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Забросили 11 шайб: как Россия разгромила Чехию в матче ЮЧМ

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Россия разгромила Чехию в заключительном матче группового этапа ЮЧМ

Российская сборная разгромила Чехию в последнем матче группового этапа юниорского чемпионата мира. Подопечные Альберта Лещева забросили 11 шайб в ворота своего соперника, на что чехи смогли ответить лишь одним точным выстрелом.

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В заключительном матче группового этапа юниорского чемпионата мира сборная России встречалась со сверстниками из Чехии. Перед стартом поединка обе команды уже обеспечили себе выход из группы. Подопечные Альберта Лещева занимали второе место, набрав шесть очков, а чехи располагались на четвертом месте с четырьмя баллами.

Старт игры выдался бодрым — россиянам удалось открыть счет уже на второй минуте встречи. Матвей Мичков бросил с острого угла и пробил вратаря чехов Оливера Шатны.

Сборная России сразу после взятия ворот получила право на игру две минуты в большинстве, но Чехия уверенно оборонялась и оставила ворота на замке.
После выхода на площадку пятого игрока чехи отодвинули игру от своих ворот, больше играя в зоне российской команды, но до опасных моментов дело не доходило.

Подопечные Альберта Лещева изредка переходили на чужую половину площадки, опасным броском отметился Супунов, но шайба прошла мимо ворот. А вот на 14-й минуте Прохор Полтапов убежал один на один с голкипером и уверенно его переиграл.

Стоило России немного взвинтить темп, как Чехия опять нарушила правила в тот момент, когда до конца периода оставалось четыре минуты. Численное преимущество россиянам реализовать удалось: Иван Мирошниченко остался один в круге вбрасывания и точно бросил в дальний угол.

Команды ушли на перерыв со счетом 3:0. Чехия больше владела шайбой, но Россия почти безупречно использовала свои шансы.

На второй период чехи вышли уже с новым вратарем. Вместо Оливера Шатны на площадку вышел Томаш Суханек. Уже на первой минуте россияне могли пропустить, но форвард чешской команды не попал по шайбе. При этом подопечные Альберта Лещева смогли отодвинуть игру от своих ворот. Чехи больше не владели подолгу шайбой в нашей зоне, да и опасных моментов россияне стали создавать больше. Могли отличиться Данила Юров, Матвей Петров, но шайба не шла в цель.

На шестой минуте периода россияне вновь остались в меньшинстве. При игре четыре на пять Юров убежал один на один с Суханеком, но вратарь спас свою команду.

А вот в равных составах России удалось отличиться. Коромыслов броском со средней дистанции попал в сетку. При этом до этого россияне две минуты играли в большинстве. Наша команда имела несколько моментов, постоянно угрожая воротам.

Спустя полторы минуты чехи отыграли одну шайбу. Якуб Кос набросил шайбу на ворота, а Иванов допустил ошибку, пустив снаряд за спину. Российские хоккеисты не стали опускать руки, почти сразу восстановив статус-кво. Суханек отбил шайбу перед собой, на добивании первым оказался Дмитрий Кателевский. Он и переправил шайбу в ворота.

За три минуты до второго перерыва Чехия в очередной раз нарушила правила. Иван Мирошниченко остался один перед воротами, но вратарь справился с очень сложным броском. За 16 секунд до выхода оштрафованного соперника Полтапов поймал на противоходе вратаря, забросив шестую шайбу сборной.

Третья двадцатиминутка, начавшаяся при счете 6:1, превратилась в формальность. В самом начале периода шайба пересекла линию ворот Иванова, однако судья мгновением раньше остановил игру, хотя шайба не была прижата российским вратарем.

Первые три минуты Чехия очень опасно действовала возле владений сборной России. Но все попытки сократить отставание в счете не увенчались успехом. России удалось отодвинуть игру от своих ворот лишь благодаря очередному чешскому удалению. Разыграть лишнего не удалось, но при игре в равных составах Мичков оформил дубль. За 14 минут до конца игры счет стал 7:1. А еще через минуту Свечков забросил восьмую шайбу.

В середине периода Марцел Марцел совершил грубый силовой прием против Сапунова. Россиянин с трудом поднялся со льда, но игру продолжить смог, а вот чех был удален до конца игры. Россия получила право на пятиминутное большинство, что привело к еще одному голу — Свечков наказал Чехию за грубую игру, забросив девятую шайбу.

Однако разгром чешской команды на этом закончен не был — до конца встречи в ворота Чехии забросили Данила Юров и Мичков, оформивший хет-трик.

В 1/4 финала подопечные Альберта Лещева сыграют против Белоруссии или Швейцарии. Соперник россиян определится в ночь на 2 мая.