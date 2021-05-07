Без золота с 2007 года: Россия во второй раз подряд проиграла финал ЮЧМ

В решающем матче юниорского чемпионата мира сборная России встречалась с командой Канады. Перед этим в 1/2 финала североамериканцы разобрались со шведами, забросив восемь шайб и пропустив одну, а «Красная машина» не без труда одолела Финляндию (6:5).

Интересно, что в финал пробились две самые результативные команды турнира. На счету сборной России на ЮЧМ было 38 было голов, а сборная Канады, будучи еще и главным фаворитом турнира, забросила 46 шайб.

Состав на финал! Изучаем и готовимся смотреть.



Вратари: Иванов, Бринкман

#россиявмоемсердце pic.twitter.com/D7DybaG6uk — Хоккей России (@russiahockey) May 6, 2021

Уже на первой минуте встречи Прохор Полтапов опасно бросил по воротам, но голкипер канадцев Бенджамин Годро отбил шайбу плечом. В следующем эпизоде Нолан Аллан провел силовой прием, в результате которого капитан российской сборной Никита Чибриков вылетел за борт.

В стартовый отрезок игры россияне больше времени проводили на чужой половине площадки, тогда как канадцы впервые закрепились в зоне соперника лишь к пятой минуте. Результатом давления подопечных Альберта Лещева стал первый в матче гол. Шайба отскочила к Матвею Мичкову, который в одно касание отправил её в сетку канадских ворот. Так Россия в первый, но не последний раз повела в матче.

Russia strikes first!



Matvei Michkov adds to his tournament-leading goal total to give Russia the early lead. #U18Worlds pic.twitter.com/2iY3XlIMP1 — TSN (@TSN_Sports) May 7, 2021

Для 16-летнего Мичкова этот гол стал 12-м на турнире, благодаря чему он вышел на третье место среди российских хоккеистов по этому показателю на юниорских ЧМ, обогнав Никиту Кучерова.

Сразу после пропущенной шайбы канадцы перешли к более активным действиям в атаке и, можно сказать, взяли шайбу под полный контроль, а россияне перешли к игре на контратаках. Реальную возможность сравнять счет имел Мэйсон Мактавиш, но он с нескольких метров не попал в пустой угол.

За восемь минут до перерыва Россия получила первое большинство в матче. Опасно с круга вбрасывания бросил Федор Свечков, но вратарь канадцев Годро, впоследствии ставший лучшим голкипером турнира, уверенно взял шайбу. Это был единственный момент у ворот североамериканцев при игре 5 на 4.

А на 15-й минуте главная надежда канадской сборной Коннор Бедард убежал один на один с Сергеем Ивановым, его смог остановить Арсений Коромыслов, но лишь с нарушением правил. Арбитр назначил буллит, который сам пострадавший не реализовал, сыграв слишком бесхитростно. Счет остался прежним.

Но уже спустя несколько мгновений все тот же Бедард без помех вошел в зону и классно бросил по воротам с неудобной руки — шайба попала точно в девятку, а Иванов выручить команду не смог. Счет стал 1:1. Канадцы давили, и еще через минуту Бреннан Отман оказался один перед российскими воротами, но Иванов не позволил канадцам выйти вперед.

«Кленовые листья» играли с явным преимуществом, имея на порядок больше моментов, чем россияне. Однако за две минуты до перерыва Матвей Мичков оттянул на себя нескольких соперников и отдал удобную передачу на Дмитрия Бучельникова, который оказался один в круге вбрасывания и точно бросил в верхний угол, снова выведя сборную России вперед.

Russia answers!



Dmitri Buchelnikov zips one home and Russia is back on top. #U18Worlds pic.twitter.com/VF51Pb2tbI — TSN (@TSN_Sports) May 7, 2021

Радоваться заброшенной шайбе долго не пришлось. Иван Мирошниченко получил необязательные две минуты штрафа за удар соперника, когда пытался выбить шайбу у канадского защитника. Численным преимуществом (а у россиян на ЮЧМ-2021 были большие проблемы в меньшинстве) соперники сразу воспользовались: выиграли вбрасывание, перекрыли обзор Иванову и дали точно бросить Шейну Райту. На перерыв команды ушли при счете 2:2.

Вторая двадцатиминутка началась с преимуществом россиян, а канадцы практически не контролировали шайбу. Вскоре североамериканцы заработали очередное удаление, но до по-настоящему опасных моментов дело не дошло. Российские юниоры хоть и предпринимали множество попыток доставить шайбу в ворота, однако такой остроты, какой оборачивалась каждая контратака канадцев, добиться не могли.

А сразу после выхода пятого игрока хоккеисты Дэйва Барра впервые в матче вышли вперед. Бреннан Отман бросил с острого угла прямо над плечом Иванова — шайба залетела в дальний угол.

Россияне вскоре опять две минуты поиграли в большинстве, где опасный момент имел Мирошниченко, которому не хватило нескольких сантиметров до гола. После встреча приобрела равный характер, но канадцы по-прежнему не стремились играть первым номером, да и в роли «убегающих» им стало тяжелее действовать в обороне, не говоря уже об атаке. Россияне же свой натиск в голы не воплотили.

За три минуты до второго перерыва Логан Стэнковен в очередной раз дал понять, что броски канадцев — это сумасшедшая угроза. Форвард «кленовых листьев» получил шайбу в зоне круга вбрасывания и кистевым броском из-под защитника (без шансов для Иванова) поразил ворота, тем самым увеличив преимущество своей команды до двух голов.

Третий период начался в формате 5 на 4. За минуту до конца второй двадцатиминутки Россия получила право разыграть лишнего, но отквитать одну шайбу подопечным Альберта Лещева не удалось. Усталость, выходившая на первый план, была на руку канадцам, которые окончательно отдали шайбу и действовали, что называется, максимально просто, не давая россиянам закрепиться в своей зоне.

Спокойный ход игры удалось прервать Владимиру Грудинину. Россия получила большинство, за что надо сказать спасибо Мактавишу, заработавшему два необязательных удаления подряд, в новой затяжной атаке российские хоккеисты в борьбе упали сами и уронили нескольких соперников на пятаке, Чибриков сумел вывести шайбу, а Грудинин оказался на бросковой позиции, воспользовавшись своим моментом. До конца матча оставалось чуть более десяти минут при счете 4:3 в пользу канадцев.

Russia makes it a one-goal game with a powerplay goal.



4 - 3 #U18Worlds pic.twitter.com/UACqWRqvUC — TSN (@TSN_Sports) May 7, 2021

Мгновенных активных действий от сборной России, впрочем, не последовало. За это время разве что Бучельников с разворота нанес более-менее опасный удар, но в очередной раз надежно сыграл Годро, на чьи ошибки надеяться не приходилось.

За 1 минуту и 17 секунд до конца периода россияне заменили вратаря на шестого полевого игрока, результатом чего стал дубль Райта, выскочившего на пустые ворота и установившего окончательный счет в матче — 5:3. Для канадцев это золото ЮЧМ стало первым с 2013 года

Россия же вышла в финал во второй раз подряд и снова осталась с серебряными медалями. В последний раз золото наши хоккеисты брали в далеком 2007-м.

Самым ценным игроком турнира был признан россиянин Мичков, выигравший гонку и бомбардиров, и снайперов. В символическую сборную, кроме Мичкова, также попал российский вратарь Иванов.