«Переключил передачу на плей-офф»: Овечкин — теневой герой матча с «Бостоном»

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Италия / Серия А
СпецияТорино
4:1
закончен
ДженоаАталанта
3:4
закончен
ЮвентусИнтер М
3:2
закончен
РомаЛацио
2:0
закончен
Кубок Англии
ЧелсиЛестер Сити
0:1
закончен
Олимп ФНЛ
ЕнисейИртыш
2:1
закончен
ОренбургДинамо-Брянск
3:2
закончен
СКА-ХабаровскАлания
1:2
закончен
БалтикаКрылья Советов
0:1
закончен
Торпедо МШинник
0:1
закончен
Спартак-2Чертаново
4:3
закончен
ВелесТекстильщик
2:1
закончен
ТомьНижний Новгород
1:1
закончен
ЧайкаНефтехимик
1:0
закончен
Краснодар-2Волгарь
1:0
закончен
АкронФакел
0:2
закончен
Англия / Премьер-лига
БёрнлиЛидс Юнайтед
0:4
закончен
СаутгемптонФулхэм
3:1
закончен
Брайтон энд Хоув АльбионВест Хэм Юнайтед
1:1
закончен
Германия / Бундеслига
АрминияХоффенхайм
1:1
закончен
АугсбургВердер
2:0
закончен
Шальке-04Айнтрахт Ф
4:3
закончен
ГертаКёльн
0:0
закончен
ФрайбургБавария
2:2
закончен
БайерУнион
1:1
закончен
Боруссия МШтутгарт
1:2
закончен
Еврохоккейтур
ШвецияФинляндия
3:2
закончен
ЧехияРоссия
4:0
закончен
НХЛ / плей-офф
Вашингтон КэпиталзБостон Брюинз
3:2 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Эдмонтон ОйлерзВанкувер Кэнакс
1:4
закончен
Единая лига ВТБ
Локомотив-Кубань Химки
online
ЦСКА Нижний Новгород
79:75
закончен
Зенит Парма
online
НБА / регулярный чемпионат
Бруклин НетсЧикаго Буллз
105:91
закончен
Нью-Йорк НиксШарлотт Хорнетс
118:109 (ОТ)
закончен
Индиана ПэйсерсЛос-Анджелес Лейкерс
115:122
закончен
Сан-Антонио СпёрсФиникс Санз
103:140
закончен
Миннесота ТимбервулвзБостон Селтикс
108:124
закончен
Милуоки БаксМайами Хит
122:108
закончен
Бокс/ММА / UFC 262
Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер
закончен
Англия / Премьер-лига
Кристал ПэласАстон Вилла
14:00
Тоттенхэм ХотспурВулверхэмптон
16:05
Вест Бромвич АльбионЛиверпуль
18:30
ЭвертонШеффилд Юнайтед
21:00
Россия / Премьер-Лига
ХимкиСочи
14:00
УфаАрсенал
14:00
РубинРотор
14:00
ТамбовЗенит
14:00
Локомотив МУрал
14:00
Динамо МЦСКА
14:00
АхматСпартак М
14:00
РостовКраснодар
14:00
Испания / Примера
Атлетико МОсасуна
19:30
ВильярреалСевилья
19:30
ВаленсияЭйбар
19:30
Реал СосьедадВальядолид
19:30
КадисЭльче
19:30
ХетафеЛеванте
19:30
БетисУэска
19:30
БарселонаСельта
19:30
Атлетик БРеал Мадрид
19:30
АлавесГранада
19:30
Италия / Серия А
ФиорентинаНаполи
13:30
УдинезеСампдория
16:00
БеневентоКротоне
16:00
ПармаСассуоло
19:00
МиланКальяри
21:45
Германия / Бундеслига
МайнцБоруссия Д
19:00
РБ ЛейпцигВольфсбург
21:30
Франция / Лига 1
ПСЖРеймс
22:00
НимЛион
22:00
НиццаСтрасбург
22:00
МонпельеБрест
22:00
МонакоРенн
22:00
МарсельАнже
22:00
ЛорьянМетц
22:00
ЛилльСент-Этьен
22:00
ДижонНант
22:00
БордоЛанс
22:00
НХЛ / плей-офф
Питтсбург ПингвинзНью-Йорк Айлендерс
19:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Ванкувер КэнаксКалгари Флэймз
05:30
Единая лига ВТБ
УНИКС Зелёна-Гура
17:00
НБА / регулярный чемпионат
Вашингтон УизардсШарлотт Хорнетс
20:00
Торонто РэпторсИндиана Пэйсерс
20:00
Нью-Йорк НиксБостон Селтикс
20:00
Сан-Антонио СпёрсФиникс Санз
21:00
Голден Стэйт УорриорзМемфис Гриззлиз
22:30
Бруклин НетсКливленд Кавальерс
02:00
Филадельфия СиксерсОрландо Мэджик
02:00
Атланта ХоуксХьюстон Рокетс
02:00
Детройт ПистонсМайами Хит
03:00
Нью-Орлеан ПеликансЛос-Анджелес Лейкерс
04:00
Чикаго БуллзМилуоки Бакс
04:00
Оклахома-Сити ТандерЛос-Анджелес Клипперс
04:00
Миннесота ТимбервулвзДаллас Маверикс
04:00
Портленд Трэйл БлэйзерсДенвер Наггетс
04:00
Сакраменто КингзЮта Джаз
04:00
Италия / Серия А
ВеронаБолонья
21:45
Развернуть

«Переключил передачу на плей-офф»: Овечкин — теневой герой матча с «Бостоном»

Передача Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Бостон» в первом матче плей-офф НХЛ

Александр Овечкин вместе с «Вашингтоном» удачно стартовал в плей-офф, одержав первую победу в серии с «Бостоном». Россиянин отметился ассистом, ярким силовым приемом и последующей похвалой от тренера.

Скопировать ссылку

В завершившейся регулярке НХЛ Александр Овечкин много матчей пропустил из-за травмы и выдал личный антирекорд результативности, но на старте плей-офф воспрял как никогда.

В стартовом раунде Кубка Стэнли «Вашингтон» встречается с «Бостоном». Первый матч остался за «столичными» — в овертайме победу «Кэпиталз» принес Ник Дауд.

«Вашингтон» первым повел после изящной комбинации благодаря голу Тома Уилсона — того самого, выбывшего из-за травмы после побоища в игре с «Рейнджерс».

Вскоре «Брюинз» отыгрались усилиями Джейка Дебраска, а, ко всему прочем, в моменте с голом травму получил голкипер «Кэпиталз» Витек Ванечек. Поскольку Илья Самсонов был все еще вне команды из-за попадания в ковидный протокол, «Вашингтону» пришлось выпускать на лед 39-летнего Крэйга Андерсона, почти не игравшего в регулярном чемпионате.

Выход Андерсона, кажется, пошел только на пользу «Кэпс». С 21 спасением он был признан второй звездой матча и стал самым возрастным вратарем в истории клуба, одержавшем победу в матче плей-офф.

«Энди вступил в игру, сделал важные сейвы и дал нам шанс на победу. Что ж, сегодня все удачно закончилось», — говорил после игры главный тренер «столичных» Питер Лавиолетт.

«Крэйг — отличный голкипер. Очевидно, что у него большой опыт. Он был довольно спокоен, сделал пару важных сейвов для нас и успокоил «скамейку». Андерсон проделал фантастическую работу», — добавил Овечкин.

Ближе к середине второго периода «Вашингтон» вновь повел. Шайбу забросил Бренден Диллон, а непосредственное участие в голе принял как раз Овечкин, отдавший результативную передачу. Если бы шайбу записали на капитана «Кэпиталз», как было изначально, то этот гол стал бы для него юбилейным 70-м в кубковых играх.

Это очко стало 132-м для россиянина за карьеру в плей-офф, что является третьим результатом среди левых нападающих лиги. Матч с «Бостоном» Овечкин завершил с показателем полезности +1.

А другим своим ярким действием Овечкин отметился еще в начале матча. Его хит, уложивший на лопатки звезду «Бостона» Давида Крейчи, гарантированно попадет в хайлайты.

Возвращаясь к ходу матча, «Бостону» удалось сравнять счет, реализовав большинство — гол у Ника Ритчи. Удаление же на совести еще одного россиянина Дмитрия Орлова.

На пятой минуте дополнительного периода Дауд удачно подставил клюшку на пятаке после броска Ти Джея Оши практически от синей линии.

«Я просто бросил максимально сильно. Не заметил, как шайба залетела в ворота, но увидел, что ребята со скамейки высыпали на лед. Мы очень счастливы, что победили сегодня», — резюмировал Оши.

Несмотря на то что в тройку лучших игроков матча попали Дауд, Андерсон и Диллон,

болельщики с экспертами отметили немаловажную роль Овечкина в победе «Кэпс».

Об этом упомянул и Лавиолетт на послематчевой пресс-конференции, отметив, что российский форвард полностью переключился с регулярки на плей-офф.

«Овечкин был вовлечен в игру с первой же смены. Он играл в силовой хоккей, контролировал шайбу, действовал комбинационно. Он явно переключил передачу на матчи плей-офф и сегодня был очень заметен и эффективен», — цитирует Лавиолетта русскоязычная версия сайта НХЛ.

«Сейчас такой момент сезона, что вне зависимости от того, что происходит, вне зависимости от травм и других обстоятельств надо находить путь к победе», — заявил сам Овечкин, говоря о травме Ванечека.

Следующий матч серии «Вашингтон» — «Бостон» состоится на льду «Кэпс» в ночь на 18 апреля по московскому времени.