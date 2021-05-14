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Пятый гол в сезоне: Головин с «Монако» пробился в финал Кубка Франции

Гол Головина помог «Монако» выйти в финал Кубка Франции

Александр Головин помог «Монако» выйти в финал Кубка Франции, где монегаски поборются за трофей с «ПСЖ». Россиянин, отметившись голом после выхода на замену, забил свой пятый мяч в сезоне.

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«Монако» за два тура до конца чемпионата имеет теоретические шансы на победу в Лиге 1, но куда реальнее, что титул в итоге окажется у «Лилля», опережающего идущими третьими монегасков на пять очков. Однако без трофея «Монако» может не остаться в сезоне — подопечные Нико Ковача пробились в финал Кубка Франции. Между прочим, впервые более чем за 11 лет.

В полуфинале монегаски встречались с неожиданной попавшей туда скромной командой «Румийи-Вальер», представляющей пятый по значимости дивизион в системе французских лиг.

«Румийи» стартовал в Кубке со стадии 1/128 финала, а свою главную победу одержал в четвертьфинале над «Тулузой».

Главный тренер монегасков Нико Ковач, делая скидку на соперника и еще два оставшихся тура в чемпионате, разбавил состав молодежью и резервистами, но и некоторых лидеров — Виссама Бен-Йеддера, Сеска Фабрегас и Кевина Фолланда — не поберег и выпустил с первых минут.

На 20-й минуте «Румийи» сделал заявку на еще одну сенсацию: Алекси Пегё, у которого три гола и пять ассистов в пяти матчах Кубка, удался классный удар с линии штрафной в девятку ворот «Монако». Так хозяев счет в матче открыли, но радовались недолго, поскольку уже через семь минут защитник Артур Бозон срезал мяч в свои ворота в простейшей ситуации.

До конца первого тайма надежды аутсайдера похоронил Орельен Чуаэми — молодая звезда «Монако». Полузащитник удачно замкнул навес Фабрегаса с углового и забил свой третий мяч в сезоне. А спустя десять минут после выхода команд на поле с перерыва голом после выхода три в одного отметился лучший бомбардир монегасков Бен-Йеддер.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин, несколько недель назад перенесший коронавирус, появился на поле на 71-й минуте при счете 3:1 в пользу монегасков. Спустя семь минут Фабрегас к двум результативным передачам добавил эффектный гол со штрафного, а после отличился и Головин:

в высоком прессинге воспользовался ошибкой защитник «Румийи», отобрал мяч, самостоятельно продвинулся к воротам и спокойно покатил мяч в дальний угол, поставив точку в игре — 5:1.

А футболисты «Монако» в итоге сделали коридор для своих соперников и аплодисментами провожали их с поля, тем самым выразив уважение за игру в полуфинале.

Для Головина, практически не игравшего в старте в этом сезоне и все еще набирающего форму после травм и болезней, гол стал первым за три месяца. Всего у россиянина пять забитых мячей и восемь результативных передач после 23-х появлений на поле. Столько же ассистов в «Монако», например, у Фолланда и Бен-Йеддера, имевших в более чем два раза больше игрового времени.

«Я не разочарован сезоном Головина. Он пропустил четыре месяца, потом выбыл из-за коронавируса. В 2021 году клуб выдал успешный период, и, вернувшись в матче с «Лорьяном» (5:2), Головин перевернул ту игру. Он и забивал, и ассистировал. Поэтому сезон получился положительным. Я жалею лишь о том, что он не был доступен со старта сезона», — комментировал сезон россиянина Ковач.

По многочисленным слухам, к 24-летнему Головину есть предметный интерес со стороны нескольких европейских клубов. В числе претендентов называется, например, «Вест Хэм Юнайтед». Однако в «Монако» уже заявили, что расставаться с россиянином не хотят, и будут готовы рассмотреть предложения только в районе €50-60 млн. То есть с большой долей вероятности следующий сезон полузащитник сборной России начнет все-таки в составе монегасков, что для клуба будет огромным плюсом.

У «Монако» до окончания сезона осталось три игры: два тура в чемпионате Франции и финал Кубка. В матче за трофей монегаски, в последний раз выигравшие Кубок в 1991 году, встретятся с «ПСЖ», который вышел в финал Кубка в седьмой раз подряд, в полуфинале с трудом победив «Монпелье». Игра состоится 19 мая на «Стад де Франс».