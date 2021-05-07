Отступление и наказание: УЕФА объявил о санкциях для отказников Суперлиги

Суперлига на глиняных ножках

Стремительно развернувшийся и тут же заглохший в апреле проект европейской Суперлиги, представленный двенадцатью авторитетными клубами из Испании, Англии и Италии, очень серьезно потряс выстроенную мировую футбольную структуру.

У нее немало недостатков, обсуждающихся и замалчивающихся, но проект, который в первую очередь лоббировали боссы мадридского «Реала» и туринского «Ювентуса» Флорентино Перес и Андреа Аньелли, грозил нанести футбольному сообществу непоправимый ущерб.

Когда был представлен, надо сказать, довольно сырой проект Суперлиги, взбунтовались болельщики, в том числе и тех самых двенадцати клубов, а также и игроки. Но шквал критики был куда масштабнее.

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин сработал оперативно и грамотно, в том числе воспользовавшись утечкой информации, и привлек на свою стороны национальные лиги и федерации, известные, но не приглашенные или же отказавшиеся от проекта команды и всю Европейскую ассоциацию клубов (ЕСА) и даже известных политиков.

В итоге глиняные ноги колосса Суперлиги ожидаемо подломились, причем сами клубы-основатели, как именовались в учредительных документах те самые 12, пошли на попятную.

Первыми о выходе из проекта с обязательными извинениями перед болельщиками объявили все шесть английских команд: «Арсенал», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».

Последний, правда, ни перед кем не извинялся, тем более владеющее им американское семейство Глейзеров было одним из идеологов нового турнира и выступало за форсирование старта еще сырого проекта, но против всех не пошли и манкунианцы.

Примерно тогда же от участия в затее отказались итальянский «Интер» и испанский «Атлетико», причем мадридцы в своем заявлении прозрачно намекнули, что их фактически вынудили подписаться на авантюру.

Лишь »Реал Мадрид», «Барселона», «Ювентус» и «Милан» в своих заявлениях о невозможности сейчас запустить новый турнир ничего не говорили о выходе из проекта. Правда, «Милан», как выяснилось 7 мая, все-таки тоже «сдал назад», заключив соглашение с УЕФА.

Акт о капитуляции

Вечером 7 мая УЕФА объявил о том, что принял решение по наказанию, а также реинтеграции в свою экосистему девяти клубов, собиравшихся участвовать, но в итоге вышедших из проекта Суперлиги Европы.

УЕФА заключил своеобразный пакт о реинтеграции с каждым из девяти проштрафившихся, но раскаявшихся участников проекта. Условия у всех одинаковые.

Их УЕФА опубликовал на своем официальном сайте. Каждый из этих клубов:

– безоговорочно признает и принимает обязательный характер устава УЕФА;

– будет участвовать в любых клубных турнирах УЕФА каждый сезон, когда клуб квалифицируется по спортивному принципу;

– вновь присоединится к ЕСА, которая является единственным представительным органом клубов, признанным УЕФА.

– предпримет все шаги по выходу из Суперлиги;

– в качестве жеста доброй воли и вместе с другими клубами сделает пожертвование – на €15 млн в сумме, которое пойдет на благо детей, молодежи и массового футбола в местных сообществах по всей Европе, включая Великобританию;

– согласится на удержание 5% доходов, которые получил бы за участие в клубных турнирах УЕФА за один сезон.

– соглашается на значительные штрафы, если захочет участвовать в таком несанкционированном соревновании (€100 млн) или если нарушит любые другие обязательства, прописанные в декларации (€50 млн).

Фактически все вышеперечисленное означает признание девятью несостоявшимися бунтарями своего полного поражения, а также страхует УЕФА от создания чего-то подобного в будущем.

Чеферин прекрасно понимает, что Перес и Аньелли не смирились. Президент «королевского клуба» прямым текстом сказал, что продолжит работать над проектом, и его время еще придет, а глава «старой синьоры», хоть и замолчал в прессе, не похож на сдавшегося.

Что до «Барселоны», то недавно вернувшийся на пост президента Жоан Лапорта наверняка сам бы был в числе инициаторов такого турнира, если бы работал в клубе на момент создания проекта. У каталонцев самая плохая финансовая ситуация среди грандов, и старый-новый глава клуба ищет любые способы ее исправить. Суперлига помогла бы.

Как задушить революцию

«Две недели назад я сказал на конгрессе УЕФА: нужно быть сильными, чтобы признать ошибку. Эти клубы именно так и поступили. Принимая свои обязательства и готовность исправить ошибки, УЕФА хочет оставить эту главу позади и двигаться вперед в позитивном ключе, — цитирует пресс-служба УЕФА Чеферина.

— Меры, о которых объявили сегодня, достаточно серьезные, но УЕФА не оставит себе деньги, которые получит от штрафов. Средства будут реинвестированы в молодежный и массовый футбол по всей Европе, включая Великобританию.

Эти клубы быстро осознали свои ошибки и приняли меры, чтобы продемонстрировать свое раскаяние и приверженность европейскому футболу. Этого нельзя сказать о клубах, которые продолжают участвовать в так называемой Суперлиге, и УЕФА будет разбираться с этими клубами в дальнейшем».

Звучит достаточно угрожающе, и в данном случае президент Союза слов на ветер бросать не намерен. Чеферин намерен окончательно уничтожить все ростки революции. Для этого, очевидно, придется наказать революционеров.

УЕФА сообщил, что в отношении клубов, отказавшихся выходить из Суперлиги, сохраняет за собой право принимать любые меры, которые сочтет необходимыми. Дело будет незамедлительно передано в компетентные дисциплинарные органы УЕФА.

Идут разговоры о том, что «Реал», «Барселону» и «Ювентус» на год могут отстранить от участия в еврокубках, и, наверное, это уже было бы сделано, если бы все было так просто.

Во-первых, отсутствие таких клубов очень мощно ударит по самой Лиге чемпионов (хотя «Ювентус» может не попасть в нее и по спортивному принципу), а значит и по доходам самой УЕФА. Вряд ли в краткосрочной перспективе кто-то останется довольным таким раскладом.

Кроме того, есть юридический нюанс. УЕФА для того и заключил жесткий пакт с девятью клубами, чтобы в будущем иметь легальный механизм наказания за подобные действия.

Если же Союз попробует наложить жесткие финансовые санкции на не покорившихся или же отстранить их на год или более от участия в евротурнирах, его могут просто затаскать по судам. И вероятность победы в них УЕФА не так уж велика.

В общем дело тут достаточно запутанное, а еще усложняет его тот факт, что в уставных документах Суперлиги прописывали штрафы на десятки миллионов за выход из турнира. Так что проблемы еще могут возникнуть у испугавшейся девятки, если, конечно, все бумаги не состоявшегося нового турнира не будут признаны юридически ничтожными.