Ассист Овечкина и гол Свечникова: как прошел день в НХЛ

Второй матч серии «Вашингтона» и «Бостона», как и стартовый, перешел в овертайм, но в этот раз победа досталась «Брюинз» — 4:3.

Джейк Дебраск открыл счет в игре, но менее чем через полторы минуты Ти Джей Оши равенство на табло восстановил, реализовав большинство. Голевую передачу выписал Александр Овечкин.

THE TIP MASTER STRIKES AGAIN! pic.twitter.com/LSDIvFN3CN — Washington Capitals (@Capitals) May 17, 2021

«Бостону» удалось сделать выводы из первого матча, и этот ассист был самым полезным действием Овечкина. В остальном капитан «столичных» не впечатлил и получил -2. Единственный позитив для Овечкина в том, что ему удалось догнать Джо Торнтона по очкам в кубковых матчах НХЛ — теперь у россиянина их 133.

Вскоре после гола Оши Патрис Бержерон вывел «Брюинз» вперед, а до конца периода счет вновь сравнял Гарнет Хэтэуэй. Ассист на свой счет записал Дмитрий Орлов.

Следующие полчаса игры прошли без голов, и все тот же Хэтэуэй, опять с передачи Орлова, оформил дубль. У Орлова по итогам матча два ассиста (его 20-е очко за карьеру в плей-офф) и показатель полезности 0.

HOW SWEET IS THAT??? pic.twitter.com/v003xaEcOX — Washington Capitals (@Capitals) May 18, 2021

«Бостон» же сначала перевел матч в овертайм, благодаря голу Тейлора Холла, а спустя 39 секунд со старта дополнительного периода Брэд Маршан принес гостям победу и позволил сравнять счет в серии.

«Вашингтон» в ближайших встречах ожидает подкрепление в лице Ильи Самсонова и Евгения Кузнецова, которые попали в ковид-протокол и не тренировались с командой с начала мая. «Кэпиталз» после травмы Витека Ванечека пророчили большие проблемы, и, пусть возрастной Крэйг Андерсон пока справляется (во второй игре у него 44 сейва), Самсонов на воротах видится для «столичных» более выгодным вариантом.

Третий матч серии состоится в ночь на 20 мая в Бостоне. Начало игры — в 1.30 по мск.

На стартовой встрече серии между «Каролиной» и «Нэшвиллом», прошедшей в Роли, был установлен рекорд посещаемости сезона в НХЛ — на матче присутствовали 12 тысяч зрителей. «Предаторз» перед своими трибунами в конечном счете не сплоховали, одержав волевую, но уверенную победу со счетом 5:2.

Филип Форсберг забросил первую шайбу серии, а «Харрикейнз» потребовалось полторы минуты, чтобы Теуво Терявяйнен счет сравнял. При игре 4x4 Джордан Стаал вывел «Каролину» вперед, но «Нэшвилл» отыгрался с помощью гола Эрика Хаулы. Наконец, третий период целиком остался за хозяевами: Нино Нидеррайтер и оформивший дубль Стаал забросили по шайбе, а закрепил успех «Харрикейнз» Андрей Свечников, поразивший уже пустые ворота соперника.

И, то ли болельщики так раззадорили команды, то ли статус стартового матча серии, но на двоих «Каролина» и «Предаторз» совершили 100 хитов.

Первой звездой матч же был признан защитник Стаал. У Свечникова гол за 14:54 игрового времени и показатель полезности 0. Еще один россиянин Яков Тренин из «Нэшвилла» получил лишь 11:55 на льду и результативными действиями не отметился, закончив игру с коэффициентом полезности 0.

Вторая игра пройдет 20 мая и начнется в 3.00 по мск.

«Сент-Луис», с трудом выползавший в плей-офф, свой старт провалил, на выезде без шансов проиграл «Колорадо» — 1:4.

Для «музыкантов», впрочем, было мало веселого в матче: например, травмированный тренер по физподготовке команды Рэй Барил впервые за 26 лет пропустил игру «Блюз».

Лучшим игроком матча стал нападающий «Эвеланш» Натан Маккиннон, набравший 3 (2+1) очка и показатель полезности 3. Также за «лавин» забили Кейл Макар и Габриэль Ландеског, тоже закончивший игру с 3 (1+2) очками. Единственную шайбу «Блюз» забросил Джордан Кайру с передачи россиянина Ивана Барбашева.

У Барбашева показатель полезности 1, а вот Владимир Тарасенко игру провалил — -2 за 16:21 игрового времени. Валерий Ничушкин из «Колорадо» тоже ничем примечательным не отметился.

Зато отметились голкиперы Джордан Биннингтон и Филипп Грубауэр, едва не устроившие драку после финальной сирены.

А до этого кулачный бой устроили Габриэль Ландеског и Брэйден Шенн.

Третий матч серии между «Сент-Луисом» и «Колорадо» пройдет 20 мая в 5.30 по мск.