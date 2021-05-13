Два гола за 30 секунд: как финны прервали победную серию сборной России

До встречи с финнами сборная России одержала десять побед подряд в рамках Еврохоккейтура и досрочно выиграла этот турнир. Таким образом, этап в Чехии глобально ничего не решал для «Красной машины» и служил лишь боевой подготовкой к чемпионату мира.

Сборная Суоми поедет на ЧМ в Латвию на 95% в таком же составе, который привезла в Чехию, и проверить силы против основной команды соперника было важной задачей.

В составе «Красной машины» произошла одна явная перестановка по сравнению с предыдущим матчем Чешских игр против Швеции, который Россия выиграла со счетом 6:4.

Главный тренер Валерий Брагин поставил на ворота Ивана Бочарова из московского «Динамо», отправив отдыхать голкипера СКА Александра Самонова, который в предыдущем матче против сборной Швеции показал себя не лучшим образом и пропустил четыре шайбы.

Состав на матч с финнами на Чешских хоккейных играх #россиявмоемсердце pic.twitter.com/HDQsBUE5fs — Хоккей России (@russiahockey) May 13, 2021

Финны начали матч так бодро, что на первых минутах задавили сборную России. Бочарову то и дело приходилось вступать в игру и реагировать на броски соперников, которые большими силами накатывали в зону «Красной машины». Уже на пятой минуте это привело к излишне агрессивной игре защитника Дмитрия Юдина, который пытался всеми силами отобрать шайбу, но вместо этого схлопотал удаление на две минуты.

Финны охотно воспользовались этим подарком — оккупировали чужую зону и принялись обстреливать ворота Бочарова. Самым точным оказался защитник Аксель Ринделль, который из левого круга вбрасывания угодил прямо в ближнюю «девятку» — 1:0.

Весь стартовый период Россия пыталась найти свою игру, но впереди практически ничего не получалось, а самым заметным в атаке неожиданно стал защитник Григорий Дронов, который сумел нанести два неплохих броска.

Под конец периода «Красная машина» чуть не подарила финнам еще одну возможность отличиться: Игорь Ожиганов удалился на две минуты за толчок соперника в спину. Однако нападающий Артем Швец-Роговой умело подставился под фол соперника и уравнял составы.

В формате «четыре на четыре» игра раскрылась, и Россия смогла наконец нащупать свой энергичный стиль в атаке: за две минуты команда создала столько моментов, сколько не смогла за все предыдущее время.

Нападающий Дмитрий Воронков выскочил один на один с финским голкипером Юхо Олкинуорой, но недостаточно поднял шайбу над щитком и угодил во вратаря.

Давайте момент Воронкова пока посмотрим. Хороший момент, вот что: напряг, заставил ошибиться, вернулся в зону и хорошо исполнил. Олкинуора на месте правда #снамироссия #RUSFIN pic.twitter.com/2Phwhre4qB — Хоккей России (@russiahockey) May 13, 2021

Тут же возможность отличиться появилась у Антона Бурдасова, который бросал из выгодной позиции в чужой зоне, — немного мимо створа. Эмиль Галимов смело пошел в обыгрыш, стянул нескольких соперников на себя и неожиданно отдал шайбу Денису Зернову, а тот отпасовал на синюю линию, откуда последовал мощный бросок — мимо.

Как только команды вернулись в формат «пять на пять», Слепышев продемонстрировал мастерство скольжения, замысловатыми зигзагами ушел от двух защитников и нанес хлесткий бросок — снова немного не хватило.

Забить в первом периоде так и не получилось, но Россия наконец-то пришла в себя.

Раздраженные происходящим финны даже начали небольшую заварушку на последних секундах периода, но после нескольких толчков и крепких выражений команды разошлись по раздевалкам.

Во втором отрезке встречи «Красная машина» забрала шайбу под тотальный контроль с явным намерением навязывать соперникам свою игру. В целом это удалось: броски по воротам Олкинуоры производились регулярно, хотя и не всегда выглядели опасно, а вот финны в активности заметно сбавили.

Даже когда сборная России осталась в меньшинстве из-за удаления Дронова, самым опасным моментом этой двухминутки стал выход «Красной машины» в контратаку — после перехвата шайбы Швец-Роговой скинул на защитника Рушана Рафикова, а тот в касание нанес бросок, но Олкинуора справился.

Вскоре произошло еще одно удаление в составе сборной России: на скамейку штрафников во второй раз сел защитник Юдин, который в пылу борьбы остался без клюшки и был вынужден схватить соперника руками, чтобы прервать опасную контратаку.

Подопечные Валерия Брагина проявили себя в меньшинстве образцово-показательно, не позволив Суоми нанести ни одного опасного броска, однако с удалениями пора было заканчивать. К тому же все больше назревал вопрос: что с атакой сборной России? Общая активность и быстрое передвижение не приводили к множеству реально опасных моментов, которые можно было пересчитать по пальцам одной руки.

Немного обнадежил в конце периода нападающий Иван Морозов, который вышел один на один с Олкинуорой, но забить все равно не удалось: голкипер перекрыл весь ближний угол, а на дальнем его подстраховал опытный защитник Никлас Фриман. Сборная России вновь ушла на перерыв без забитых голов, хотя в предыдущий день отгрузила шведам шесть шайб.

Третий период начался гораздо более многообещающе для «Красной машины».

Уже на четвертой минуте Максим Шалунов пролетел сквозь всю зону соперника, оставил не у дел двух защитников и вышел на рандеву с Олкинуорой. Уже почти зайдя на пятак, нападающий ЦСКА резко переложил клюшку в противоположную сторону и, обманув голкипера, поразил пустой угол.

Шалунов забрасывает шайбу.

А потом едет на смену.

Самурай не улыбается.

Он просто делает свою работу.#снамироссия #RUSFIN pic.twitter.com/Lx0jrFo08a — Хоккей России (@russiahockey) May 13, 2021

Почти сразу «Красной машине» представилась возможность выйти вперед: Швец-Роговой нарвался на фол соперника в чужой зоне и заработал две минуты большинства.

Однако Россия не смогла воспользоваться этим преимуществом, и финны жестоко наказали ее за все упущенные шансы, забросив две шайбы с разницей в 32 секунды.

В обоих случаях подопечные Брагина допускали одинаковые провалы в обороне – теряли шайбу в своей зоне и смотрели, как финский нападающий убегает один на один с Бочаровым. Сначала это был Ере Карьялайнен, который вообще направлялся на смену, но внезапно получил шайбу недалеко от ворот сборной России и воспользовался ситуацией, расстреляв одинокого голкипера (2:1).

Затем шайбу перехватил Теэму Турунен, который отличился в довольно красивом стиле: подъехал на пятак, развернулся на 360 градусов, чем сбил с толку вратаря, и занес шайбу в ворота (3:1). Еще больше ситуацию сборной России усугубило третье удаление Дмитрия Юдина в матче, который явно получит выговор от тренерского штаба за чересчур агрессивные действия на льду.

За пять минут до конца «Красная машина» сняла вратаря, выпустив шестого полевого. Однако это привело лишь к тому, что Карьялайнен оформил дубль, забросив шайбу в пустые ворота (4:1).

С таким счетом и закончился матч, ознаменовав конец красивой серии сборной России из десяти побед подряд. Следующая игра отечественной команды на Евротуре состоится 15 мая против хозяев этапа — чехов. Матч начнется в 16.00 по московскому времени.