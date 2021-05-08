Ничья в пользу «Спартака»: «Локо» усложнил себе задачу по выходу в ЛЧ

Московское дерби между «Локомотивом» и «Динамо» стало судьбоносным для обеих команд. Динамовцам победа над «железнодорожниками» была необходима кровь из носу, ведь потеря очков означала бы лишение всех математических шансов пробиться в еврокубки на следующий сезон. Осечка красно-зеленых же поставила бы под серьезное сомнение их попадание в Лигу чемпионов, и потому ее — осечку — особенно ждал идущий вторым «Спартак», который свою роль в матче косвенно сыграл. Как раз после игры с красно-белыми решением Контрольно-дисциплинарного комитета наказанный проведением одной домашней встречи на нейтральном поле «Локомотив» «принял» динамовцев на арене в Химках, где до переезда на отреконструированный стадион в Петровском парке хозяйничали именно бело-голубые.

Свою трибуну активные болельщики «железнодорожников» даже показательно пометили как «южная» — именно «юг» стадиона в Черкизове является пристанищем фанатов красно-зеленых.

И это, пожалуй, было единственным, что хоть как-то ассоциировалось с югом, ведь на Москву и область в эту субботу обрушилась непогода с сильным ветром и проливным, непрекращающимся дождем, который чуть ли не затопил трибуны «Арены Химки».

а вообще на трибунах, несмотря на крышу, просто полная водная срака pic.twitter.com/e97nDimqVz — мы все здесь динамо москва (@shtottor) May 8, 2021

На важный матч с «Динамо» Марко Николич лишился получившего в провальной игре с «Зенитом» (1:6) мышечную травму Ведрана Чорлуки, а также перебравшего желтых карточек Гжегожа Крыховяка. Вывел из стартового состава сербский специалист и Федора Смолова и предпочел ему в центре нападения Зе Луиша.

Без потерь не обошелся и Сандро Шварц. На предматчевой тренировке травму получил Антон Шунин — капитан и во всех смыслах первый номер «Динамо» в текущем сезоне принял участие во всех матчах РПЛ, но, по иронии судьбы, обе встречи именно с «Локо» вынужденно пропустил. В остальном же состав бело-голубых принципиальных изменений по сравнению с матчем против «Рубина» (0:2) не претерпел. Из примечательного — ответственность за действия в атаке была переложена на Арсена Захаряна и Константина Тюкавина. Оба, правда, отметились только желтыми карточками в первом тайме: Захарян был наказан за грубый фол, а Тюкавин за симуляцию в штрафной площади «Локо».

Антон Шунин получил лёгкое повреждение на предматчевой тренировке, сегодня он не сыграет#ЛокоДинамо https://t.co/x63t2zIvqY — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) May 8, 2021

При плохой погоде игра ожидаемо интересными и опасными моментами не изобиловала. У «Динамо» шанс отличиться в начале первого тайма имел Иван Ордец, который, выиграв борьбу в воздухе при угловом, опередил Маринато Гильерме, но пробил чуть выше ворот. «Локомотив» же первый толковый подход к чужим воротам и с нанесением удара в створ организовал лишь за десять минут до перерыва, когда Зе Луиш убежал в контратаку и вывел Дмитрия Баринова на ударную позицию. Его выстрел Игорь Лещук неуклюже и с трудом, но парировал.

Под самый занавес тайма красно-зеленые, впрочем, счет даже открыли: Франсуа Камано обокрал Ордеца у входа в штрафную и одинокого вратаря «Динамо» легко переиграл.

Однако это взятие ворот не было засчитано: главный арбитр Павел Кукуян, самостоятельно просмотрев видеоповтор, зафиксировал фол со стороны форварда «Локомотива», который применил прием из MMA при отборе мяча и завалил защитника бело-голубых на газон.

В попытке исправить неработающий у обеих команд атакующий механизм Николич и Шварц произвели замены перед вторым таймом: у «железнодорожников» на поле появились Антон Миранчук и Федор Смолов, а у «Динамо» вместо ничем не запомнившегося Тюкавина вышел Вячеслав Грулев.

Чуть больше пользы из этого извлекли номинальные хозяева, которые имели отличный шанс открыть счет в начале второй 45-минутки: после подачи Миранчука с фланга Мурило уже переправлял мяч в ворота, но Лещук успел перестроиться и отразить удар, после чего снаряд отскочил в штангу, а затем — в сторону от ворот. Выручил свою команду 25-летний голкипер и после удара Зе Луиша в упор, когда казалось, что мяч никуда, кроме как в сетку, залететь уже не может: африканский форвард «Локо», заработавший на себе фол со стороны Ордеца, после которого защитник «Динамо» покинул поле с двумя желтыми карточками, при подаче со штрафного оторвался от опеки и замкнул навес во вратарской, попав точно во вратаря. Сдюжил Лещук и после опасного выстрела Миранчука со штрафного. Но за несколько минут до конца основного времени Лещуку все же пришлось вытащить мяч из сетки, куда его отправил Смолов. Впрочем, взятие ворот Кукуян вновь не засчитал. Форвард «Локо» перед тем, как выйти один на один с голкипером «Динамо», при приеме мяча подыграл себе рукой, что главный арбитр без внимания не оставил.

В итоге 0:0 — скучное московское дерби между «Локомотивом» и «Динамо» завершилось вничью в пользу «Спартака». Красно-зеленым теперь приходится с большей силой рассчитывать на осечку своих конкурентов в борьбе за место в Лиге чемпионов в оставшихся двух турах РПЛ, а подопечные Сандро Шварца, которые не нанесли ни одного удара в створ ворот Гильерме, теперь всеми мыслями находятся в отпуске, ведь никаких еврокубков этим летом бело-голубые не увидят.