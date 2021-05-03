Белоруссия повержена: сборная России ждет соперника в полуфинале ЮЧМ

В последний раз российская сборная становилась победителем юниорского чемпионата мира в далеком 2007 году, когда за команду выступал восходящая звезда омского «Авангарда» Алексей Черепанов, трагически скончавшийся в октябре 2008-го. С тех пор Россия отправляла на мировой форум для игроков до 18 лет самые разные составы не менее талантливых поколений, но золото всякий раз ускользало из рук. Очередную надежду на то, что полоса неудач оборвется, в болельщиков вселил коллектив Альберта Лещева, отправившийся в Техас.

Групповой этап россияне предсказуемо преодолели и сделали это весьма эффектно, даже несмотря на поражение от финнов: к той игре российские юниоры подошли несколько уставшими после сумасшедшей перестрелки в матче с американцами и времени на отдых практически не имели. В целом же команда Лещева препятствий на пути к плей-офф не заметила, забросив в четырех матчах 27 шайб. Более впечатляющей статистикой могут похвастать разве что канадцы, которые забросили на одну шайбу больше и пропустили почти вдвое меньше.

Соперниками россиян в четвертьфинале стали белорусы, которые на стадии группового этапа выполнили если не свой максимум, то близко к этому, обыграв швейцарцев и латвийцев при поражениях в матчах с Канадой и Швецией. Россия для подопечных Дмитрия Шульги также стала тем оппонентом, в противостоянии с которым на победу вряд ли стоило рассчитывать.

Белорусы играли с россиянами на юниорских ЧМ пять раз и все пять раз терпели неудачу, сумев забросить только две шайбы и пропустить при этом под пятьдесят. И даже тот факт, что перед началом турнира белорусы едва не обыграли Россию в товарищеском матче, не значил ничего, о чем говорил и сам Дмитрий Шульга.

Продолжаем погружаться в глубины статистики — сегодня в фокусе история встреч с белорусскими юниорами, против которых мы сыграем в четвертьфинале ЮЧМ сегодня вечером.

#россиявмоемсердце pic.twitter.com/QKrdHYnOWf — Хоккей России (@russiahockey) May 3, 2021

«Не стал бы оценивать тот матч как игру, от которой можно отталкиваться. В турнире Россия выступает совершенно по-другому, набирает обороты, лучше двигается. На тот момент выкладывались не все и не полностью, а сейчас это будет совсем другой хоккей. Для нас самым важным будет самоотдача, характер, самоотверженность. Наша задача — совершить минимум ошибок», — говорил наставник белорусской юниорской сборной перед матчем.

Состав сборной России на четвертьфинал по сравнению с матчем против чехов (11:1) особых изменений не претерпел. Место в воротах вновь занял Сергей Иванов, а вот Илья Квочко с лучшим бомбардиром турнира Матвеем Мичковым были переведены в третье звено, тогда как Илья Иванцов с Прохором Полтаповым, напротив, поднялись во второе. У белорусов с первых минут на лед вышел Тихон Чайка, а лучший снайпер команды Данила Климович ожидаемо был включен в первое звено.

А вот и состав на четвертьфинал ЮЧМ. Изучаем — и в 20:30 приходим болеть на Матч ТВ и https://t.co/hVuJjUSFTb



Вратари: Иванов, Бринкман

#россиявмоемсердце pic.twitter.com/a3utn8vYOT — Хоккей России (@russiahockey) May 3, 2021

Наш состав на матч против России



Напомним, что прямая трансляция на Youtube-канале «Хоккей Беларуси», начало в 20:25. pic.twitter.com/SHFNu2OUIm — Хоккей Беларуси | Hockey.by (@hockey_blr) May 3, 2021

С первых минут белорусы навязали России борьбу и, насытив центральную зону, не давали подопечным Лещева разбежаться. Приходилось вступать в игру и Сергею Иванову, который отразил несколько опасных бросков, например, Даниила Сотишвили, Германа Яваша и Арсения Сазановича. Россияне же, в отличие от соперника, своими моментами воспользовались.

На пятой минуте счет открыл Матвей Мичков, который, казалось, исполнит новый лакросс-гол, однако лучший бомбардир российской команды забрасывать шайбу из-за ворот не стал, а, одурачив белорусских защитников, вышел на пятак и прокинул снаряд мимо Чайки. Для 16-летнего форварда этот гол стал десятым за юниорскую сборную России, и по этому показателю он обогнал Евгения Малкина.

Удвоил преимущество россиян Данила Юров уже при игре в формате 5 на 3: после серии бросков, которые приняли на себя белорусские защитники, 17-летний форвард мощно щелкнул из правого круга вбрасывания и отправил шайбу в сетку.

Юров, 2:0. Обстучали ворота Чайки со всех сторон, его бригаду меньшинства проверили бросками, но против второго броска Юрова устоять трудно. #U18Worlds #россиявмоемсердце #RUSBEL pic.twitter.com/FJgid4BPZJ — Хоккей России (@russiahockey) May 3, 2021

Второй период сложился для России противоречиво. В первой половине 20-минутки подопечные Лещева всецело доминировали над соперником, не выпуская белорусов из зоны, и нанесли за этот отрезок почти столько же бросков, сколько за весь первый период. Всякий раз в игру приходилось вступать Чайке, но с мощным щелчком Артема Дуды от синей линии белорусский голкипер не справился.

По логике Россия должна была развить этот успех, но белорусы перехватили инициативу, перекрыв россиянам доступ к кислороду и не давая выйти из зоны. От фиаско россиян спас Сергей Иванов, который во втором периоде отразил девять бросков. Цели достигли лишь два выстрела соперника: в течение трех минут отличились Илья Морозов и Федор Николаеня.

В третьем периоде белорусы продолжили давление, но былой свежести им уже не хватило, потому ничего опасного при игре в большинстве подопечным Шульги уже не удалось создать даже с Климовичем. Этот фактор стал определяющим, чем воспользовался лидер российской сборной Иван Мирошниченко. Десятый номер сборной России вошел в зону по центру и бросил по воротам Чайки. Голкипер на первый выстрел среагировал, но отбил шайбу перед собой, после чего Мирошниченко моментально добил ее в сетку. Точку поставил Всеволод Гайдамак, который прервал слабую поперечную передачу защитников сборной Белоруссии, вышел один на один с Чайкой и хладнокровно переиграл голкипера.

4:2, МИРОШНИЧЕНКО! Отметим и Юрова - как заблокировал защитника, освободил зону для Ивана - и тот доставил шайбу куда полагается (за спину Чайке) #U18Worlds #россиявмоемсердце #RUSBEL pic.twitter.com/UkCxf8o7KL — Хоккей России (@russiahockey) May 3, 2021

В итоге 5:2 — сборная России не без труда обыграла Белоруссию и пробилась в полуфинал юниорского чемпионата мира, где 6 мая встретится с победителем противостояния Канады с Чехией.