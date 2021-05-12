Худший год в карьере: Овечкин установил антирекорд по голам

«Вашингтон Кэпиталз» одержал волевую победу над «Бостон Брюинз» в своем последнем матче регулярного чемпионата НХЛ в нынешнем сезоне. Игра завершилась с футбольным счетом 2:1 — первую шайбу забросили «медведи» в середине второго периода (отличился Кертис Лазар), но затем Карл Хагелин и Михаэль Раффль склонили чашу весов в пользу «столичных». Причем Раффль забил решающий гол на отметке 59:57, когда до конца основного времени оставалось всего три секунды. Эта весьма необычная шайба, заброшенная с отрицательного угла, стала первой для австрийского нападающего в составе «Вашингтона».

impossible angle pic.twitter.com/HaFGNYH3Om — x - Washington Capitals (@Capitals) May 12, 2021

С одной стороны, эта игра ничего не решала: обе команды уже пробились в плей-офф НХЛ. С другой, в первом раунде этого самого плей-офф им предстоит сыграть между собой, так что последняя проверка боем осталась за «Вашингтоном».

Кроме того, этот матч имел значение для капитана «столичных» Александра Овечкина, который наконец-то полноценно отыграл 19 минут. Напомним, нападающий пропустил семь последних матчей команды из девяти из-за травмы нижней части тела, полученной 23 апреля в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Ови пытался вернуться в игру неделю назад — в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:3), — однако провел на льду всего 39 секунд и досрочно завершил встречу из-за недомогания.

«Он хорошо чувствовал себя утром на тренировке. Однако на разминке перед игрой не все было гладко, — объяснял главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт. — Тем не менее Александр вышел на игру, но после первой смены сказал, что чувствует себя не очень комфортно. Поэтому мы решили не рисковать».

В следующем матче против «Филадельфии Флайерз» россиянин тоже не сыграл. Таким образом,

Овечкин впервые в карьере пропустил 11 матчей за регулярный сезон в НХЛ: семь — из-за травмы, четыре — из-за нарушений протокола по коронавирусу.

Ранее нападающий никогда не пропускал больше десяти матчей, причем в последний раз такое случалось в далеком сезоне-2009/10. После такого Овечкину было необходимо вновь поймать игровой ритм и почувствовать уверенность в своих силах перед началом розыгрыша Кубка Стэнли, в котором от капитана «Вашингтона» может зависеть очень многое.

В матче против «Бостона» Ови провел на льду 19 минут, за которые совершил четыре силовых приема и нанес четыре броска в створ, но отличиться так и не сумел. Таким образом,

в регулярном сезоне-2020/21 нападающий набрал 42 (24+18) очка, забив «всего» 24 гола — самый низкий результат в его карьере.

В 15 предыдущих сезонах подряд Овечкин обязательно забрасывал больше 30 шайб. Он сравнялся по этому показателю с легендарными Яромиром Ягром и Майком Гартнером и мог побить их рекорд в этом году, если бы записал в свой актив больше 30 голов в 16-м сезоне подряд. Однако множество пропущенных матчей сыграли свою роль, и россиянин остался без исторического достижения.

Тем временем мечта Овечкина побить «вечный» рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярке становится все несбыточнее. На счету легендарного канадца — 894 шайбы, а у россиянина пока 730. Учитывая, что капитану «Вашингтона» уже 35 лет, травмы беспокоят его все больше, вызывает сомнение, что ему хватит оставшихся лет карьеры, чтобы наколотить еще 165 голов.

Сам Овечкин пока над этим не задумывается. Нападающий выразил удовлетворение тем, что сумел восстановиться к началу плей-офф.

«Я чувствовал себя отлично. Тренеры и персонал проделали отличную работу. Происходила настоящая борьба: я пытался сыграть еще в Нью-Йорке, но не чувствовал себя комфортно, так что мы решили не рисковать. Это было правильным решением.

Было важно провести игру перед плей-офф, потому что для меня было очень странно сидеть на трибуне, смотреть матчи и не помогать команде. Слава богу, что мы поступили умно и не стали торопиться. Теперь я готов на 100%. Я не испытывал никаких болезненных ощущений, а это самое главное. В это время года надо думать не только о регулярном сезоне, но в первую очередь о плей-офф», — приводит слова Овечкина сайт НХЛ на русском языке.

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт поддержал своего капитана.

«Ови придумывает что-то в каждой игре. Сделайте паузу и оцените его действия после матча. Кажется, что все как обычно, хотя это не так… Он занимает пятое место среди снайперов в истории, и это очень серьезное достижение.

После матчей мы всегда отдаем ему должное, потому что это выдающиеся результаты. У Ови потрясающие достижения. Мне кажется, что стоит на секунду притормозить, чтобы в полной мере оценить, насколько они велики», — отметил специалист.

Первый матч стартового раунда Кубка Стэнли между «Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинз» состоится в ночь с 15 на 16 мая и начнется в 02.15 по московскому времени.

Другие пары плей-офф, которые определились на данный момент, выглядят так: «Торонто Мэйпл Лифс» -— «Монреаль Канадиенс», «Виннипег Джетс» — «Эдмонтон Ойлерз», «Каролина Харикейнз» — «Нэшвилл Предаторз», «Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Йорк Айлендерс».