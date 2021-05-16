Худший результат за 20 лет: ЦСКА пролетел мимо Европы

Победа «Локомотива» в финале Кубка России над «Крыльями Советов» и автоматический проход «железнодорожников» в Лигу Европы привели к тому, что у ЦСКА появился небольшой шанс на попадание в еврокубки. При этом ближайшие преследователи армейцев в таблице — «Динамо» — лишились этого шанса еще в прошлом туре.

Таким образом, последний матч сезона для бело-голубых ничего не решал, чего не скажешь о красно-синих, для которых от 30-й игры в чемпионате зависело, отправится ли Ивица Олич в свое первое европейское путешествие в качестве тренера. При этом даже победа могла оставить ЦСКА за бортом, поскольку за путевку в Лигу конференций также боролись «Сочи» и «Рубин», опережавшие красно-синих на два очка.

На важный матч на «ВТБ Арене» армейцы вышли без своего главного игрока — Николы Влашича. Травма колена, полученная хорватом в поединке с «Уфой», заставила лидера ЦСКА пропустить финальную встречу. По той же причине на поле не вышли Бактиер Зайнутдинов, Хердур Магнуссон и Кирилл Набабкин. При этом в строй после травмы вернулся новичок Эмиль Бохинен, в нападении у армейцев с первых минут сыграли Федор Чалов и Алан Дзагоев, также в старт попал и Наир Тикнизян, переговоры о переходе которого активно ведет «Локомотив».

Стартовый состав красно-синих на финальный матч сезона! #ДинамоЦСКА pic.twitter.com/ucdzb6y9n5 — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) May 16, 2021

Что касается бело-голубых, то у них случилась серьезная потеря в лице Антона Шунина, и место в воротах вновь занял Игорь Лещук. Иван Ордец пропустил дерби из-за полученного в матче с «Локомотивом» удаления, и в защите сыграли два Романа: Евгеньев и Нойштедтер. За атаку отвечали молодые Константин Тюкавин, Арсен Захарян и Даниил Лесовой.

Наш состав на дерби #ДинамоЦСКА



Лещук — в воротах

Нойштедтер — в центре обороны

Евгеньев — капитан

Шунин — вне заявки pic.twitter.com/zci3a2bYSh — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) May 16, 2021

После минуты молчания в память о погибших в Казани Кирилл Левников дал стартовый свисток.

В начале тайма Арсен Захарян опасно прорвался в штрафную армейцев и нанес первый удар в створ. Акинфеев спокойно с ним справился. На этом динамовцы не остановились и начали давить на фланг Тикнизяна.

По-настоящему опасный момент возник у ЦСКА на 15 минуте. Чалов выполнил передачу навесом на Игоря Дивеева, но тот пробил головой выше ворот. Лещук подпрыгнул лишь для самоуспокоения, хотя это стало предупредительным выстрелом для бело-голубых.

Армейцы поймали кураж, Эджуке после очередного прохода и фирменных ложных замахов все же пробил по воротам. Защитники «Динамо» удар заблокировали, но «прозевали» Тикнизяна, который отправил мяч в противоход Лещуку.

На пропущенный гол «Динамо» должным образом не отреагировало, позволив красно-синим продолжить натиск. В основном все наступления велись через пару Тикнизяна и Эджуке, которые и соорудили первый гол. Лишь перед перерывом Тюкавин заставил Игоря Акинфеева вступить в игру, но капитан армейцев без проблем парировал удар молодого форварда бело-голубых.

Во втором тайме главный тренер ЦСКА Ивица Олич решил убрать с поля имеющего желтую карточку Виктора Васина и заменил его на юного Вадима Карпова. Оборона армейцев стала действовать еще слаженнее: прострелы Скопинцева и попытки нападающих бело-голубых выйти один на один с Акинфеевым контролировались 19-летним защитником.

Свою наступательную операцию ЦСКА вел и дальше. Дивеев отдал дальнюю передачу на Эджуке, и тот уже в который раз вошел в штрафную и пробил, но Лещук парировал удар. Следом в створ бил Алан Дзагоев, но и его постигла неудача.

После этого опытного Дзагоева заменили на Арнора Сигурдссона, редко выходившего на поле в этом сезоне. Также Олич решил сразу поменять Бохинена на Ильзата Ахметова, поскольку норвежец был незаметен весь первый тайм.

Двойную замену провел и главный тренер «Динамо» Сандро Шварц, выпустив Клинтона Н'Жье и Вячеслава Грулева. И именно эти замены немецкого тренера оказались результативными.

Уже через минуту «Динамо» разыграло судьбоносный угловой, который позволил ему сравнять счет. Только что вышедший Грулев отправил мяч в ворота Акинфеева после подачи Скопинцева, заметно прибавившего после перерыва. Давление бело-голубых увеличивалось с каждой атакой.

После удара Себастьяна Шиманьского под перекладину по воротам красно-синих вновь пробил настырный Грулев. Он качнул Карпова на линии штрафной и ударил низом в дальний угол. Мяч от штанги очутился в сетке ворот — 2:1.

Олич был вынужден идти на крайние меры и выпустил на поле 19-летнего нападающего Владислава Яковлева, чья активность все же заставила «Динамо» прижаться к своим воротам. И на этом бело-голубые, казалось, и погорят.

В концовке матча Эджуке воспользовался провалом обороны соперника, обвел голкипера и «катнул» в пустые ворота (2:2). Евгеньев пытался спасти команду в подкате, но лишь добил мяч. Счет снова стал ничейным.

Некоторое время на поле продолжалась вязкая и неуступчивая игра, пока ее не освежил Шварц еще одной порцией замен. После них бело-голубые резко прибавили в активности и на последних минутах создали ряд опасных моментов у ворот ЦСКА. Шанс оформить хет-трик, например, имел Грулев. Но у хозяев в итоге отличился другой молодой талант — Арсен Захарян.

17-летнее дарование российского футбола разрушило одним ударом «парашютиком» все европейские планы ЦСКА. Мяч аккуратно перелетел через Акинфеева. Это стало приговором. Отыграться красно-синие не успели и впервые за 20 лет остались без еврокубков. Все разговоры перед дерби о том, что динамовцы отдадут победу «по дружбе», остались в прошлом. Как и мечты московской команды.