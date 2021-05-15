Плей-офф НХЛ: Овечкин ждет битвы с «Бостоном», команда Капризова готовит сенсацию

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Англия / Премьер-лига
Ньюкасл ЮнайтедМанчестер Сити
3:4
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Виннипег ДжетсТоронто Мэйпл Лифс
4:2
закончен
Единая лига ВТБ
Зелёна-Гура УНИКС
79:90
закончен
НБА / регулярный чемпионат
Вашингтон УизардсКливленд Кавальерс
120:105
закончен
Детройт ПистонсДенвер Наггетс
91:104
закончен
Филадельфия СиксерсОрландо Мэджик
122:97
закончен
Оклахома-Сити ТандерЮта Джаз
93:109
закончен
Даллас МавериксТоронто Рэпторс
114:110
закончен
Мемфис ГриззлизСакраменто Кингз
107:106
закончен
Хьюстон РокетсЛос-Анджелес Клипперс
122:115
закончен
Голден Стэйт УорриорзНью-Орлеан Пеликанс
125:122
закончен
Италия / Серия А
СпецияТорино
16:00
ДженоаАталанта
16:00
ЮвентусИнтер М
19:00
РомаЛацио
21:45
Кубок Англии
ЧелсиЛестер Сити
19:15
Олимп ФНЛ
ЕнисейИртыш
13:00
ОренбургДинамо-Брянск
13:00
СКА-ХабаровскАлания
13:00
БалтикаКрылья Советов
13:00
Торпедо МШинник
13:00
Спартак-2Чертаново
14:00
ВелесТекстильщик
14:00
ТомьНижний Новгород
16:00
ЧайкаНефтехимик
16:00
Краснодар-2Волгарь
16:00
АкронФакел
16:00
Англия / Премьер-лига
БёрнлиЛидс Юнайтед
14:30
СаутгемптонФулхэм
17:00
Брайтон энд Хоув АльбионВест Хэм Юнайтед
22:00
Германия / Бундеслига
АрминияХоффенхайм
16:30
АугсбургВердер
16:30
Шальке-04Айнтрахт Ф
16:30
ГертаКёльн
16:30
ФрайбургБавария
16:30
БайерУнион
16:30
Боруссия МШтутгарт
16:30
Еврохоккейтур
ШвецияФинляндия
1:0
1 период
ЧехияРоссия
16:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Эдмонтон ОйлерзВанкувер Кэнакс
22:30
Единая лига ВТБ
Локомотив-Кубань Химки
13:00
ЦСКА Нижний Новгород
15:00
Зенит Парма
17:00
НБА / регулярный чемпионат
Бруклин НетсЧикаго Буллз
20:00
Нью-Йорк НиксШарлотт Хорнетс
20:00
Индиана ПэйсерсЛос-Анджелес Лейкерс
20:00
Сан-Антонио СпёрсФиникс Санз
21:00
Миннесота ТимбервулвзБостон Селтикс
21:00
Милуоки БаксМайами Хит
03:00
Россия / Премьер-Лига
ХимкиСочи
14:00
УфаАрсенал
14:00
РубинРотор
14:00
ТамбовЗенит
14:00
Локомотив МУрал
14:00
Динамо МЦСКА
14:00
АхматСпартак М
14:00
РостовКраснодар
14:00
Италия / Серия А
ФиорентинаНаполи
13:30
УдинезеСампдория
16:00
БеневентоКротоне
16:00
ПармаСассуоло
19:00
МиланКальяри
21:45
Англия / Премьер-лига
Кристал ПэласАстон Вилла
14:00
Тоттенхэм ХотспурВулверхэмптон
16:05
Вест Бромвич АльбионЛиверпуль
18:30
ЭвертонШеффилд Юнайтед
21:00
Германия / Бундеслига
МайнцБоруссия Д
19:00
РБ ЛейпцигВольфсбург
21:30
Испания / Примера
Атлетико МОсасуна
19:30
ВильярреалСевилья
19:30
ВаленсияЭйбар
19:30
Реал СосьедадВальядолид
19:30
КадисЭльче
19:30
ХетафеЛеванте
19:30
БетисУэска
19:30
БарселонаСельта
19:30
Атлетик БРеал Мадрид
19:30
АлавесГранада
19:30
Франция / Лига 1
ПСЖРеймс
22:00
НимЛион
22:00
НиццаСтрасбург
22:00
МонпельеБрест
22:00
МонакоРенн
22:00
МарсельАнже
22:00
ЛорьянМетц
22:00
ЛилльСент-Этьен
22:00
ДижонНант
22:00
БордоЛанс
22:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Ванкувер КэнаксКалгари Флэймз
05:30
Единая лига ВТБ
УНИКС Зелёна-Гура
17:00
НБА / регулярный чемпионат
Вашингтон УизардсШарлотт Хорнетс
20:00
Торонто РэпторсИндиана Пэйсерс
20:00
Нью-Йорк НиксБостон Селтикс
20:00
Сан-Антонио СпёрсФиникс Санз
21:00
Голден Стэйт УорриорзМемфис Гриззлиз
22:30
Бруклин НетсКливленд Кавальерс
02:00
Филадельфия СиксерсОрландо Мэджик
02:00
Атланта ХоуксХьюстон Рокетс
02:00
Детройт ПистонсМайами Хит
03:00
Нью-Орлеан ПеликансЛос-Анджелес Лейкерс
04:00
Чикаго БуллзМилуоки Бакс
04:00
Оклахома-Сити ТандерЛос-Анджелес Клипперс
04:00
Миннесота ТимбервулвзДаллас Маверикс
04:00
Портленд Трэйл БлэйзерсДенвер Наггетс
04:00
Сакраменто КингзЮта Джаз
04:00
Развернуть

Плей-офф НХЛ: Овечкин ждет битвы с «Бостоном», команда Капризова готовит сенсацию

В НХЛ стартует плей-офф. Пары и расклады первого раунда

В Национальной хоккейной лиге определились все пары первого раунда плей-офф. «Газета.Ru» приводит главные расклады начала борьбы за Кубок Стэнли.

Скопировать ссылку

Боссы Национальной хоккейной лиги в период пандемии показали себя с лучшей стороны, сумев сначала спасти прошлый сезон, избежав больших потерь, а затем в необычном новом формате провести следующий розыгрыш с делением команд на дивизионы, а не конференции. Это вынужденное решение пошло только на пользу — как минимум, в плане зрительского интереса, ведь количество принципиальных битв и конкуренция в борьбе за место в плей-офф возросли в разы. Завершившийся розыгрыш регулярного чемпионата это наглядно показал, и теперь 16 лучших клубов лиги сразятся за главный титул — Кубок Стэнли, который также будет разыгран в непривычном формате, когда в финале турнира могут оказаться две команды из одной конференции в ее обычном понимании.

Восточный дивизион

«Вашингтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинз»

Откроется турнир противостоянием команд, чье участие в плей-офф не подвергалось сомнению еще до начала сезона. Однозначного фаворита в этой паре нет. «Вашингтону» не хватило лишь самую малость для победы в своем дивизионе, но сейчас команда имеет кадровые трудности: на протяжении уже почти двух недель Питер Лавиолетт не может рассчитывать на находящихся в коронавирусном протоколе Евгения Малкина и Илью Самсонова, под вопросом участие в первом матче Ти Джея Оши, да и Александр Овечкин пока только возвращается в игровой ритм после травмы. Что касается «Бостона», то у «мишек» регулярный чемпионат прошел нестабильно, но для успешного выступления в плей-офф у «Брюинз» достаточно предпосылок.

«Нас ждет большая битва. Две хорошие команды зарубятся друг против друга. Будет интересная серия, и я думаю, обе команды дождаться не могут, когда же она стартует. Регулярный сезон закончился, и пришла пора сыграть в крутой хоккей», — анонсировал грядущее противостояние Овечкин.

«Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Йорк Айлендерс»

Об успехах в плей-офф «Питтсбург» уже позабыл, но теперь команда Майка Салливана решительно настроена исправиться за последние неудачи. В этом сезоне «пингвины» максимально опасны, и даже кадровые трудности не помешали им «настрелять» 196 шайб в 56-ти матчах. Больше голов по итогам регулярного чемпионата на свой счет записали только хоккеисты «Колорадо Эвеланш», забросившие на одну шайбу больше. При этом «Питтсбург» может похвастать вариативностью в атаке, не сводя все к игре на одного Сидни Кросби.

Барри Троц уже давно убедил хоккейных болельщиков и экспертов в том, что его команды в плей-офф предстают крепким орешком. В прошлом сезоне «Айлендерс» для выхода в финал Кубка Стэнли не хватило самую малость, и на пути к трофею они были остановлены «Тампой», в итоге ставшей чемпионом. Шансы пройти дальше у команды из Нью-Йорка имеются и сейчас, но «Питтсбург» для «островитян» является неудобным соперником — в восьми матчах прошедшей «регулярки» лишь две завершились в пользу подопечных Троца.

Центральный дивизион

«Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Противостояния в Центральном дивизионе еще заочно вызывали повышенный интерес, но их итоги оказались если не сенсационными, то удивительными уж точно. Довольно неожиданно классные результаты показала «Флорида», которая пусть кардинально и не решила проблем в обороне, но сумела компенсировать этот недостаток повышенной активностью в атаке. Во многом это заслуга и Джонатана Юбердо с Александром Барковым, на которых «пантеры» очень рассчитывают в плей-офф.

На первый взгляд неожиданно «плохо» выступила «Тампа». Действующие обладатели Кубка Стэнли на протяжении регулярного чемпионата серию побед разменивали серией поражений, да и похвастать убедительными результатами очного противостояния с «Флоридой» не могут. Впрочем, Джон Купер уже наглядно продемонстрировал, как можно пройтись по соперникам в «регулярке» катком и при этом с грохотом вылететь из плей-офф в первом же раунде. Теперь «молнии» иначе распределяют свои силы, сохраняя большой запас для борьбы за Кубок Стэнли. Такой подход и помог «Тампе» стать чемпионом в прошлом сезоне, и теперь «Лайтнинг» рассчитывают повторить свой успех. Тем более что в состав очень кстати возвращаются Никита Кучеров и Стивен Стэмкос.

»Каролина Харрикейнз» — «Нэшвилл Предаторз»

Потенциал «Каролины» в этом сезоне раскрывается так, как этого ждали уже очень давно. Впервые за многие годы «ураганы» добились победы в своем дивизионе, и лишь неудачная серия из трех поражений в самой концовке регулярного чемпионата помешала им добыть свой первый в истории Президентский кубок. Род Бринд′Амор наконец-то смог выстроить поистине командную игру, которая не только радует своей зрелищностью, но и дает результат. Неслучайно именно наставник «Каролины» считается главным претендентом на «Джек Адамс Трофи» — приз лучшему тренеру сезона НХЛ. Особое внимание, конечно, будет приковано к Андрею Свечникову. У российского форварда концовка «регулярки» была омрачена голевой засухой, но положительный момент заключается в том, что сам Свечников по-прежнему создает много опасности у чужих ворот.

Соперником «Харрикейнз» станет «Нэшвилл». «Предаторз» с большим трудом пробрались в плей-офф, и «хищникам» в какой-то степени повезло, что к концу регулярного чемпионата решившая задачу-минимум «Каролина» действовала несколько вальяжно и по сути подарила им несколько важных побед. Шансы на продолжение подобной благотворительности в плей-офф ничтожно малы, однако НХЛ уже давно приучила зрителей к тому, что даже аутсайдер может добиться успеха.

Западный дивизион

«Вегас Голден Найтс» — «Миннесота Уайлд»

Очевидно, что большая часть российской аудитории НХЛ будет наблюдать за баталиями Восточного дивизиона, однако не меньшего внимания заслуживают и битвы на Западе. Хотя бы из-за Кирилла Капризова, который в своем дебютном сезона за океаном буквально разрывает лучшую лигу мира и заставляет американцем хвататься за сердце от восхищения игрой молодого россиянина, набравшего 51 очко (27 + 24) в 55-ти матчах.

«Без сомнений, Кирилл проводит чертовски хороший сезон. Есть много других хороших вещей, которые каждый делает в нашем клубе, что позволяет нам добиваться успеха. Его результативность — это то, почему такие ребята, как Кирилл, будут получать больше денег, чем некоторые другие», — отмечал главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон.

Соперником «дикарей» станет «Вегас» — один из главных претендентов на Кубок Стэнли. В этом сезоне «рыцари» очень опасны. Ши Теодор показывает, пожалуй, свой лучший хоккей в карьере, Марк-Андре Флёри и Робин Ленер составляют лучший вратарский дуэт в лиге, отлично вписался в игру «Голден Найтс» пришедший в команду в октября прошлого года Алекс Пьетранджело, а Марк Стоун все больше радует болельщиков своей потрясающей результативностью. То, что «Вегас» является фаворитом этой серии, практически не поддается сомнению, но именно практически, ведь как раз с «Миннесотой» у команды Питера Дебура отношения в этом сезоне складываются печально (3 поражения в 8 матчах «регулярки»).

«Колорадо Эвеланш» — «Сент-Луис Блюз»

Еще до начала сезона многие североамериканские хоккейные эксперты прогнозировали чемпионство «Колорадо», и пока что все ведет к тому, что «лавины» действительно могут завоевать заветный трофей. 197 заброшенных шайб в 56 матчах, 82 набранных очка и первый за 20 лет Президентский кубок. В последний раз, когда «Эвеланш» становились лучшим клубом по итогам регулярного чемпионата, они стали обладателем Кубка Стэнли, и это говорит о многом.

Победа в Западном дивизионе для «Колорадо» была принципиальна важна, чтобы в первом раунде плей-офф наткнуться не на «Миннесоту», которая может преподнести сюрприз, а на «Сент-Луис». Обладатели Кубка Стэнли — 2019 в этом сезоне выступают крайне неубедительно, а мартовский отрезок с началом апреля и вовсе выдался для «Блюз» кошмарным — 12 поражений в 14 матчах! В один момент попадание команды Крэйга Берюбе в плей-офф находилось под большим сомнением, но к концу «регулярки» ситуацию удалось нормализовать. Но лишь отчасти — в противостоянии с «Колорадо» «блюзмены» являются откровенными аутсайдерами и рассчитывать им не на что, особенно учитывая состояние Владимира Тарасенко, у которого возникли новые проблемы со здоровьем.

Северный дивизион

«Эдмонтон Ойлерз» — «Виннипег Джетс»

Северный дивизион — он же так называемый канадский — по своей сути является слабейшим на фоне всех остальных. С обескровленными «Калгари Флэймз» и «Оттавой Сенаторз», а также амбициозными, но не более «Ванкувер Кэнакс» говорить о полноценной конкуренции не приходится, а уж когда в одной из команд играет Коннор Макдэвид с Леоном Драйзайтлем — тем более. Эта парочка из «Эдмонтона» вновь (что было предсказуемо) заняла верхние строчки в споре бомбардиров, и на двоих Макдэвид с Драйзайтлем набрали почти 200 очков, а именно — 187. Но в противостоянии с такими соперниками это и неудивительно.

Серия «Ойлерз» с «Виннипегом» также не вызывает должного интереса. На протяжении всего сезона «Джетс» выступали нестабильно, а концовку «регулярки» и вовсе откровенно провалили, да и в противостоянии с «нефтяниками» добыли лишь две победы в девяти матчах.

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Монреаль Канадиенс»

И если за серией «Эдмонтона» с «Виннипегом» будут следить во многом из-за игры Макдэвида, то уже историческое противостояние «Торонто» и «Монреаля» привлечет внимание куда большей аудитории. Оба клуба являются одними из основателей НХЛ, но за всю историю в плей-офф встретились лишь 15 раз. В последний раз это случилось аж 42 года назад, когда «Монреаль» в очередной раз стал чемпионом.

В повторение этого сценария сейчас не верит никто. Разве что только самые ярые поклонники «Канадиенс». Ключевую роль у «Торонто» играет Остон Мэттьюс, который является лучшим снайпером лиги и забросил почти треть всех шайб своей команды в «регулярке».