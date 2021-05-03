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Нет места из-за Трусовой: победительница «Ледникового периода» ушла от Тутберидзе

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СМИ: Берестовская ушла от Тутберидзе в ЦСКА из-за возвращения Трусовой

Группа Этери Тутберидзе лишилась талантливой юниорки Елизаветы Берестовской, которая перешла в «Хрустальный» лишь в феврале этого года из ЦСКА. Однако с возвращением Александры Трусовой для победительницы проекта «Ледниковый период. Дети» в группе Тутберидзе не осталось места, и ей пришлось вернуться в систему армейского клуба.

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После официального открытия трансферного окна в фигурном катании (1 мая) состоялись сразу два знаковых возвращения спортсменок к своим предыдущим тренерам. Во-первых, камбэк Александры Трусовой к Этери Тутберидзе. А во-вторых, переход в обратном направлении — от Тутберидзе — 13-летней фигуристки Елизаветы Берестовской, которая является одной из самых талантливых юниорок страны. Спустя всего два месяца в «Хрустальном» девушка вернулась в свой родной клуб ЦСКА к наставнику Сергею Давыдову, который тренировал ее с двойных прыжков.

Эти события тесно взаимосвязаны: в тот же день, когда стало известно о переходе Трусовой, Берестовская внезапно была замечена на катке в академии Евгения Плющенко.

По информации «Спорт-экспресса», Тутберидзе отчислила подающую надежды юниорку из своей группы, поскольку из-за возвращения Русской Ракеты для юной фигуристки не осталось места на льду. Да и время у тренеров «Хрустального» не безгранично, особенно учитывая, что следующий сезон — олимпийский, и штабу в лице Тутберидзе, Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова нужно подготовить к отбору на Игры как минимум шесть реальных претенденток — Трусову, Анну Щербакову, Алену Косторную, Камилу Валиеву, Дарью Усачеву и Майю Хромых. А Берестовская все же заслуживает отдельного внимания и нуждается в индивидуальном подходе для прогресса в столь юном возрасте.

В итоге девушка отправилась на пробную тренировку у Плющенко и в целом рассматривала несколько вариантов продолжения карьеры.

Берестовская — одна из самых видных юниорок страны, и в обычной ситуации даже Тутберидзе от нее бы не отказалась.

Не исключено, что в феврале, когда девушка переходила из ЦСКА в «Хрустальный», инициатива исходила именно от многоопытной наставницы, которая знает толк в талантливых юниорках. Так, весь сезон-2020/21 Берестовская включала в программы четверной тулуп и достойно боролась с мощными конкурентками из групп Тутберидзе, Плющенко и школы Алексея Мишина «Звездный лед».

На втором этапе Кубка России в Москве девушка набрала 202,42 балла (отличный результат для юниорки) и одержала победу, опередив Софью Муравьеву из «Ангелов Плющенко» и Марию Захарову из «Хрустального». В прокате произвольной программы Берестовская исполнила тогда четверной тулуп (хотя судьи и нашли на нем недокрут).

На третьем этапе Кубка России в Сочи Берестовская стала второй, уступив всего три балла одной из самых известных юниорок Тутберидзе — Аделии Петросян.

При этом конкурентка из «Хрустального» не заявляла квады и допустила ошибки на тройных прыжках, а Берестовская исполнила два четверных тулупа, причем один из них — в каскаде с двойным тулупом.

Однако судьи обнаружили на одном из квадов недокрут в четверть оборота, который не снижает базовую стоимость прыжка, но влияет на бонусы за него. Из-за этого фигуристка лишилась надбавки в 2,28 балла и еще одного дополнительного очка, которое дают на Кубке России за каждый элемент ультра-си (из-за недокрута прыжок перестал считаться четверным). Это и стоило ей победы над Петросян. Впрочем, если бы Берестовская тогда тренировалась в «Хрустальном» — доминирующей школе страны, — возможно, судьи были бы к ней лояльнее.

Помимо достижений на официальных соревнованиях, Берестовская становилась победительницей на проекте «Ледниковый период. Дети», где ее прокаты набирали миллионы просмотров на Youtube. Техника позволяла ей исполнять каскады 3+3+3 уже в десять лет.

«Лизка — огромная молодчина. Она имеет такой внутренний стержень, рвется в бой, хочет побеждать», — отмечала тогда Татьяна Навка, которая была наставницей Берестовской на проекте.

В «Ледниковом периоде» фигуристка обошла даже Софью Акатьеву — ныне одну из главных звезд группы Тутберидзе, которая исполняет в одной программе тройной аксель и четверной тулуп.

В общем, можно понять, почему в феврале этого года Берестовская перешла в самую успешную группу страны последних лет, а когда оттуда отправили, могла выбирать из нескольких вариантов. Кстати, ее итоговое возвращение в ЦСКА стало небольшой сенсацией, поскольку Сергей Давыдов весьма негативно воспринял уход подопечной в феврале.

«Конечно, обидно. Мы ее с двойных прыжков учили, обучали, много прошли, поэтому, конечно, обидно. Но ничего не поделать. Я придерживаюсь такого мнения, что контракты спортсменов с тренерами, очевидно, нужны. Чтобы как-то балансировать и создавать порядок с этими переходами. Но пока их нет. Все остается так же», — говорил специалист в интервью «СЭ».

Примерно в таком же стиле высказывалась и Елена Буянова — старший тренер-начальник команды ЦСКА по фигурному катанию.

«Лизе были предоставлены все условия для прекрасной работы с тренерами, которых, как она говорила, очень любит. Результатом их работы были места на пьедестале.

Время все расставит на свои места, искать причины все равно надо, прежде всего, в себе. У Сергея много прекрасных спортсменов, надо идти дальше и не оборачиваться назад. Легких путей не бывает», — говорила Буянова в комментарии РИА «Новости».

Однако теперь тренеры смогли забыть разногласия с Берестовской и принять ее обратно. Для самой фигуристки это, вероятно, лучший вариант развития событий. Теперь у нее будет огромная мотивация доказать тренерам, что они не ошиблись, простив ее за уход, а также доказать «Хрустальному», что они-то как раз были неправы, не найдя для нее места на льду.