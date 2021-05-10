Говорили по-немецки: Путин встретился с главой ИИХФ Фазелем

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) Рене Фазелем. Встреча состоялась 10 мая в резиденции Бочаров Ручей и была приурочена к финальному этапу X всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги, в рамках которого в понедельник состоялся традиционный гала-матч с участием легенд отечественного хоккея.

Российский лидер по-немецки обсудил с Фазелем предстоящий чемпионат мира по хоккею, который состоится в 2023 году в Санкт-Петербурге. Путин заверил главу ИИХФ в том, что подготовка к мировому первенству проходит по плану.

«Мы обсудим чемпионат мира в Новосибирске и Омске между молодежными командами и чемпионат мира по хоккею в Санкт-Петербурге. Мы готовимся»,

— заявил Путин.

Фазель в свою очередь заявил, что планирует посетить матч Ночной хоккейной лиги, для этого глава Международной федерации даже был вынужден провести некоторое время на карантине в мерах предосторожности распространения коронавирусной инфекции.

«Да, конечно, сегодня финал Ночной хоккейной лиги. Спасибо за приглашение. Я встретил старых друзей в отеле: Фетисов, Буре, Мышкин, Каменский — все там были, на карантине. Такие теперь времена, но это было очень весело», — поделился глава ИИХФ.

Стоит отметить, что Фазель достаточно часто посещает Россию с визитами, в первую очередь тогда, когда в стране проходят крупные соревнования или спортивные события. Он возглавляет Международную федерацию хоккея с 1994 года, последний раз Фазель был избран на выборах президента, которые проводились в 2016 году. Следующее голосование за кандидатов на этот пост состоится уже осенью этого года, ожидается, что 71-летний Фазель сложит с себя полномочия.

В итоге Фазель сдержал свое обещание, которое дал Путину, и прибыл после встречи в сочинский ледовый дворец «Большой», где состоялся гала-матч Ночной хоккейной лиги, в качестве специального гостя.

Поединок завершился уверенной победой команды «Легенды хоккея» над сборной Ночной хоккейной лиги. В составе победителей на лед вышел и Владимир Путин, который традиционно выступал под 11-м номером. Результат поединка – 13:9, а российский лидер забросил большую часть шайб своей команды – восемь, а также отдал одну результативную передачу.

При этом свой первый гол Путин оформил уже на 29-й секунде первого периода, отправив шайбу в ворота с передачи Павла Буре.

Кроме президента России участниками поединка также стали глава Минобороны России Сергей Шойгу, губернатор Московской области Андрей Воробьев, музыкант Игорь Бутман, отечественные хоккеисты Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Игорь Ларионов и Алексей Морозов.

Стоит отметить, что Ночная хоккейная лига была основана по инициативе российского лидера и прославленных советских и российских хоккеистов 15 декабря 2011 года. С тех пор Путин традиционно принимает участие в гала-матчах турнира, основной задачей которого является развитие массового хоккея в стране, организация всероссийских любительских соревнований.