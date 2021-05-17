«Король вернулся!» Кучеров сделал дубль в первом матче плей-офф

«Флорида» и «Тампа» в регулярке забивали в очных матчах в среднем больше семи шайб за игру — в стартовой встрече в первом раунде Кубка Стэнли команды традициям не изменяли.

В первой десятиминутке соперники обменялись быстрыми шайбами: на гол Блейка Коулмана в меньшинстве спустя менее чем две минуты реализованным большинством «котов» ответил Александр Барков. До конца периода Картер Вераге сумел вывести «Пантерз» вперед. Отыграться и снова повести в счете уже «молниям» помог последующий дубль Никиты Кучерова в большинстве.

Сначала лидер «Лайтнинг» отметился точным броском после эффектной комбинации.

KUCH WAS HUNGRY pic.twitter.com/XnzI6sQizw — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) May 17, 2021

«Король вернулся!» — написал агент Кучерова Дэн Мильштейн в Twitter, отреагировав на первый гол форварда после возвращения.

А десятью минутами спустя примерно из той же зоны россиянин замкнул передачу Виктора Хедмана.

Two power play goals in his first game back?



Certainly not surprised pic.twitter.com/DFKrHnPwjm — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) May 17, 2021

На старте третьего периода «Пантерз» ответили двумя быстрыми шайбами в исполнении Джонатана Юбердо и Оуэна Типпетта, и счет снова был в пользу «Флориды». Однако до конца игры Брейнден Пойнт оформил дубль и принес «Тампе» победу — 5:4.

Одну из своих шайб канадец забросил с шикарного ассиста все того же Кучерова.

One-timer to tie it!!!! pic.twitter.com/ZumC1FvhB8 — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) May 17, 2021

Эта игра вошла в историю НХЛ как четвертый матч плей-офф, по ходу которого произошло четыре смены лидирующей команды.

«У меня было лучшее место в зале для наблюдения за двумя исключительными командами, которые принимали участие в этом феноменальном хоккейном матче. Вот почему хоккей — это величайший вид спорта в мире. Мы только что стали свидетелями потрясающего выступления от этих двух команд», — уверен главный тренер «молний» Джон Купер.

Для Кучерова же этот матч стал первым в сезоне — весь регулярный чемпионат он пропустил из-за травмы бедра и операции. С 3 (2+1) набранными очками за 19:21 игрового времени россиянин был признан третьей звездой встречи после Пойнта и Юбердо.

«Самое страшное, что он станет только лучше», — говорил после матча Хедман о Кучерове.

После этой игры на счету Кучерова стало 98 (37+61) очков в кубковых матчах НХЛ за карьеру. Он обогнал Игоря Ларионова и вышел на седьмое место в истории лиги по этому показателю среди россиян. Кроме того, начиная отсчет с дебюта Кучерова в 2014 году, за этот период у него голов в плей-офф столько же, сколько у лидера Александра Овечкина.

«Перед игрой я старался не думать о травме. Не знал, чего ожидать. Так что мне хотелось сразу заявить о себе, провести хорошую первую смену, возможно, хитануть кого-нибудь. Вот и все, что я пытался сделать. Но новое бедро — оно и есть новое бедро, приятель. Все по-другому, намного лучше, так что я себя чувствовал по-настоящему хорошо», — сказал Кучеров.

Российская дуэль вратарей также получилась серьезной и не позволила ни Сергею Бобровскому, ни Андрею Василевскому отдыхать. У них 34 и 35 спасений соответственно. У защитника «Тампы» Михаила Сергачева коэффициент полезности -1, он не сумел набрать результативных очков.

Второй матч серии состоится в ночь на 19 мая. Начало — в 3.00 по мск.

Стартовое противостояние в серии «Питтсбурга» и «Айлендерс» получилось не менее ярким: «Нью-Йорк» в овертайме вырвал победу со счетом 4:3.

Героем встречи стал нападающий «островитян» Кайл Палмьери, записавший на свой счет дубль и победный гол. Вторым лучшим игроком матча оказался еще один форвард «Нью-Йорка» Жан-Габриэль Пажо, набравший 3 (1+2) результативных балла.

Третьей звездой игры признали голкипера «Айлендерс» Илью Сорокина, выдавшего суперматч с 39 спасениями — новый клубный рекорд «Нью-Йорка» для дебютантов Кубка Стэнли, предыдущий был установлен еще в 1985-м. Это первая победа россиянина в плей-офф НХЛ в карьере.

39 saves

First playoff win pic.twitter.com/OwKweMpwjD — x - New York Islanders (@NYIslanders) May 16, 2021

Кстати, в матче Сорокин не только спасал «Айлендерс» от голов, но и даже заработал удаление.

Следующий матч серии состоится 19 мая в 2.30 мск. Возможно, на лед сумеет вернуться после травмы Евгений Малкин.

«Миннесота», которой пророчат сенсацию в серии с «Вегасом», первый матч своего противостояния выиграла — 1:0 в овертайме.

Единственный гол в матче на свой счет записал Йоэль Эрикссон Эк, также шатаут оформил голкипер «Уайлд» Кэм Тальбо, отразивший 42 броска.

Звезда «дикарей» Кирилл Капризов ушел со льда без очков, но при этом сыграл очень качественно: пять нужных хитов (сразу вспоминается старт Овечкина в нынешней плей-офф в таком же стиле), некоторые из которых были чрезвычайно эффектными...

и момент с броском, который гарантированно привел бы к голу, если бы не потрясающее спасение вратаря «Голден Найтс» Марк-Андре Флёри (между прочим, ставшего первым голкипером в истории, 15 раз подряд сыгравшим в плей-офф):

Marc-Andre Fleury just made one of the most ridiculous saves I have ever seen in my entire life on Kirill Kaprizov pic.twitter.com/IaZohNbX10 — Spoked Z (@SpokedZ) May 16, 2021

«На самом деле бросок Капризова я отразил пальцами руки, на которой находился блин, а не ловушкой за спиной», — рассказал о сейве канадский вратарь.

Второй матч серии состоится 19 мая в 5.00 мск.