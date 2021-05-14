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Выгоняли со льда и доводили до слез: в чем обвинили тренеров Тутберидзе

В сети осудили методы работы тренеров Тутберидзе

Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза обвинили в грубом отношении к спортсменам во время семинаров в Мексике. Четырехкратная чемпионка страны Ана Канту Феликс утверждает, что российские специалисты были злы из-за недисциплинированности местных фигуристов и даже выгоняли их с тренировок.

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Пятидневный семинар тренеров группы Этери Тутберидзе в Мехико обернулся грандиозным скандалом и массовым порицанием методов работы в «Хрустальном».

За благодарственными постами в социальных сетях от тех, кого обучали Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков, последовало выступление четырехкратной чемпионки Мексики Аны Канту Феликс. Интервью с 35-летней фигуристкой, пожалуй, самой успешной у себя на родине, появилось на популярном YouTube-канале The Skating Lesson. В нем она рассказала журналисту Дэйву Лизу, что российские тренеры оставили о себе неоднозначное впечатление: по ее словам, Глейхенгауз и Дудаков не были заинтересованы в работе, никаких экстраординарных методик ученикам не демонстрировали, а также, более, того, вели себя непозволительно грубо по отношению к спортсменам.

В частности, как утверждает Феликс, специалисты даже выгоняли фигуристов со льда, поскольку «сильно разозлились», когда увидели, что дисциплина у мексиканцев хромает.

Лиз в свою очередь добавил, что ему из рассказов известно, что Глейхенгауз «постоянно торчал в телефоне, был очень раздражен и на всех кричал». Феликс это подтвердила, добавив, что одну из фигуристок тренеры даже довели до слез.

«Их раздражало, что фигуристы не выполняли их требования. Например, кто-то из них говорил: «Я тебе уже три раза сказал поставить руки вот сюда. А ты их поставила по-другому. Три раза сказал. Уходи со льда!» И не имело значения, что эта фигуристка реально старалась. Для них это не было старанием.

Одна девочка пыталась трижды сделать прыжок – ей сказали уходить со льда. Она заплакала.

Глейхенгауз и Дудаков поняли, что девочка просто не понимает их требований. Языковый барьер все-таки. Тогда они дали ей еще один шанс и попытались исправить ее технику. Это позитивный момент, как мне кажется», — сказала Канту Феликс.

Журналист также сообщил, что одному из юношей Глейхенгауз сказал: «Ты, наверное, куда более энергичен ночью во сне, чем сейчас».

«Да, он такое правда сказал. Я потом разговаривала с переводчицей и попросила ее не быть такой эмоциональной при переводе всех замечаний тренеров. Она мне ответила: «Ты хочешь, чтобы я переводила все буквально? Там на самом деле все гораздо хуже», – утверждает фигуристка.

Судя по обсуждениям в интернете, больше всего претензий именно к Глейхенгаузу. Пользователи возмущаются, что занятия, стоящие родителям детей $300 в час, оказались бесполезными.

«Глейхенгауз — мусор. Семьи этих девочек заплатили много денег за возможность получить несколько советов «лучших» тренеров мира. И именно так себя ведет Дэнни Джи (так тренера называют в сети)», — написала @sasssurlaglace, прикрепив скриншот из Instagram The Skating Lesson, где присутствуют фотография смотрящего в телефон Глейхенгауза на тренировке.

«Хуже всего, что из-за отсутствия навыков педагогики он полагается на оскорбления ради достижения результатов. И это вознаграждается», — согласился @KennyDreadfuls.

«Переводчику должны хорошо заплатить, потому что напряжение, должно быть, невыносимое. Надеюсь, что в следующий раз они пришлют только Дудакова и Евгению Медведеву», — пишет @whatsupclouds.

Подобных осуждающих комментариев предостаточно и под интервью Лиза и Канту Феликс.

Непонимание вызвал и тот факт, что для Глейхенгауза и Дудакова организовали пресс-конференцию. Она, впрочем, получилась довольно доброжелательной: тренеры рассказали, что им нравится находиться в Мексике, а также выделили местную звезду Донована Каррильо, отметив, что тот обладает талантом. Впоследствии многочисленные мексиканские СМИ выпустили об этом несколько материалов.

Визит известных тренеров и фигуристов — обычное дело для Мексики. Однако до этого с подобными проблемами в стране не сталкивались, или не говорили об этом. Важно и то, что видео или других записей, указывающих на претензии к Глейхенгаузу и Дудакову, в сети нет. Часть пользователей допускают, что имел место быть языковой барьер. Был ли на самом деле конфликт, остается неизвестным.