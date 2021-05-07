«Не стыдно за ребят»: что говорили после финала ЮЧМ по хоккею

В конце апреля исполнилось 14 лет последнему чемпионству сборной России на юниорском чемпионате мира по хоккею. В 2007 году россияне в финале обыграли американцев со счетом 6:5, а в команде выступали такие игроки, как Алексей Черепанов, Евгений Дадонов, Сергей Андронов. То золото стало третьим и последним на сегодняшний день для российских юниоров. Затем два года подряд сборная завоевывала серебряные медали, а следующий финал случился только спустя десять лет, в 2019-м, и тоже закончился вторым местом. На нынешнем ЮЧМ ситуация повторилась — россиянам вновь пришлось довольствоваться серебром.

Россия наравне с канадцами была одним из главных фаворитом ЮЧМ-2021, и встреча в финале была крайне вероятна. «Кленовые листья» по ходу турнира шли сверхуверенно: четыре победы в группе с общим счетом 28-5 и разгромные победы сначала над чехами, а затем над шведами в плей-офф. У российских хоккеистов путь до финала получился довольно скомканным, и проблемы были в каждом матче, за исключением игр с чехами и немцами в группе, которые, впрочем, и не представляли серьезной угрозы даже номинально.

При этом в финальной встреча с канадцами по игре ощущалось преимущество сборной России. Однако Канада избрала тактику, которая позволила ей играть вторым номером и отвечать мощными контрдействиями, которые она успешно реализовывала. У россиян тоже было огромное количество моментов, но по претворению их в голы и уверенности они серьезно уступили соперникам. Как итог, поражение 3:5 и, соответственно, второй подряд проигранный финал чемпионата мира.

«Не знаю, что Канаде удалось сделать лучше во втором периоде, наверное, нашли момент, сыграли на микромоменте. В таких матчах нельзя ошибаться. Не знаю насчет усталости, все ребята выкладывались на полную. Может быть, физические факторы сыграли», — считает капитан сборной России Никита Чибриков.

Главный тренер российской команды Альберт Лещев работал с этой сборной с прошлого года, параллельно совмещая ее с должностью тренера в СКА-1946. Он считает, что серебро — скорее положительный результат, учитывая скомканную подготовку из-за пандемии, и своими хоккеистами гордится.

«Я снимаю перед ребятами шляпу, они проявили русский характер. Мы играли за страну, мне не стыдно за них. В какой-то момент мы потеряли концентрацию, это повиляло на счет. Такой момент, что у нас не было турниров, все турниры были отменены, в этом году, была сложность, мы отслеживали своих кандидатов. Все, кто поехал, мне с ними было приятно работать, я ними нашёл общий язык, у нас была одна семья, сегодняшний финал это показал», — сказал он.

Глава штаба сборной России Роман Ротенберг уже подтвердил, что Лещев войдет в тренерский штаб основной команды страны в преддверии ЧМ в Латвии.

«Второй год подряд мы выиграли серебро, спасибо за работу тренерскому штабу, всем парням, персоналу. Посмотрим картинку, проанализируем игру и сделаем выводы, чтобы выиграть на следующем турнире», — добавил Ротенберг.

Для Канады же этот титул стал четвертым в истории и первым с 2008 года, то есть одной команде на этом турнире свою неудачную серию прервать все-таки удалось. Более того, благодаря этому золоту «кленовые листья» вышли на четвертое место по количеству побед на юниорских чемпионатах мира и тем самым отодвинули Россию на четвертую строчку.

Главный тренер юниорской сборной Канады Дэйв Барр прокомментировал победу своих подопечных в финале юниорского чемпионата мира со сборной России (5:3).

«В какой момент понял, что эта команда может взять золото? В первом матче, мы вели 2:0 у Швеции. Это хорошая команда, которая на прошлом ЧМ выиграла золото. Так вот, в тот момент мы неудачно сыграли, сами создали себе проблему на ровном месте, но наш вратарь сделал великолепный сейв. Мы тогда сказали игрокам, что так играть не надо. Не знаю, был ли это ключевой момент, но ребята поняли, что не надо пытаться вымучивать что-то, чтобы создавать моменты. Мы использовали другие методы», — резюмировал наставник канадцев Дэйв Барр.

По большому счету, для канадцев это золото — полностью заслуженное, учитывая их доминирование на турнире. А вот самым ценным игроком ЮЧМ-2021 был признан российский нападающий Матвей Мичков, на счету которого 16 (12+4) набранных очков, позволившие ему стать лучшим снайпером и бомбардиром. Одной из интриг финала было его противостояние с 15-летней звездой «кленовых листьев» Коннором Бедардом. Предполагается, что на драфте НХЛ в 2023 году они будут главными звездами.

Сейчас же россиянин значительно превзошел своего более юного визави. Бедард, к слову, даже не знал о ЮЧМ до момента своего вызова в сборную.

«Игра Мичкова и Бедарда? Скажу по поводу Мичкова. Талантливый игрок, у него очень большое будущее. Он нелогичен, неординарен, но он — человек-гол», — считает Лещев.

Сам игрок тоже высказался по поводу своего визави.

«Встречусь ли с Бедардом в НХЛ? Все возможно, я об этом пока не думаю. Ничего не скажу о Бедарде, этот парень выиграл золото, а мы проиграли игру, так сложилось, это жизнь, надо принимать поражение. Поздравляю его с победой, надеюсь, что скоро отыграемся за поражение», — сказал Мичков.

Тем времене Россия уже узнала своих соперников по группе на ЮЧМ-2022: ими стали команды Швеции, Белоруссии, Чехии и Германии — их всех в этом розыгрыше россияне обыгрывали. Канада возглавит группу A и сыграет с финнами, американцами, швейцарцами и латышами.