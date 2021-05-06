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«Рот закрой»: Медведев поругался со зрителем и проиграл

Медведев проиграл в Мадриде, получив замечание от судьи

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл в своем втором матче «Мастерса» в Мадриде, уступив специалисту по грунтовому покрытию чилийцу Кристиану Гарину. При этом третий номер мирового рейтинга в очередной раз поругался со зрителями, получив предупреждение от судьи.

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Кристиан Гарин (Чили, 16) — Даниил Медведев (Россия, 2) — 6:4, 6:7 (2-7), 6:1

Путь российского теннисиста Даниила Медведева на «Мастерсе» в Мадриде, его первом турнире после перенесенного коронавируса, оказался не очень долгим.

Стартовав со второго круга и выиграв в нем у испанца Алехандро Давидовича Фокины, третья ракетка мира сошел с турнирной дистанции уже после следующего матча. Правда, тут Медведеву, конечно, не особенно повезло с соперником.

25-й номер рейтинга АТР и 16-й сеяный в Мадриде чилиец Кристиан Гарин, как и подавляющее большинство испаноязычных теннисистов, с самого детства тренировался именно на грунте, и это покрытие является для него любимым.

Гарин выиграл на глине 67% всех своих проведенных на этом покрытии матчей.

Медведев же успехом накануне прервал шестиматчевую или, если по-другому, двухлетнюю серию неудач на грунте, и его баланс на таких кортах по-прежнему выглядел печально: 11-18.

Матч сразу же начался для Даниила Медведева тяжело. Уже в первом гейме, который продолжался больше восьми минут, Гарин имел два брейк-пойнта, но россиянин героически отзащищался.

Правда, затем он сам уже мог взять подачу соперника, но не использовал свой брейк-пойнт и следом уступил в гейме на своей подаче, а дальше соперники уже в партии не давали сбоев, причем подачу на сет Гарин и вовсе выиграл под ноль.

Второй сет для россиянина, который все-таки постепенно адаптируется к грунту все лучше, прошел уже куда качественнее. Правда, в первом гейме он снова дал сопернику шанс сделать брейк, но отыграл этот мяч.

Ну а дальше оппоненты обменивались достаточно уверенно выигранными своими подачами, хотя в геймах, где подавал российский спортсмен борьбы было все-таки побольше.

В итоге партия добралась до тай-брейка, где Медведев и вовсе выглядел просто образцово, взяв все свои розыгрыши в забрав два чужих, восстановив равновесие по сетам.

Ну а в решающей партии борьба была максимально нервной, что стало следствием напряжения. Первым подавал Гарин и легко взял свое, а затем опять борьба пошла на подаче россиянина, и Медведев и гейм отстоял, хотя чилиец был близок к победе в нем дважды.

Россиянин в ответ до брейк-пойнтов не добрался, но тоже потрепал нервы оппоненту в затяжной борьбе. Ну а в четвертом гейме брейк все-таки состоялся, и это окончательно вывело из равновесия Медведева.

Он начал ругаться с двумя зрителями на трибунах, которые, очевидно, досаждали ему на протяжении всего матча.

Поругавшись с болельщиками, Медведев в какой-то момент крикнул по-русски: «Рот закрой!»

На этом все не закончилось, и по ходу следующего гейма россиянин задал в сторону трибун вопрос: «Как твоя жалкая жизнь?», после чего несколько раз попросил болельщика-оппонента «заткнуться».

В итоге арбитр на вышке вынес россиянину предупреждение. Чуть позже это вызвало еще один приступ недовольства у третьей ракетки мира, поскольку рефери объяснил свою реакцию на поведение спортсмена тем, что не знал о помехах со стороны зрителей.

«Я понимаю, что должен получить предупреждение, но объяснение очень плохое. Мы 2:14 на корте, и ты говоришь, что ничего не знал? Это глупо. Это глупо. Это глупо», — в своей манере, но в целом довольно справедливо по сути отметил теннисист.

При этом с момента начала всех перепалок и до окончания матча Медведев не взял больше ни одного гейма. Возможно, именно эмоциональное выгорание и помешало ему, ведь борьба была в каждом из них, а по факту получился разгром — 1:6.

Чилиец одержал свою вторую победу над игроком топ-10 за всю профессиональную карьеру после успеха в 2019 году в поединке против немца Александра Зверева в Мюнхене, за которым последовали шесть поражений подряд.

Кроме того, для Гарина этот выход в четвертьфинал «Мастерса» тоже стал вторым в карьере. Раньше он доходил до этой стадии в Париже-2019.

День вообще начался для России неудачно, поскольку ранее Аслан Карацев также выбыл из борьбы, уступив казахстанцу Александру Бублику в двух сетах — 4:6, 3:6.