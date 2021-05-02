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«Порвем всех в ЛЧ, как тузик грелку»: «Зенит» отмечает чемпионство

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«Зенит» оформил третье чемпионство подряд, разгромив «Локомотив»

Санкт-петербургский «Зенит» эффектным разгромом занимающего второе место московского «Локомотива» (6:1) оформил свое восьмое в истории и третье подряд чемпионство, бурно отпраздновав вместе с болельщиками триумф на «Газпром-Арене».

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«Зенит» — «Локомотив» — 6:1

В том, что «Зенит» в итоге станет чемпионом страны в нынешнем сезоне, сомнений уже достаточно давно не было. Тем не менее теоретические шансы помешать сине-бело-голубым оставались еще даже у «Спартака». Ну а «Локомотив», бывший в этот вечер соперником в Санкт-Петербурге, вообще являлся ближайшим преследователем команды Сергея Семака.

«Зенит» еще никогда в своей истории не оформлял чемпионский титул на «Газпром-Арене» и очень хотел в принципе взять трофей перед родными болельщиками и еще и в игре с главным конкурентом.

Об этом в том числе после матча говорил один из героев встречи и всего чемпионата Артем Дзюба, вспомнивший 11-матчевую победную серию соперника во всех турнирах и неблагоприятные для сине-бело-голубых прогнозы со стороны многих специалистов.

«Локо» действительно был предельно мотивирован борьбой со «Спартаком» за дающую путевку в квалификацию Лиги чемпионов вторую строчку, но это был просто не день красно-зеленых. Конечно, первый гол «Зенита», забитый эффектным «парашютом» Дзюбой с левой ноги получился спорным, поскольку по ходу атаки форвард столкнулся с отдавшим неточный пас Мацеем Рыбусом и, возможно, нарушил правила. Впрочем, VAR подтвердил решение арбитра Сергея Карасева не фиксировать фол, и в дальнейшем хозяева не оставили гостям вообще никаких шансов, забив в их ворота еще пять мячей и пропустив только раз, откровенно расслабившись при розыгрыше от ворот из-за уверенного преимущества в счете.

«Это круто. Этот год для нас был очень сложный. Но мы в нужное время собираемся. Каждый из тех игроков, которые мало играют, жертвует какой-то своей гордыней, если можно так сказать, отдает все ради команды. Это самое важное, — сказал после победы главный тренер чемпионов Сергей Семак, первым в России после Олега Романцева приведший к титулу одну команду трижды подряд.

— Где-то сложно было, на характере. Где-то мастерства прибавилось, уже с мастерством. Я не думаю, что мы наголову сильнее кого-то, абсолютно. Все было очень непросто. Сегодня был наш день. Те мячи, которые не забивали во многих матчах, когда создавали очень много, сегодня – и стандартные положения, и розыгрыш с центра поля.

Все те моменты, которые тренируем, сегодня получились. Сегодня мы получил все, что недополучили в течение сезона, когда какие-то моменты неудачные были».

Специалист отметил, что будет сначала праздновать с командой, а потом уже в кругу семьи, также рассказав о том, что его игроки говорили после финального свистка:

«Все поздравили друг друга, все счастливы. Сделали очень важное и нужное дело. Наконец-то груз с плеч наших пал. Можно спокойно играть и получать удовольствие в оставшихся матчах».

Сразу по окончания встречи футболисты «Зенита» облачились в специально заготовленные золотые футболки, и на поле началось празднование на глазах допущенных 75% от вместимости всей «Газпром-Арены» болельщиков. Главы РФС и РПЛ Александр Дюков и Сергей Прядкин награждали чемпионов на специальном помосте золотыми медалями, а затем первый вручил игравшему с капитанской повязкой в этом матче Артему Дзюбе главный трофей Премьер-лиги.

Дзюба, оформивший дубль, заработавший пенальти и бывший на поле вместе с Сердаром Азмуном самым заметным футболистом, по окончании встречи затмил абсолютно всех.

Он не стал надевать золотую футболку, зато сходил в раздевалку и выполнил данное сыну обещание, надев костюм героя вселенной Marvel Дэдпула.

«Он умеет все, самое лучшее у него – регенерация, так что это я. Давно у меня костюм уже. Хотелось побаловаться. Третье чемпионство – можно себе позволить. Дойду до раздевалки – сниму. Жарко. Чуть не задохнулся в нем, — отметил нападающий.

— Что будет дальше – посмотрим. Думаю, пора уже в Лиге чемпионов себя показать. Хотелось бы, чтобы костяк сохранили. Не хочется расставаться. Все гаечки притерлись. Хочется отдохнуть и подготовиться к сборной».

«Локомотив» потерпел самое крупно поражение в российской истории и теперь утратил инициативу в борьбе со «Спартаком» за второе место.

Ну а цитату вечера выдал болельщик «Зенита» Дмитрий Милонов.

«Главная победа «Зенита» сегодня – это задел на завтра. В следующем сезоне в Лиге чемпионов порвем всех как тузик грелку – это 100%, если не будет никаких политических вмешательств. Почему санкции к нам применяют? Потому что боятся нас»,

— заявил депутат Госдумы РФ Sport24.