22 россиянина сразятся за Кубок Стэнли

Прошлогодний финалист Кубка Стэнли «Даллас» сенсационно лишился шансов на место в плей-офф и этой ночью провел свой последний матч в регулярке — «Старз» закрыли сезон игрой с «Чикаго».

Сутками ранее «Даллас» получил четыре шайбы во встрече с «Блэкхоукс», а сегодня взял реванш. Менее чем за десять минут до финальной сирены «Старз» уступали 2:4, но за две минуты счет сравняли, в том числе благодаря передаче Дениса Гурьянова, а уже на пятой минуте овертайма победу «шерифам» принес главный конкурент Кирилла Капризова за «Колдер Трофи» Джейсон Робертсон — 5:4. Кстати, отставание от Капризова Робертсон сумел сократить до шести очков, но уже не имеет возможности его обогнать, а у форварда «Уайлд», между прочим, еще и две игры в запасе.

Так или иначе, несмотря на то что «Даллас» не сыграет в плей-офф, российских игроков — Антона Худобина, Гурьянова и Александра Радулова — на предстоящий чемпионат мира в Латвии клуб из Техаса отпускать отказался. То же самое сделали «Рейнджерс», не отпустившие по рекомендации врачей в сборную России вратарей Игоря Шестеркина и Александра Георгиева. От «Чикаго» же, который тоже остался без борьбы за Кубок Стэнли, на ЧМ сможет поехать защитник Никита Задоров — «Блэкхоукс» этому не препятствовали.

«Бостон» и «Айлендерс» уже решили свои задачи и в плей-офф сыграют, но у «Брюинз» еще игра в запасе, тогда как «островитяне» выше четвертого места на Востоке не поднимутся. Окончательно это предопределило поражение в последнем матче от «Бостона» — 2:3 в овертайме. У героя встречи Давида Крейчи 3 (0+3) набранных очка, «медведи» в своей последней игре в регулярке поборются с «Вашингтоном» за второе место в дивизионе.

Российские вратари «Нью-Йорка» Семен Варламов и Илья Сорокин, оба принявшие участие в игре с «Бостоном» и на двоих сделавшие 35 сейвов, тоже на чемпионат мира не попадают. То есть на голкиперов из НХЛ «Красной машине» рассчитывать не приходится — Андрей Василевский из «Тампы» и Сергей Бобровский из «Флориды» тоже продолжают борьбу за Кубок Стэнли.

«Тампа», к слову, хоть и попала в плей-офф, но завершила регулярку тремя поражениями подряд, уступив «Далласу» и дважды «Флориде». В последней встрече «коты» нанесли «молниям» поражение 0:4.

Голкипер «Лайтнинг» Василевский, считающийся одним из претендентов на «Везину Трофи» и буквально затаскивавший «молний» в плей-офф на протяжении всего сезона, в четвертый раз за регулярку пропустил четыре и более шайбы в матчах с «Пантерз». А на этот раз еще и допустил грубейшую ошибку: вместе с Михаилом Сергачевым они не разобрались в простейшей ситуации и оставили шайбу сопернику, дав свободно забить Юхо Ламмикко. По крайней мере, после этого момента Василевского не поменяли.

Sneaky sneaky, Juho pic.twitter.com/OUjlrDf3vF — x - Florida Panthers (@FlaPanthers) May 11, 2021

Бобровский в матче участия не принимал, а форвард «Флориды» Григорий Денисенко закончил игру без очков и с показателем полезности +1. Сергачев заработал -3, у Василевского — 26 спасений.

«Филадельфия» и «Нью-Джерси» также провели последнюю игру в регулярке и в плей-офф не попадают. «Дэвилз» по ходу матче вели 2:0, но «Флайерз» в итоге одержали победу со счетом 4:2. Защитник «хулиганов» Иван Проворов вполне мог бы поехать на ЧМ, однако в сборной России на него не рассчитывают, так что хоккеист, вероятно, отправится в отпуск.

У «Монреаля» серия из четырех поражений подряд, последнее — от «Эдмонтона» в овертайме (3:4). Защитник «Канадиенс» Александр Романов завершил игру с показателем полезности -3, но, тем не менее, его команде предстоит еще один матч с «Ойлерз» и место в плей-офф.

Лидер «Эдмонтона» Коннор Макдэвиде в победной игре с «Монреалем» набрал еще 2 (1+1) балла, и теперь у него невероятные 102 (33+69) очка в сезоне. Его одноклубник Леон Драйзайтль увеличил количество своих очков до 81 (30+51).

«Каролина» без Андрея Свечникова в последней игре была разгромлена «Нэшвиллом» со счетом 0:5 и в борьбу за Кубок Стэнли вступает с тремя поражениями подряд в концовке регулярки. «Предаторз» же отобрали место в плей-офф как раз у «Далласа» и сыграют там шестой раз кряду. У россиянина Якова Тренина в матче с «Харрикейнз» результативная передача.

В других матчах игрового дня «Лос-Анджелес» в овертайме уступил «Сент-Луису» (1:2), «Колорадо» обыграл «Вегас» (2:1), а «Виннипег» уступил «Ванкуверу» (1:3).

Таким образом, за 15 игр до завершения регулярного чемпионата определились все участники плей-офф:

Восточный дивизион: «Питтсбург Пингвинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Бостон», «Нью-Йорк Айлендерс»;



«Каролина», «Флорида», «Тампа», «Нэшвилл»;«Вегас Голден Найтс», «Колорадо Эвеланш», «Миннесота Уайлд», «Сент-Луис Блюз»;«Торонто Мэйпл Лифс», «Эдмонтон», «Виннипег Джетс», «Монреаль».

Из уже определившихся пар известны: «Вашингтон» — «Бостон», «Питтсбург» — «Нью-Йорк Айлендерс», «Флорида» — «Тампа», «Каролина» — «Нэшвилл».

Россия в Кубке Стэнли этого сезона имеет представительство в виде 22-х игроков:

Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов, Илья Самсонов (все — «Вашингтон»); Андрей Василевский, Михаил Сергачев, Никита Кучеров (все — «Тампа»); Сергей Бобровский, Григорий Денисенко, Никита Гусев (все — «Флорида»); Семен Варламов, Илья Сорокин (оба — «Нью-Йорк Айлендерс»); Владимир Тарасенко, Иван Барбашев (оба — «Сент-Луис»); Андрей Свечников («Каролина»); Яков Тренин («Нэшвилл»); Евгений Малкин («Питтсбург»); Александр Романов («Монреаль»); Дмитрий Куликов («Эдмонтон»); Илья Михеев («Торонто»); Кирилл Капризов («Миннесота»); Валерий Ничушкин («Колорадо»).