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Рано радовались: «Челси» наказал «Сити» и лишил Гвардиолу досрочного чемпионства

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«Манчестер Сити» проиграл «Челси» и не смог досрочно стать чемпионом Англии

«Челси» на выезде одержал волевую победу над «Манчестер Сити» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги. Команда Хосепа Гвардиолы уже готовилась праздновать чемпионство, но лондонцы отсрочили праздник «горожан».

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Еще неделю назад, 2 мая, игроки «Манчестер Сити» могли оформить чемпионство досрочно, не потратив на это никаких усилий и попивая кофе (или что покрепче) у себя дома или на клубной базе, как это случилось с «Ливерпулем» в прошлом сезоне. Для этого «горожанам» было необходимо поражение «Манчестер Юнайтед», своих главных и самых принципиальных соперников, в матче все с теми же «скаузерами».

Однако Северо-западного дерби совершенно неожиданно не состоялось по причине акции протестов, которую организовали фанаты «Красных дьяволов» в Манчестере, потребовавшие руководство клуба подать в отставку после решения вступить в число основателей Суперлиги. Часть болельщиков буквально заставила футболистов забаррикадироваться в своих отелях и не дала им отправиться на «Олд Траффорд», где остальная часть фанатов прорвала оцепление неготовых к тому полицейских и стюардов и выбралась с пиротехникой на поле стадиона. В итоге встреча была перенесена на 13 мая, и теперь подопечным Хосепа Гвардиолы «приходилось» добиваться золотых медалей самостоятельно, равно как и на протяжении всего сезона, который может стать для «горожан» самым грандиозным.

Накануне «Сити» разобрался с «ПСЖ» Неймара и Килиана Мбаппе и впервые в своей истории вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с лондонским «Челси». Совпадение или нет, но именно в противостоянии с «синими» манкунианцы получили возможность собственноручно оформить досрочное чемпионство, что, кстати, весьма забавно, ведь лондонцы в очередной раз предстали как «творцы» триумфа для одной из команд АПЛ. Так было, например, и в прошлом сезоне, когда «Челси» обыграл именно «Манчестер Сити» и принес «Ливерпулю» золотые медали.

Совершенно неудивительно, что нынешняя встреча была названа генеральной репетицией финала Лиги чемпионов, который должен пройти 29 мая в Стамбуле. Пикантности игре придала и победа «Челси» над «Сити» в полуфинале Кубка Англии, которая не дала «горожанам» рассчитывать на полноценный требл. Не собирались лондонцы и дарить чемпионство в субботний майский день, ведь по ходу первого тайма подопечные Томаса Тухеля своему сопернику не уступали ни в чем: «синие» на «Этихаде» периодически действовали по-хозяйски, во владении мячом иногда даже превосходили оппонента, а по количеству ударов и точных передач «Манчестер Сити» если имел преимущество, то ничтожное. «Челси» и вовсе первым распечатал ворота «МС», но с нарушением правил: Тимо Вернер, для которого дебютный сезон в Англии складывается крайне печально, забил только из офсайда.

Как часто бывает, в подобных противостояниях результат достигается из мелочей, и в них «Манчестер» соперника превзошел — свой первый же голевой момент хозяева поля реализовали, как говорится, на опыте.

Габриэл Жезус своим прессингом заставил Андреаса Кристенсена ошибиться и потерять мяч (а затем и вовсе покинуть поле из-за травмы), после чего бразилец вышел на оперативный простор и прострелил на Серхио Агуэро. Пока аргентинец подрабатывал себе мяч и думал, как бы переиграть вратаря, в эпизод включился Рахим Стерлинг, мощно вонзив снаряд в сетку.

Буквально на следующей минуте «Сити» мог удвоить преимущество после того, как Билли Гилмор «привез» пенальти в свои ворота. Агуэро, уже пакующий чемоданы из Манчестера, пробил в стиле Паненки, но за свое пижонство был наказан Эдуардом Менди — вратарь «Челси» реагировал по удару и без проблем поймал мяч, посланный аргентинцем легким черпачком.

Во втором тайме картина не изменилась: «Челси» действовал строго и уверенно, не давая хозяевам прогуливаться по полю, а ведь именно этим в роковой момент и занимался Родриго Эрнандес.

Испанский хавбек «Сити», задумавшийся о послематчевых празднованиях, подарил мяч в центре поля своему соотечественнику Сесару Аспиликуэте, который отыграл на Хакима Зиеша, и тот точным ударом из-за пределов штрафной площади «прошил» Эдерсона.

На волне успеха «Челси» и вовсе устремился к волевой победе. Прекрасную возможность выйти вперед имел Вернер, но для того, чтобы замкнуть прострел Риса Джеймса, немецкому форварду не хватило буквально каких-то сантиметров. Позднее 11-й номер «синих» все же отправил снаряд в сетку, переиграв Эдерсона в очной дуэли, но вновь сделал это из положения «вне игры», о чем справедливо сигнализировали судьи. Та же участь чуть ли не сразу, что забавно, постигла и Риса Джеймса.

Уже в компенсированное время «Челси» забил вновь, и этот гол судьи уже не могли не засчитать: Вернер прострелил в район 11-метровой отметки, откуда Маркос Алонсо немного неуклюже, но все же оставил Эдерсона не у дел.

2:1 — «Челси» отсрочил чемпионство «Манчестер Сити» и подготовил пищу для размышлений в преддверии финала Лиги чемпионов. Пока что в очном противостоянии Гвардиолы с Тухелем в 2021 году лидерство остается за немцем.