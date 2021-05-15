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«Нижний Новгород» пустили в РПЛ, «Оренбург» и «Аланию» — нет

«Крылья Советов» и «Нижний Новгород» пробились в Российскую премьер-лигу

Занявший по итогам сезона ФНЛ второе место «Оренбург» не примет участия в следующем розыгрыше РПЛ из-за отсутствия лицензии. Вместо него в Премьер-лиге выступит «Нижний Новгород». Стыковые матчи между клубами двух дивизионов проводиться не будут.

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«Оренбург» остался ни с чем

14 мая исполком Российского футбольного союза провел очередное заседание, на котором был утвержден регламент переходных матчей текущего сезона между клубами Российской премьер-лиги и Футбольной национальной лиги. Его итоги были озвучены сегодня, за час до начала первой половины матчей последнего тура ФНЛ.

Согласно решению РФС, участие в следующем розыгрыше Премьер-лиги примет победитель ФНЛ — самарские «Крылья Советов», которые одолели «Балтику» (1:0) и набрали рекордный для турнира 101 балл, — а также «Нижний Новгород». Нижегородцы возвращаются в высшую лигу спустя семь лет после того, когда из РПЛ вылетела «Волга» — клуб, на основе которого и был сформирован «Нижний Новгород». Покинув Премьер-лигу в 2014 году, нижегородцы провели два сезона в ФНЛ, где ранее уже выступала команда, именуемая «Нижним Новгородом». Однако из-за финансовых проблем оба клуба в разное время лишились профессионального статуса, а на их основе была создана новая команда «Нижний Новгород», до лета 2018-го имевшая название «Волга-Олимпиец».

При этом в Премьер-лигу нижегородцы попали не по спортивному принципу. В ФНЛ они заняли только третье место, которое на дает прямой путевки в РПЛ, но были пропущены туда вместо «Оренбурга», не прошедшего процедуру лицензирования.

Главной проблемой оренбуржцев, финишировавших вторыми в Футбольной национальной лиге, стал стадион, на котором клуб проводит свои домашние матчи. Арена в Оренбурга вмещает 7,5 тысяч зрителей, тогда как регламент РПЛ обязывает клубы иметь стадионы с минимальной вместимостью в 10 тысяч зрителей. Руководство «Оренбурга» рассчитывало получить лицензию в порядке исключения, как это уже бывало ранее, однако собрание клубов РПЛ и бюро исполкома РФС выступили категорически против этого. Теперь оренбуржцы начнут сбор документов для подачи жалобы в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Мы обыграли все команды, которые допустили в РПЛ, мы идем на втором месте, достойнейшим образом отыграли весь чемпионат. «Оренбург» заслужил выход в РПЛ. А сейчас нас просто выкидывают. Мы финансово устойчивые, у нас хорошая крепкая команда, у нас все отлично, никаких левых игр, никаких спорных моментов. Где справедливость? Стадион два раза получал лицензию УЕФА, а у РФС получить разрешение не может. То есть Европу мы тут можем принять, а наши клубы нет? Маразм какой-то. Будем обращаться в CAS — нас по полной программе обрили и оставили ни с чем. Что нам делать остается? Будем у УЕФА спрашивать, кто нам лицензию давал, чтобы разобрались. Справедливость и благоразумие должны восторжествовать», — приводит Sport24 слова члена попечительского совета «Оренбурга» Василия Столыпина.

Стыковых матчей не будет

Также исполком РФС принял решение отказаться от проведения стыковых матчей, которые обычно проходят между клубами, занявшими 13-е и 14-е места в Премьер-лиге, и командами, финишировавшими третьими и четвертыми в ФНЛ соответственно. Из-за сложностей, возникших в период пандемии коронавируса, стыковые матчи не проводились и в прошлом сезоне, но тогда розыгрыш ФНЛ был завершен досрочно. Теперь же данное решение РФС обусловлено тем, что «Алания», занявшая четвертое место, также не получила лицензию — тоже из-за проблем со стадионом.

На «стыки» особенно надеялась «Балтика», которая расположилась сразу за «Аланией» — у калининградцев трудностей с получением лицензии не было. Однако самый западный клуб России следующий сезон также проведет в ФНЛ.

«Мы надеялись, что регламент пересмотрят и дадут нам сыграть в стыковых матчах. Но это их решение. Мне очень обидно. Это субъективное решение. Тем клубам, кто выше нас, ещё обиднее. Но ничего не сделать. Хотя мне очень обидно, что решение такое», — цитирует «Чемпионат» генерального директора «Балтики» Тажутдина Качукаева.

Какими становятся расклады перед последним туром РПЛ?

Официально шансы на сохранение прописки в Премьер-лиге потерял только один клуб — «Тамбов», который еще в 28-м туре «застолбил» за собой последнюю строчку в турнирной таблице. Угроза понижения в классе висит еще над тремя клубами РПЛ — «Ротором», «Уфой» и «Арсеналом». В ФНЛ из этого списка вылетит только одна команда.

На данный момент аутсайдером в борьбе за сохранение прописки в Премьер-лиге являются волгоградцы. В последнем туре они сыграют в гостях у казанского «Рубина», который в свою очередь бьется за попадание в еврокубки. При этом одна лишь победа «Ротор» не устроит — для выполнения задачи волгоградскому клубу также нужна осечка «Уфы» или «Арсенала», которые проведут очный матч. В случае победы «Ротор» устроит либо ничья, либо поражение одной из команд.

В более выигрышной позиции находится «Уфа», которую устроит любой результат в том случае, если «Ротор» в параллельной встрече не возьмет три очка. В противном же случае уфимцам будет нужна только победа.

Самые хорошие шансы на сохранение места в РПЛ имеет «Арсенал» — тулякам необходимо просто не проиграть «Уфе», либо же дождаться осечки «Ротора» в Казани.