Удар локтем с разворота: боец UFC сделал заявку на нокаут года

В ночь на 2 апреля в комплексе UFC APEX в Лас-Вегасе прошел очередной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата серии Fight Night. Ивент возглавил пятираундовый поединок двух рейтинговых полутяжеловесов — бывший претендент на титул (дважды) Доминик Рейес встречался с чешским проспектом Иржи Прохазкой.

С первых минут бойцы выразили готовность идти в размен, обменялись несколькими мощными попаданиями, а Рейес даже сумел оформить тейкдаун. На земле, впрочем, Прохазке долго находиться не пришлось, и, оказавшись в стойке, продолжил бой, только уже с очевидным преимуществом чеха, который поймал кураж и обрушил сумасшедшую серию на калифорнийца, разбив тому попутно нос. Рейес был слегка потрясен и несколько раз оказался в патовым положении у сетки, вынужденный обороняться. Прохазка это почувствовал и все активнее шел в атаку, но раунд Рейес выдержал.

Вторая пятиминутка началась довольно спокойно, однако чех долго этот темп держать не стал и полетел за досрочным финишем, пока Рейесу все труднее становилось обороняться. Тем не менее американец отвечал опасными панчами, один из которых даже серьезно пошатнул его соперника, но Прохазка сориентировался и грамотно ушел в клинч. Кризис для чеха не миновал: Рейес пошел на риск и набросил «гильотину», но попытка успехом не увенчалась — Прохазка без видимых проблем из захвата выбрался. Чешский боец, редко демонстрирующий свои навыки в борьбе, неожиданно сам решил попробовать найти возможность для приема, однако Рейес не только выбрался, но и выбросил опаснейший апкик, который едва не отправил его оппонента в стоячий нокдаун.

Прохазка в ответ стал накидывать все больше акцентированных попаданий, Рейес сумел подняться и, как в первом раунде, стал спасаться у сетки, едва передвигая ноги. Чех настойчиво шел за ним, действовал уже нестандартно и уронил Рейеса качественным ударом локтем с разворота, после которого американец в бессознательном состоянии упал лицом в настил.

Absurd knockout from Jiri Prochazka to finish it in the 2nd round #UFCVegas25 pic.twitter.com/kQZI6eQKBw — BetOnline.ag (@betonline_ag) May 2, 2021

За свой нокаут Прохазка получил бонус в размере $50 тысяч, а также приплюсовал еще $50 тысяч за лучший бой вечера.

«Появился новый кандидат на звание нокаута года! Иржи Прохазка — просто пушка?» — написал после Twitter UFC Europe.

Теперь 28-летний Прохазка не только кандидат на нокаут года, но и один из первых в чемпионской гонке. Действующий обладатель титула полутяжеловесов — Ян Блахович — следующую свою защиту проведет на сентябрьском турнире UFC 266, где разделит клетку с возрастным Гловером Тейшейрой. После этого, вероятно, уже Прохазка будет обязательным претендентом.

У чеха довольно интересная карьера. Контракт с главным бойцовским проуомшеном мира только год назад, попутно в дебюте выдав супербой с нокаутом Волкана Оздемира. До перехода в UFC Прохазка пять лет дрался в японской лиге Rizin и был там чемпионом, а российской аудитории он известен по боям под эгидами ProFC, Fight Nights: на старте карьеры чех проиграл Абдулкериму Эдилову, который сейчас перешел в бокс, ничьей закончился его бой с Михаилом Мохнаткиным в 2014-м, побеждал Евгения Кондратова и будущего чемпиона Bellator Вадима Немкова в Гран-при Rizin.

Бой с Рейесом — это вообще первый поединок в карьере Прохазки, который он провел на территории США. Нет сомнений, что UFC, сходу дающий ему сильных соперников, возлагает большие надежды на чешского полутяжа.

А вот Рейесу, судя по всему, придется серьезно задуматься о своей карьере. На серии 12-0 он полтора года назад выходил на титульник против Джона Джонса, уступил тому в неоднозначном бою и провозгласил себя народным чемпионом, а после ухода Бонса в тяжелый вес провел новый титульный поединок, но был отправлен в нокаут Блаховичем. Тогда у Рейеса была тяжелая полоса: он почти не тренировался из-за пандемии, переживал за родственником, которые заразились коронавирусом, а поляк вдобавок ко всему ему еще и нос сломал. Именно те проблемы с носом, от которых Рейес еще не отправились, могли быть фатальными в бою с Прохазкой. Так или иначе, у американца, бывшего главным фаворитом полутяжей, когда титул освободил пояс, три поражения в последних трех боях.