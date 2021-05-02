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Избиение в Петербурге: «Зенит» стал чемпионом, разгромив «Локо»

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«Зенит» разгромил «Локомотив» и стал чемпионом России

«Зенит» забил шесть мячей «Локомотиву» и досрочно стал чемпионом России. Звание лучшего клуба страны сине-бело-голубые завоевывают третий год подряд.

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Число «3» в этот игровой уикенд Российской премьер-лиги обрело по-настоящему магическое свойство: ровно три года и три дня назад «Локомотив» в третий раз в своей истории стал чемпионом России, обыграв в Москве «Зенит», а теперь уже третий подряд триумф отпраздновали петербуржцы, обыгравшие именно «железнодорожников». Неслучайно фанаты сине-бело-голубых еще до финального свистка вывесили на «вираже» баннер с текстом «Бог любит троицу».

Несмотря на некоторые опасения, вторую часть сезона команда Сергея Семака прошла без проблем, хотя в начале года и допустила небольшую осечку, дав преследователям хоть какую-то надежду на камбэк. «Спартак» ею, например, не воспользовался, а «Локомотив» перед поездкой в Санкт-Петербург выдал восьмиматчевую победную серию, но там она и прервалась.

Перед встречей с красно-зелеными «Зенит» тоже имел за спиной победную серию, но только из четырех матчей, а непосредственно к игре с «Локо» на фоне чемпионского настроения подопечные Семака размялись на «Роторе», отправив аутсайдерам чемпионата шесть безответных мячей в матче предыдущего тура. Очень кстати для сине-бело-голубых отдохнули и Вячеслав Караваев с Далером Кузяевым и Сердаром Азмуном, которые порезвились уже над «железнодорожниками».

Николич же к стартовому составу своей команды на матч в Петербурге вернул в ворота отбывшего двухматчевую дисквалификацию Маринато Гильерме, а также подготовил Ведрана Чорлуку, Дмитрия Баринова и Максима Мухина.

Последний мог отметиться голом уже в самом дебюте встречи, когда воспользовался ошибкой пропустившего прострел с левого фланга Барриоса и мощно выстрелил метров с 12-ти. От пропущенного мяча «Зенит» спасла перекладина: Андрей Лунев уже был отыгран, и на его счастье снаряд угодил в каркас ворот, что явно не входило в планы Семака. Не планировал тренер петербуржцев и замену в первой половине тайма, но все же был вынужден к этому прибегнуть. Вендел из-за мышечного повреждения поле покинул, едва отыграв на нем десять минут, и вместо него в бой был брошен Себастьян Дриусси.

На некоторое время «Локомотив» даже перехватил инициативу, но толку от этого не было никакого, и первый же опасный выход «Зенита» в атаку завершился голом. Азмун и Малком обстреляли Гильерме с близкого расстояния, но пробить голкипера «Локо» не смогли. В итоге мяч достался Артему Дзюбе, который эффектно перебросил вратаря, «парашютом» отправив мяч в дальний угол ворот.

Впрочем, сам гол оказался крайне спорным, ведь в начале голевой атаки все тот же Дзюба откровенно сфолил, врезав рукой Мацею Рыбусю, который в игру вернулся с трудом лишь после помощи медиков. Работавший на VAR Евгений Турбин, пересмотрев повтор момента, очевидного нарушения правил не увидел и тем самым «заставил» главного арбитра матча Сергея Карасева указать на центр поля.

Возможно, это решение судей долго и усердно обсуждали бы уже после матча, если бы не итоговый результат, а он превзошел все ожидания.

Еще до перерыва «Зенит» довел дело до разгрома. Сначала Азмун, переиграв на «втором этаже» Пабло, замкнул навес Ярослава Ракицкого с фланга, а затем иранец отметился голом в раздевалку, реализовав пенальти, который «привез» все тот же Пабло. Едва выйдя на второй тайм, уже Малком вновь оставил третьего номера «Локо» в дураках и сделал классный пас на Азмуна, который расстрелял Гильерме и оформил хет-трик. Гвоздь в крышку гроба с последними надеждами красно-зеленых спастись вбил Дзюба, который отправил мяч в пустые ворота после ошибки вратаря гостей и сделал счет 5:0. Его «Зенит», правда, не сохранил: Ракицкий, видимо, уже праздновавший чемпионство, буквально подарил мяч Франсуа Камано в своей штрафной площади, и гвинейский форвард счет размочил. Впрочем, на этом петербуржцы не остановились, и уже Малком, точным и издевательским дальним ударом деклассировавший Гильерме, забил установил окончательный, даже теннисный счет.

6:1 — «Зенит» оставил от «Локомотива» лишь мокрое место и в седьмой раз в российской истории стал лучшим клубом страны.