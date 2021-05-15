«Меня чуть не убили»: Неймара обвинили в гомофобии и организации нападения

Еще вчера Неймар получил вызов в национальную команду Бразилии на отборочные матчи чемпионата мира — 2022 против Эквадора и Парагвая, а теперь ему грозит и повестка в суд Сан-Паулу, куда с иском к футболисту обратился помощник государственного депутата Бразилии Агрипино Магальяйнш, выступающий от лица ассоциации по борьбе за защиту прав ЛГБТ. Активист утверждает, что недавно на него было совершенно вооруженное нападение, и Неймар, по словам истца, является организатором этого преступления, мотивом которого могли стать материалы Магальяйнша, уличившего спортсмена в гомофобии.

История берет свое начало еще с весны прошлого года, когда мать Неймара Надин Гонсалвес вступила в отношения с молодым киберспортсменом Тьяго Рамосом. Тот, как выяснилось позднее, является бисексуалом и ранее встречался с мужчинами, в том числе с поваром лидера «ПСЖ». Из-за этого мать бразильского футболиста даже рассталась с Рамосом, однако впоследствии их отношения были возобновлены, чем Неймар был недоволен.

По информации Магальяйнша,

29-летний форвард в общении со своими друзьями нередко позволял себе гомофобные высказывания и даже якобы призывал «убивать геев и сажать их на кол». По словам помощника депутата Неймар, не желая огласки данных подробностей, предложил взятку за неразглашение их, но, получив отказ, стал угрожать тому расправой.

В своем иске Магальяйнш приводит часть некоторых сообщений с угрозами, адресованными ему. Например, в одном из них говорится, что либо активист примет в качестве взятки 350 тыс. реалов (около $66 тыс.), либо он будет убит. Из-за многочисленных угроз активисту пришлось уволиться со своей работы, где он зарабатывал в среднем 3500 бразильских реалов, в связи с чем ему пришлось жить «без дохода, без крыши и с необходимостью постоянно скрываться и бегать из угла в угол, чтобы не быть застреленным».

Однажды, по словам истца, его действительно чуть не убили. Утверждается, что адвокат Неймара встретил Магальяйнша и ограбил его, украв мобильный телефон, на котором хранились доказательства причастности футболиста к гомофобским высказываниям. Активист сравнил этот эпизод с другим скандалом с участием Неймара, которого однажды обвинила в изнасиловании бразильская модель Нажила Триндади. Эпизод якобы произошел в мае 2019 года в одном из отелей Парижа, но футболист свою причастность к этому исключил, а в ходе расследования планшет модели с уликами был утерян.

Магальяйнш подчеркивает, что адвокат спортсмена направил на него пистолет, но в итоге не выстрелил из него.

Сторона истца также отмечает, что изначально запрос о расследовании по делу Неймара был направлен в прокуратуру, где никакого хода этому не дали. Активист связывает это решение с тем, что прокурор, в руки которого попал запрос, является близким другом адвоката футболиста и его семьи, и именно поэтому любые подозрения о совершенных на почве гомофобии преступлениях в отношении спортсмена были сразу же сняты. Таким образом, Магальяйнш хочет добиться от суда наказания не только для Неймара, но и для прокурора, закрывшего дело якобы незаконным путем.

От футболиста же активист требует компенсации в размере 1 млн бразильских реалов (почти $190 тыс.) за «боль, страдания и унижение, которое испытывает Магальяйнш, неспособный жить в обычном режиме из-за страха быть убитым», а также порядка 42 тыс. бразильских реалов, чтобы покрыть все расходы на судебные разбирательства.

Сам Неймар, его сторона, а также «ПСЖ» и бразильский футбольный союз данную ситуацию никак не прокомментировали. В текущем сезоне 29-летний вингер забил 16 мячей и сделал десять результативных передач в 29-ти матчах. На данный момент его клуб продолжает борьбу за чемпионство, а также сыграет в финале Кубка Франции с «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин.