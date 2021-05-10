С прицелом на Олимпиаду: как Россия упустила золото ЧМ по керлингу

Женская сборная России по керлингу выиграла серебряные медали чемпионата мира, который состоялся в канадском Калгари. В финальном матче российские спортсменки уступили национальной команде Швейцарии, встреча завершилась со счетом 4:2.

Российские керлингистки никогда не выигрывали мировое первенство, лишь в 2017 году под руководством скипа Анны Сидоровой Россия сумела завоевать серебро. На этот чемпионат мира отправилась новая команда.

В состав сборной России на чемпионат мира – 2021 вошли скип Алина Ковалева, вице-скип Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова. Предварительный раунд спортсменкам удался весьма неплохо – из 13-ти матчей национальная команда уступила только дважды, что позволило России напрямую выйти в полуфинал. Уже на этом этапе можно было сказать, что выполнена задача минимум – Россия сумела пройти отбор на зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Пекине в 2022 году. Для того, чтобы завоевать лицензию, необходимо было попадать в шестерку лучших, что россиянки и сделали уже после девятого матча на турнире.

Полуфинал турнира обещал быть жарким – Россия попала на действующих олимпийских чемпионок, сборную Швеции, однако высокий статус соперника не помешал российским керлингисткам в напряженной борьбе все же добыть победу со счетом 8:7.

Финал чемпионата мира состоялся вечером 9 мая, в День Победы. Соперницы – национальная команда Швейцарии вместе со скипом Алиной Пец – дали россиянкам весьма серьезный бой, а сам матч можно было назвать матчем упущенных возможностей для России, что можно объяснить, наверно, только нервами. Победа Швейцарии со счетом 4:2 выглядела весьма убедительной и логичной.

Уже после финального поединка тренер национальной команды Сергей Беланов поделился мыслями о конкуренции на турнире. Он признался, что считал шансы на победу достаточно большими, потому что в полуфинале был обыгран достаточно серьезный соперник – олимпийские чемпионки, однако его подопечные на тот момент оказались сильнее.

«Эмоции от выхода в финал — радость и удовлетворение. Но эмоции были не очень яркие, я максималист и считал, что у нас большие шансы на это [победу]. Олимпийские чемпионки, сборная Швеции, — это очень сильная команда, но мы сейчас сильнее. Если бы мы не вышли в финал, я бы очень огорчился», — заключил специалист.

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев после завершения чемпионата мира отметил, что россиянки на турнире показали феноменальный результат в своей группе, и после такого от России ждали золотых медалей, однако сенсацию сотворить не удалось.

Свищев поздравил тренерский штаб и спортсменок и подчеркнул, что российская команда оказалась в более невыгодном положении, чем соперники, у сборной практически не было выездов за рубеж, проводились лишь редкие турниры на территории страны.

«Считаю, что нашим иностранным партнерам и соперникам было чуть проще, они могли в Европе или Канаде редко, но встречаться с сильными оппонентами. Но стратегия тренеров и работа нашей команды были на правильном пути. Очень надеемся на Олимпийские игры, целенаправленно будем готовиться к ним», — цитирует Свищева ТАСС.

Скип сборной России Алина Ковалева также поделилась эмоциями после завоевания серебряных медалей. Она отметила, что команда очень рада, что смогла добиться таких успешных результатов, однако на следующий чемпионат мира поедет исключительно за золотом.

«Мы сегодня допускали больше ошибок, чем вчера, что и стало ключом к нашему поражению. Безусловно, мы счастливы, мы много для этого работали. Придется в следующем году ехать за золотом», — высказалась она.

Стоит отметить, что из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступила на турнире под названием Федерации керлинга России (Russian Curling Federation, RCF). Керлингистки являются четырехкратными чемпионками Европы, а золотую награду европейского турнира в последний раз завоевывали пять лет назад – в 2016 году. На чемпионатах мира россиянки дважды брали серебро (2017 и 2021), а также четыре раза выигрывали бронзовые медали — 2014, 2015, 2016, 2018.