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«Полное неуважение к хоккею»: канадец таскал Панарина за волосы и ударил головой об лед

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СМИ: избитый Уилсоном Панарин пропустит остаток сезона из-за травмы

Канадский одноклубник Александра Овечкина по «Вашингтон Кэпиталз» — Том Уилсон — напал на двоих россиян в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс». Сначала он ударил лежавшего Павла Бучневича кулаком сверху, а затем опрокинул оставшегося без шлема Артемия Панарина головой вниз. После этого эпизода Панарин больше не вышел на лед и рискует пропустить остаток сезона из-за травмы.

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В матче между двумя очень «русскими» командами НХЛ — «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» — произошел страшный инцидент, который имел все шансы перерасти в трагический.

Игра началась с голевой перестрелки: сначала «столичные» вышли вперед (2:0), затем «Рейнджерс» сумели отыграться и переломить ход встречи (3:2), а потом канадский нападающий «Вашингтона» Том Уилсон чуть не переломил карьеру Артемия Панарина.

Конфликт разгорелся из обычного игрового эпизода: «Нью-Йорк» получил право на большинство, российский нападающий Павел Бучневич ворвался на пятак и попытался замкнуть передачу, но ему помешал защитник «Вашингтона» Тревор ван Римсдайк. В жесткой борьбе Бучневич завалился на лед и упустил шанс отличиться — и тут начался спектакль неадекватности в исполнении Тома Уилсона.

Канадский нападающий с правой руки ударил лежавшего Бучневича по спине. Россиянин в тот момент не представлял никакой опасности и не пытался ни занести шайбу в ворота, ни потолкаться с кем-то из игроков «Вашингтона».

Поступок Уилсона выглядел необъяснимой агрессией и издевательством над лежачим соперником, который даже не видел, кто его бьет. За российского одноклубника вступился нападающий «Нью-Йорка» Райан Строум, который схватил Уилсона сзади и начал оттаскивать в сторону. К потасовке быстро подключились множество игроков обеих команд, не разбирая, кто прав кто виноват.

После Бучневича Уилсон быстро переключился на новую жертву и начал избивать сверху уже Строума. В этот момент Панарин налетел на него, схватил за корпус и потащил в сторону.

Закаленный в многочисленных драках Уилсон быстро развернулся, парой ударов по голове сбил с россиянина шлем, а затем неожиданно схватил его за волосы и потащил вниз.

Этим грязным приемом североамериканец заставил Панарина потерять равновесие и опрокинул его головой вниз — так, что тот сильно приложился затылком. Выглядело это очень страшно.

При помощи судей и множества одноклубников дерущихся наконец разняли, однако для Панарина это стало последним действием в матче. Он получил травму нижней части тела, из-за чего больше не вышел на площадку. Всего он провел на льду 10 минут и 40 секунд, отличившись за это время двумя голевыми передачами. Теперь на его счету 58 очков в сезоне — 17 голов + 41 ассист.

В отсутствие своей главной звезды «Рейнджерс» упустили инициативу и проиграли «Вашингтону» со счетом 3:6.

По информации СМИ, Панарин не сможет помочь своей команде до конца сезона.

Здесь стоит отметить, что «синерубашечникам» осталось сыграть всего три матча в регулярном чемпионате НХЛ, поскольку в плей-офф они уже точно не пробились — после этого поражения «Вашингтону» команда лишилась даже математических шансов.

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн выразил надежду, что Панарин скоро поправится, и отметил, что травма вроде бы не очень серьезна. Однако специалист решительно осудил Уилсона за его дикие приемы в драке и неоправданную агрессию на льду.

«Все всё видели. В играх есть черта, которую нельзя переступать, а то, что он сделал, — это полное неуважение к хоккею. Одна из звезд НХЛ могла получить серьезную травму. И надо учесть, что Уилсон вытворяет такое далеко не первый раз. Его поведение совершенно неоправданно», — возмутился Куинн.

За свои действия канадец получил 14 минут штрафа, но это еще не конец. Скорее всего, после изучения инцидента Уилсону дадут длительную дисквалификацию не на один матч.

Он уже получал отстранение на семь игр в этом сезоне за то, что нанес травму защитнику «Бостон Брюинз» Брэндону Карло. В том эпизоде Карло находился у борта, а Уилсон со всего маху влетел ему локтем в голову и приложил об стекло.

В общем, репутация у канадского нападающего оставляет желать лучшего. Вдобавок ко всему после драки с Панариным Уилсон еще и продолжил провоцировать игроков «Рейнджерс». Находясь на скамейке штрафников, канадец с насмешливой улыбкой развел руки в стороны и изобразил вальяжную походку Конора Макгрегора, с которой ирландец выходит на поединки.

Североамериканская пресса активно призывает дать Уилсону длительную дисквалификацию.

«Посмотрите на это видео и убедитесь, как близко НХЛ была к смерти на льду!

Дисквалифицируйте этого парня на концовку регулярного чемпионата и на весь плей-офф. И заставьте его повторно получить право играть в НХЛ», — написал журналист New York Post Ларри Брукс в своем Twitter-аккаунте.

А обозреватель The Hockey News Кен Кэмпбелл считает, что отстранение до конца сезона — это еще минимальное наказание для такого злостного нарушителя, как Уилсон.

«НХЛ должна как минимум отстранить Уилсона на последние четыре матча регулярного чемпионата и на весь плей-офф — и это минимально возможные меры. Он уже давно перешел все границы», — написал Кэмпбелл.

В этом матче также получил травму российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Он провел на льду всего 39 секунд, после чего получил повреждение нижней части тела. Стоит отметить, что совсем недавно нападающий уже пропустил четыре матча из-за другой травмы. Это явно был не день россиян.