«Русские раздули тему с флагом»: польская шашистка — о проигрыше Тансыккужиной

Недавно в Варшаве завершился матч за мировую шашечную корону, волевую победу в котором одержала россиянка Тамара Тансыккужина. Все девять раундов отечественная спортсменка была вынуждена догонять свою польскую соперницу Наталью Садовскую. Особенно крупным отставание стало после четвертого раунда, в котором секретарь матча Яцек Павлицкий неожиданно оторвал наклейку с триколором со стола, а затем унес флаг России, стоявший по левую руку от Тансыккужиной. Павлицкий объяснил такое грубое вмешательство тем, что глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) — поляк Витольд Банька — позвонил и потребовал убрать всю российскую символику немедленно.

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Однако в пресс-службе WADA эти слова опровергли, подчеркнув, что не настаивали на таких действиях прямо во время игры, а лишь в целом просили устранить триколор, поскольку Россия наказана за допинговые нарушения выступлением без своего флага и гимна на чемпионатах мира и Олимпиадах до 16 декабря 2022 года.

Как бы там ни было, Павлицкий решил проблему радикально, что сбило Тансыккужину с настроя и спровоцировало на глупую ошибку, из-за которой россиянка проиграла партию и подарила сопернице 12 очков (общий счет стал 32:16 в пользу Садовской при том, что надо было набрать в сумме 54 балла для победы).

Президент Федерации шашек России Анатолий Никитин признался, что был так возмущен, что хотел официально потребовать у польских организаторов переигровки данной партии, однако Тансыккужина отговорила его от этих действий.

«Мы были уверены в седьмой победе Тамары на чемпионатах мира, но, когда случился этот скандал, нам было очень неприятно. Мы боялись, что она будет демотивирована, были настроены переиграть ту партию и собирали внеочередной президиум федерации по этому вопросу.

Но тренер Тансыккужиной, ее муж и она сама попросили этого не делать, решили, что мы не должны так себя вести, что должны идти дальше, продолжать матч, — рассказал Никитин ТАСС. — Тамара — тактичный, спокойный человек, но внутри у нее, конечно, была настоящая буря. Однако она умеет этим управлять, умеет держать себя в руках, что не так часто встретишь в таких непростых ситуациях».

Действительно, даже после такого удара россиянка сумела собраться и уже в следующей партии сократила отставание до четырех очков, а под самый конец матча сравняла счет (54:54) и перевела игру в дополнительное время.

Соперницы провели шесть партий с укороченным контролем времени, и в последней из них уже Садовская допустила нелепую для такого уровня ошибку, попавшись на одноходовую комбинацию и проиграв партию. Поскольку на тай-брейке игра идет до первого поражения, это означало, что Тансыккужина в седьмой раз стала чемпионкой мира.

«Это мой самый запоминающийся матч и самая запоминающаяся победа. Побед у меня было много, но такой не было никогда, — призналась россиянка.

— Возможно, это даже последний матч в моей карьере, никто не знает, как сложится дальше. И это прям сюжет для фильма. Предложения экранизировать эту историю еще не поступали, но я такой вариант не исключаю, посмотрим.

Скандал с флагом? Я не хотела сдаваться и закрывать эту ситуацию вот так просто, без ответа. Постаралась ответить своим профессионализмом».

Теперь Тансыккужина, по собственному признанию, собирается провести какое-то время дома с детьми и посадить картошку. За свою победу она получила 12 тысяч евро в качестве призовых (чуть больше миллиона рублей).

Ее соперница Садовская получила за участие 8 тысяч евро и вскоре после игры дала откровенное интервью местному порталу Super Express, которое вышло под заголовком «Гнев, разочарование, слава и инцидент с российским флагом».

Во-первых, полька пожаловалась на регламент турнира — спортсменкам не дали отдохнуть перед тай-брейком, а заставили играть его сразу после того, как основная часть матча завершилась вничью.

«Последний раунд мы играли с утра и почти до полуночи? Да, было нелегко. Я поспала часов пять. Психологическая усталость, похоже, будет беспокоить меня весь месяц.

Я никогда не играла настолько изнурительных матчей, и это немного повлияло на то, что в итоге я уступила. Раньше никогда не проводился тай-брейк. Конечно, он прописан в регламенте, однако его вероятность в шашках настолько мала, что никто не предусмотрел такого исхода.

Не должно быть такого, что спортсменки проводят за доской столько часов в один день. Дополнительное время надо проводить на следующий день, чтобы подойти к нему со свежим умом.

Я проиграла последнюю партию из-за детской ошибки, ту комбинацию знают десятилетние дети. Этого не должно было случиться, но усталость сыграла свою роль», — подчеркнула Садовская.

Во-вторых, полька выразила желание сыграть с Тансыккужиной матч-реванш: «Я хочу отыграться как можно скорее. Первый шанс представится только во время Кубка мира в Таллине в конце июня, если COVID-19 не вмешается».

В-третьих, Садовская заявила, что скандал с лишением Тансыккужиной флага оказался несколько преувеличен российскими СМИ:

«Из этого вышло небольшое шоу. Даже можно сказать, скандал. Русские несколько раздули эту тему. Тамара знала, что нечто подобное может случиться. Яцек Павлицкий убрал российский флаг в самом начале игры, так что это не повлияло на нашу партию, хотя я и согласна, что это было странно.

СМИ подхватили эту тему, но я этого не делала. Это были политические игры, и для нас они не важны».

В-четвертых, польская спортсменка выделила тот факт, что популярность шашек в ее стране резко возросла после этого матча:

«Эта мысль меня утешает. Да, я проиграла чемпионат мира, но в целом польские шашки выиграли. Две недели назад никто не слышал ни о международных шашках на 100 клеток, ни обо мне лично. Теперь же все СМИ посмотрели матч, а я получила сотни очень приятных сообщений — в том числе и из России. Я слышала, что много наборов шашек куплены для детей, и я надеюсь, что они будут играть».

Наконец, Садовская призналась, что ей нелегко будет возвращаться к обычной жизни и работе (спортсменка пока не может полностью посвятить себя шашкам) после такого драматичного матча.

«Будет сложно вернуться к обычной жизни. Со среды возвращаюсь на работу в корпорацию, конец отпуска. Переключиться будет непросто.

Надеюсь, моя спортивная карьера продлится долго. Шашки вышли на новый уровень, и я надеюсь, что однажды я снова смогу посвятить себя этому на все 100%. Не хочу сказать, что уйду с работы, но надеюсь, что этот матч станет хорошим началом чего-то нового в шашках», — подытожила Садовская.