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Конте отомстил «Ювентусу»: клуб Миранчука принес золото «Интеру»

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«Интер» досрочно стал чемпионом Италии сезона-2020/21

Миланский «Интер» досрочно стал чемпионом Италии, прервав гегемонию «Ювентуса». Команде Антонио Конте помог клуб Алексея Миранчука, не справившийся с середняком Серии А.

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Когда руководство «Ювентуса» назначило главным тренером команды совершенно неопытного Андре Пирло, то было ясно, что этот сезон станет для туринцев переходным и, соответственно, проблемным. Но вряд ли болельщики были готовы к тому, что действительно произойдет с их клубом, который в очередной раз громко провалился в Лиге чемпионов, а теперь и вовсе рискует остаться без путевки в главный турнир континента на следующий соревновательный год. Дела у «бьянконери» сложились настолько плохо, что команда не просто выбыла из претендентов на чемпионство, а вовсе о золоте даже и не думает.

1 мая в топку были отправлены уже и последние мысли о победе «Юве», и поспособствовал этому лидер нынешнего розыгрыша Серии А миланский «Интер», без проблем разобравшийся с «Кротоне» (2:0) и набравший 82 очка. Разрыв между туринцами и «нерадзурри» составил уже 16 очков, что означало лишь одно — «Ювентус» потерял всякие шансы зацепиться за титул, и впервые с 2012 года скудетто будут праздновать не в Турине.

Чтобы понимать, как много времени прошло с последнего раза, когда чемпионом Италии становился не «Ювентус», достаточно вспомнить события, произошедшие десять лет назад:

-- женская сборная России по баскетболу в третий и пока что последний раз стала чемпионом Европы;

-- молодежная российская сборная по хоккею под руководством Валерия Брагина завоевала свое последнее золото на чемпионате мира в Баффало;

-- Виталий Петров стал первым российским гонщиком в истории, который поднялся на подиум по итогам гонки в «Формуле-1», когда занял третье место на Гран-при Австралии;

-- хоккеисты «Локомотива» погибли в страшной авиакатастрофе под Ярославлем;

в Японии произошло сильнейшее в истории страны землетрясение, за которым последовало мощное цунами, спровоцировавшее аварию на АЭС Фукусима-1;

-- в Пакистане был ликвидирован лидер террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России) Усама бен Ладен;

-- последнее до «Ювентуса» чемпионство отпраздновал «Милан» вместе со Златаном Ибрагимовичем, который выступает за «россонери» и сегодня.

Теперь скудетто возвращается в Милан, но отмечают триумф не красно-черные, а их заклятые враги — «Интер», где больше всех и провалу «Юве», и победе клуба рад главный тренер «нерадзурри» Антонио Конте.

Завоевать золото «Интер» мог 8 мая, взяв очки в домашнем матче с «Сампдорией», но «Аталанта» Алексея Миранчука не заставила черно-синих ждать долгожданной победы и передала им титул на шесть дней раньше и заочно. «Интеру» было достаточно того, чтобы бергамаски не смогли обыграть «Сассуоло», и подопечные Джана Пьеро Гасперини не подвели.

Для «Аталанты» матч на стадионе «Мапей - Читта-дель-Триколоре» сложился совсем не лучшим образом: уже в середине первого тайма бергамаски потеряли своего основного вратаря Пьерлуиджи Голлини, который получил прямую красную карточку за фол последней надежды, затем уже при счете 1:0 в свою пользу оборона «Аталанты» на ровном месте «придумала» пенальти в свои ворота, который реализовал Доменико Берарди, а уже в конце встречи Луис Мурьель при 11-метровом не смог переиграть Андреа Консильи.

В итоге 1:1 — ничья, победу в которой одержал «Интер», ставший чемпионом Италии впервые с 2010 года, когда команду к последнему (до сегодняшнего дня) титулу привел Жозе Моуринью.

По ходу нынешнего сезона «Интер» бесперебойно шел в числе лидеров и до некоторого времени бился за первую строчку с «Миланом». Но на дистанции более готовой к борьбе за скудетто оказались именно команда Антонио Конте, у которой уже к началу весны конкурентов формально не осталось.