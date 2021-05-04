«Белорусы оказали сопротивление»: как Россия пробилась в полуфинал ЧМ

Сборная России с трудом одержала победу в нервном матче с командой Белоруссии в рамках полуфинала юниорского чемпионата мира по хоккею. Поведя в счете 3:0 к началу второго периода, юная «Красная машина» расслабилась и позволила соседям сократить разницу до минимума (3:2). Белорусы могли забить гораздо больше: голкипер Сергей Иванов просто спас свою команду, отразив девять бросков в створ.

К счастью, подопечные Альберта Лещева смогли дотерпеть до перерыва, не пропустив больше, а в третьем периоде усилиями одного из своих лидеров Ивана Мирошниченко снова увеличили отрыв (4:2). После этого белорусы разволновались и допустили глупую ошибку, которая позволила Всеволоду Гайдамаку выйти один на один с вратарем и поставить точку в матче (5:2).

Победа вышла очень непростой, что признал на послематчевой пресс-конференции наставник сборной России Лещев.

«Хотел бы отметить положительные стороны Белоруссии — это очень крепкая команда. А мы при счете 3:0 где-то упустили нити игры, однако сумели выстоять и добиться победы.

После двух пропущенных шайб в перерыве мы произвели несколько перестановок в звеньях и благодаря этому провели такой третий период. Нам нужно еще пересмотреть и проанализировать матч с белорусами. Но главное, что идем дальше», — отметил специалист.

Автор последней шайбы сборной России в матче Всеволод Гайдамак уже начал рассуждать о возможной победе на чемпионате мира.

«Все в команде рады победе. Это только начало нашего пути к золоту. Дальше будет больше, — пообещал нападающий. — Как я забросил свою шайбу? Защитник соперника совершил ошибку, я оказался в нужном месте, воспользовался ошибкой и забил.

Белорусы оказали достойное сопротивление, нам пришлось с ними тяжело, ну а дальше будет намного сложнее».

Нападающий сборной Белоруссии Илья Морозов признался, что команда уже начала думать о победе над Россией, когда отставание в счете сократилось до 2:3.

«На мой взгляд, наши ошибки в основном связаны с нервами.

Во втором периоде мы справились с волнением и начали показывать свой хоккей, но, когда счет стал 2:3, наверное, многие подумали, что можно выиграть матч с Россией, и снова начала возникать нервозность. Возможно, из-за этого мы и допустили ошибки.

В третьем периоде у нас наступил мандраж, потому что нельзя было больше пропускать. Вместо этого нам надо было продолжать играть так, как мы делали во втором периоде. Мы провели хороший чемпионат, навязывали борьбу топовым соперникам — шведам, канадцам, России. Где-то подвело нас мастерство, а в силовой борьбе мы не уступали», — подытожил Морозов.

Главный тренер сборной Белоруссии Дмитрий Шульга также отметил, что его подопечных подвели нервы, а также признал нехватку технического мастерства.

«Определенную роль сыграло волнение плюс недостаток технической готовности — все это вместе привело к ошибкам. До середины второго периода мы выглядели слабо, но дальше смогли перехватить инициативу и тоже закрывали соперника в зоне.

Жаль, что две ошибки в третьем периоде все перечеркнули. И не сыграло у нас сегодня большинство. Вроде создавали моменты, но ничего не решили.

Конечно, чтобы с 2:5 вылезти с Россией, туда уже все должно было полететь, а вратарь у них сыграл неплохо. В третьем периоде мы допустили детские ошибки.

Тем не менее я доволен выступлением на турнире. Мы ни в одной игре не развалились, не уступили в движении, характере. Мы допустили много мелких ошибок в силу слабой технической готовности. Но в целом я доволен тем, как прошел турнир», — цитирует специалиста «Чемпионат».

В полуфинале ЮЧМ Россия встретится с Финляндией, которая с трудом переиграла в 1/4 финала скромную Швейцарию (2:0). Суоми не могли распечатать ворота швейцарцев до самого конца второго периода, а вторая шайба залетела в ворота соперника лишь на 50-й минуте. При этом «крестоносцы» тоже имели хорошие возможности забить Финляндии, но не реализовали свои моменты. В общем, сенсация была близко, и это вряд ли воодушевило гораздо более статусных в хоккее Суоми.

Впрочем, России не стоит свысока смотреть на своего соперника по полуфиналу хотя бы потому, что на групповом этапе чемпионата мира команда потерпела от финнов поражение (3:4 по буллитам).

До самого конца основного времени «Красная машина» вела со счетом 3:1, однако затем позволила себе чудовищную расслабленность, пропустила две шайбы за минуту, и матч перешел в овертайм, а затем — в серию буллитов, которую выиграли финны. Теперь настрой на этого соперника должен быть максимально серьезным.

Полуфинал Россия — Финляндия начнется 6 мая в 04.00 по московскому времени. Во второй встрече 1/2 финала между собой сыграют Канада, разгромившая в четвертьфинале чехов (10:3), и Швеция, сенсационно победившая американцев (5:2). Их матч начнется 6 мая в 00.00 мск.

Таким образом, в финале чемпионата мира возможна классическая встреча Россия — Канада. Главное теперь — одолеть Финляндию.