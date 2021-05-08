Мазепин пытается избежать провала на Гран-при Испании. LIVE

Квалификацию Гран-при Испании выиграл пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, для которого этот поул стал сотым в карьере. Вторым стал Макса Ферстаппена из «Ред Булл», замкнул тройку лучших напарник Хэмилтона Валттери Боттас.

Мазепин показал 20-й результат, а его напарник Мик Шумахер стал восемнадцатым. Россиянин, к слову, также был оштрафован за блокировку пилота «Макларена» Ландо Норриса в первом сегменте квалификации.