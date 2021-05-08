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Два года без Лиги чемпионов: как накажут «Барселону», «Реал» и «Ювентус»

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УЕФА готов исключить «Барселону», «Реал» и «Ювентус» из еврокубков на два года

Клубам, до сих пор не объявившим о выходе из Суперлиги, грозят серьезные последствия: ожидается, что президент УЕФА Александер Чеферин предложит исключить их из еврокубков на два года. Наказание коснется «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса».

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О том, что в отношении трех клубов, не вышедших из европейской Суперлиги, последует разбирательство, стало известно накануне.

Тогда же сообщалось, что 9 из 12 команд, ранее присоединившихся к турниру, достигли компромисса с Союзом европейских футбольных ассоциаций о мерах реинтеграции: эти клубы «в качестве жеста доброй воли» откажутся от 5% доходов от участия в еврокубках за год и внесут пожертвования в размере €15 млн. Речь идет об английских «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуле», «Тоттенхэме» и «Арсенале», а также об итальянских «Интере» и «Милане» и испанском «Атлетико».

То есть каждый из клубов, согласно заявлению УЕФА, раскаивается и признает обязательный характер устава организации, вновь вступает в Ассоциацию европейских клубов и дает согласие на значительные штрафы в случае повторного желания участвовать в другом несанкционированном турнире или нарушения любого другого пункта декларации.

«Меры достаточно серьезные, но УЕФА не оставит себе деньги, которые получит от штрафов. Средства будут реинвестированы в молодежный и массовый футбол по всей Европе, включая Великобританию. Эти клубы быстро осознали свои ошибки и приняли меры, чтобы продемонстрировать свое раскаяние и приверженность европейскому футболу», — заявил глава УЕФА Александер Чеферин.

Три команды так и не объявили о своем выходе из Суперлиги — это «Реал» и «Ювентус», президенты которых Флорентино Перес и Андреа Аньелли выступают в качестве главных идеологов турнира, а также «Барселона». В их отношении УЕФА сохраняет за собой право принимать любые санкции, а дело уже передано в компетентные дисциплинарные органы.

Реакция трех оставшихся перебежчиков последовала на следующий день, хотя и до этого сообщалось, что, например, «Барселона» считает угрозы со стороны Чеферина неприемлемыми и требует уважительного отношения, поскольку, как полагают каталонцы,

УЕФА напрасно оскорбляет кормящие его клубы и играет с огнем.

«Барселона», «Реал» и «Ювентус» в совместном заявлении сообщили о готовности и дальше продолжать обсуждения с целью выведения футбола на новый уровень, добиваясь «адекватных решений». При этом команды выразили сожаление в связи с тем, что другие клубы-партнеры приняли условия УЕФА и поступили якобы «непоследовательно».

«Клубы-основатели Суперлиги получали и продолжают получать неприемлемые угрозы, давление и оскорбления от третьих лиц, которые направлены на то, чтобы заставить нас отказаться от Суперлиги. Таким образом, клубам не дают предлагать решения футбольной системе посредством конструктивного диалога, заставляя нас отказаться от своих прав и обязанностей», — говорится в тексте коллективного пресс-релиза.

Предполагается, что УЕФА установит для мятежников так называемый негласный дедлайн для выхода из Суперлиги. По истечении срока союз примет меры. Как пишет Cope,

Чеферин после финала Лиги чемпионов, запланированного на 29 мая, предложит исключить «Ювентус», «Барселону» и «Реал» из еврокубков на последующие два года — это максимальное наказание, на которое готов пойти УЕФА.

Журналист Мельчор Руис сообщает, что президент «Реала» все еще надеется на диалог с УЕФА и поиск выхода, который устроит все стороны. При этом Перес осознает, что договориться с Союзом будет не так просто, и уже сейчас клубы изучают все законные основания, в соответствии с которыми они смогут обратиться в суды, если получат бан в еврокубках.

В уставе Суперлиги сказано, что формальный выход из турнира как минимум девяти команд уже будет означать официальный роспуск проекта. «Барселона», «Реал» и «Ювентус» сейчас продолжают акцентировать внимание на необходимости рассмотрения иных вариантов дальнейшего развития футбола. Говоря иначе, о рестарте Суперлиги, судя по всему, думать уже не приходится.