захода, красота выезда, высота прыжка, легкость исполнения) — поползли вниз.

Кроме того, судьи начали замечать проблемы Трусовой с ребром на флипе — этот прыжок надо исполнять с внутреннего ребра конька, а если фигурист переваливается на внешнее, то это будет уже другой прыжок (лутц). Спортсменке весь сезон отмечали неясное ребро на внутренних соревнованиях, что приводило к снижению возможных бонусов за качество прыжка, и в конце концов вылилось в такие же отметки на чемпионате мира от международных судей. При этом во время занятий у Тутберидзе неясное ребро никогда не замечалось.

В олимпийский сезон, когда на три места в сборной претендуют шесть фигуристок (и это только из «Хрустального»), на счету будет каждый балл, и Трусова не могла позволить себе этим рисковать.

В следующем сезоне ее компоненты и бонусы за прыжки, скорее всего, постепенно вырастут и станет чуть проще бороться за поездку на Олимпиаду против Анны Щербаковой, Камилы Валиевой, Дарьи Усачевой, Алены Косторной, Майи Хромых и Елизаветы Туктамышевой.

И это лишь первый аргумент, почему Трусовой было выгодно вернуться в «Хрустальный». Второй: Тутберидзе — реально властелин колец. Только олимпийских.

Игры в Пекине станут уже третьими, на которых наставница будет выводить своих спортсменок, и опыта в подготовке к такому событию ей не занимать. В Пхенчхане-2018 и Алина Загитова, и Евгения Медведева прокатались без ошибок, и Трусова явно рассчитывает повторить этот успех. Но для этого нужно набрать физическую и психологическую форму в нужный момент. Смог бы Плющенко обеспечить это всего на второй год своей полноценной работы тренером? Не факт.

В-третьих, по информации Telesport, Трусова и ее родители изначально не рассматривали всерьез сотрудничество с Плющенко и не планировали работать с ним долгие годы.

Дело в том, что девушка желает в будущем начать сотрудничество с Рафаэлем Арутюняном — бывшим советским тренером, который сейчас работает в Америке и воспитал Нэйтана Чена, двукратного чемпиона мира, который стабильно исполняет по пять четверных прыжков в произвольной программе и является главным фаворитом Пекина.

Однако вероятный отъезд в Америку отложился из-за пандемии коронавируса, которая закрыла все границы весной прошлого года. Возможно, по этой причине спортсменка решила начать свою работу с частными академиями с «Ангелов Плющенко».

Однако планы по переезду в США, скорее всего, не забылись, а лишь перенеслись на постолимпийский сезон. Ну а последний год этого цикла Русская Ракета решила провести в том штабе, который гарантированно даст лучший из возможных результатов.

Возможно, между Трусовой и штабом «Хрустального» даже заключено что-то вроде джентльменского соглашения по сотрудничеству с Арутюняном. По крайней мере, Плющенко в прощальном посте намекал на то, что Тутберидзе дала фигуристке какие-то обещания.

В-четвертых, есть робкая надежда на то, что уход звездных учениц чему-то научил Тутберидзе, и она воспримет их возвращение не только как повод отметить безусловную имиджевую победу над Плющенко, но и как толчок к изменению стиля своей работы с более взрослыми и статусными спортсменками.

Может быть, это тоже входило в те самые «обещания», о которых упоминал Плющенко. Может быть, теперь Тутберидзе будет чуть меньше загонять главных звезд в одинаковые жесткие рамки, диктовать им свои условия и вечно требовать максимума. Может быть, она сделает чуть больше акцента на то, чтобы где-то пойти навстречу, услышать человека и понизить градус напряжения. Это необходимо и самой наставнице — иначе лавировать в бурлящем котле шести девушек-подростков с олимпийскими амбициями будет просто невозможно.

Трусовой остается лишь пожелать удачи в ее возвращении. И, конечно, хочется поддержать академию Плющенко, который потратил немало личных средств и невосполнимых моральных ресурсов, постаравшись угодить Косторной и Трусовой, но не сумев превратиться в топового тренера за один год.

Известный российский наставник Александр Жулин даже предположил, что в академии двукратного олимпийского чемпиона после этого напряженного сезона наступил какой-то разлад.

«Возможно, есть какие-то причины, которых мы не знаем. Что-то там разваливается — уходят тренеры и ученики. Что-то в этой системе дает какой-то сбой. А может, просто нужно время, чтобы адаптировать все это под тренерскую работу. Точно не знаю, чтобы это понимать нужно быть внутри коллектива», — цитирует Жулина Sport24.