«Сборная больше меня»: Дешам вызвал Бензема на Евро

История конфликта

18 мая издание Le Parisien опубликовало в чем-то сенсационную новость — нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема будет включен в расширенный список из 26 футболистов, которых вызовут для участия в Евро-2020 этим летом.

Сенсационность этой новости заключается в том, что главная звезда атаки «королевского клуба» в последний раз приглашался в национальную команду еще в далеком 2015 году.

И дело совсем не в игровых качествах форварда, а в нашумевшем скандале, из-за которого с Бензема до сих пор не сняты обвинения, а сам футболист находится в ожидании суда с перспективой получения даже реального срока заключения!

Все случилось в 2015 году, когда три злоумышленника завладели видео интимного характера, главным героем которого был партнер Бензема по сборной Франции, бывший полузащитник московского «Динамо» Матье Вальбуэна.

Пресловутая троица обратилась к близкому другу игрока «Реала» — Кариму Зенати, известному в определенных кругах связями с криминальным миром. Зенати попросили связаться с Бензема, чтобы тот вышел на Вальбуэна и убедил того встретиться с обладателями видео.

Главной ошибкой звездного нападающего стало данное согласие.

«Карим попросил меня встретиться с его другом, которого он представил как очень надежного, которому он доверяет. Но я не так глуп, поэтому скептически отнесся к этим словам, — рассказывал потом в интервью Le Monde Вальбуэна. — Знаю, Бензема хотел, чтобы я встретился с этим человеком не просто так, а заплатив за уничтожение видео».

Вместо встречи с шантажистами полузащитник написал заявление в полицию, в результате чего Бензема провел ночь в полицейском участке, лишился дружеского расположения Вальбуэна, а также — вероятно, самое болезненное — места в национальной сборной.

Дело в отношении нападающего не закрыто до сих пор, хотя сам он не считает себя в чем-то виноватым и не раз говорил в прессе, что действовал без какой-либо личной выгоды, желая помочь самому партнеру по главной команде страны.

Так или иначе, со временем отношения между Вальбуэна и Бензема наладились, и первый даже говорил, что не против выйти вместе с форвардом на поле в одной команде.

Правда, сам Вальбуэна тоже в сборную не вызывается с 2015 года. Тогда он играл за «трехцветных» только в товарищеских встречах, не попав в заявку команды на Евро-2016 и проведя последний поединок в футболке сборной Франции еще в октябре 2015-го.

Но экс-полузащитнику московского «Динамо» сейчас уже 36 лет, и с тех пор он успел сменить «Лион» на турецкий «Фенербахче», а оттуда перебраться в греческий «Олимпиакос», где просто доигрывает последние сезоны в карьере.

Потерянные годы

Что до Бензема, то в 2015 году он находился в самом расцвете своей карьеры, а с тех пор стал только лучше. И его не звали в сборную как раз не по спортивному принципу, а именно из-за скандала.

Несмотря на все призывы разных людей, включая местных политиков, Федерация футбола Франции и главный тренер Дидье Дешам были непреклонны. Президент Федерации Ноэль Ле Гре даже говорил перед чемпионатом мира — 2018, что «история Карима в национальной сборной завершена».

В итоге нападающий не принял участия в домашнем Евро-2016, где Франция добралась до финала, и не сыграл на чемпионате мира — 2018 в России, упустив возможность стать чемпионом мира.

Одно время даже ходили слухи, что игрок может сменить гражданство и перейти в сборную Алжира, ведь именно из этой страны родом его родители. Такое возможно в футболе даже при заигранности за другую национальную команду во взрослом возрасте в официальных встречах. Но сама процедура очень сложна и потребовала бы от самого спортсмена отказа от французского гражданства. Не только спортивного, но и вообще.

Безусловно, для Бензема эти шесть лет без игры за сборную, где он сам хотел быть, оказались потеряны. Сложнее оценить потерю для самой Франции, так как ее результаты были на отрезке практически максимальными.

И все же с Бензема в составе «трехцветные» были бы еще сильнее. Кто знает, может, на их счету оказалась бы и победа на домашнем Евро, где в финале они уступили Португалии во главе с Криштиану Роналду (0:1).

Что ж, теперь все официально. Дидье Дешам включил главного бомбардира мадридского «Реала» в список 26!

Почему сейчас

Весьма интересно, почему возвращение форварда состоится именно сейчас. До сих пор Дешам был непреклонен, как бы тяжело ни было игнорировать тему опального нападающего.

Не влияли на рулевого «трехцветных» даже реплики его бывшего товарища по игре за сборную Франции Зинедина Зидана, возглавляющего мадридский «Реал» и недоумевающего из-за отсутствия своего нападающего в составе сборной.

Однако, по информации французской прессы, сейчас Дешам крайне обеспокоен ситуацией с позицией центрфорварда.

Вообще в его распоряжении целая россыпь ярких атакующих футболистов во главе со звездами «ПСЖ» и «Барселоны» Килианом Мбаппе и Антуаном Гризманном. А есть еще партнер Гризманна по «блаугране» Усман Дембеле и Кингсли Коман из «Баварии».

Проблема в том, что все они, как и получивший травму в игре против Казахстана Антони Марсьяль, больше игроки флангов. Да, и Мбаппе, и Гризманн в своих клубах нередко играют на острие, но в схеме Дешама им отведены другие роли, которые исполняются футболистами как надо.

Зато все центрфорварды сейчас не убеждают. Казалось бы, незаменимый для Дешама Оливье Жиру, упорно не забивавший на триумфальном мундиале-2018, но всегда игравший в старте и исполнявший важную роль в схеме, плотно осел на скамейке запасных «Челси», где не появляется в основе с марта.

Александр Ляказетт потух в лондонском «Арсенале», совершенно перестав отличаться голами и по игре выглядя очень бледно в последнее время, а Мусса Дембеле не забивал за «Лион» в первой части сезона и просидел на лавке мадридского «Атлетико» вторую...

Есть еще разве что Виссам Бен-Йеддер, который за 36 встреч Лиги 1 в составе «Монако» отличился 20 раз (правда, десять мячей забил с пенальти) и сделал еще семь голевых передач. В итоге Дешам стал настолько обеспокоен, что вспомнил о Бензема, а заодно и о том, что тот давно не попадает в скандалы и уже помирился с Вальбуэна. Теперь Карим сыграет на Евро!

Что Бензема даст сборной

Сборная Франции даст нападающему «Реала» шанс выиграть что-то в футболке национальной команды, ведь действующие чемпионы мира — одни из главных, если не главные фавориты предстоящего турнира.

Но и сам Бензема даст команде очень многое. 33-летний футболист всегда был классным игроком. Он стал настоящим голеадором еще в родном «Лионе» и ярко выступал и много забивал и после перехода в мадридский «Реал». Там он поначалу конкурировал с Гонсало Игуаином, и эта борьба проходила скорее с перевесом аргентинца, однако после прихода в клуб Криштиану Роналду все поменялось.

Португалец, само собой, стал первой скрипкой, и именно Бензема превратился для него в лучшего партнера и ассистента. Да, как завершитель француз ушел в тень и был там даже в сезоне, когда положил в Ла Лиге 24 гола.

Бензема много критиковали, причем даже фанаты «Реала», зато его защищали партнеры и Зидан, рассказывая о том, как он важен в создании атакующей игры команды. Это подтверждалось и цифрами продвинутой статистики.

В любом случае сейчас игру форварда уже никто не критикует, потому что три года после ухода Роналду он продолжает делать все то, что делал при португальце, и к тому же стал главным бомбардиром «Реала». За эти три сезона на его счету 64 мяча и 23 голевые передачи в чемпионате Испании.

Жиру играл важную роль на чемпионате мира. Бен-Йеддер хороший и сильный нападающий. Но сравнивать их с Бензема просто неуместно. В лице девятки «Реала» «трехцветные» получают феноменальную боевую единицу для усиления.

Если Бензема быстро найдет «химию» с Мбаппе и Гризманном — а до сих пор он легко находил общий язык на поле с любыми партнерами, — атака Франции станет просто неуязвимой.

Слова тренера

Все это прекрасно понимает и Дешам, который обстоятельно, искренне и проникновенно объяснил свое сегодняшнее решение.

«Мы встретились с Бензема и долго общались. Я долго размышлял над многими вещами, чтобы прийти к итоговому решению. Не буду раскрывать деталей нашей дискуссии, но она нужна была и мне, и ему, — рассказал наставник. — Как босс национальной команды, я всегда смотрю на вещи за рамками моих личных дел. На мне большая ответственность, но сборная — больше меня.

Бензема вызван в сборную не для того, чтобы сидеть на скамейке. Я не волнуюсь за то, успеет ли он наладить контакт за короткое время с партнерами. С игровыми качествами, интеллектом и талантом можно далеко пойти».

Все просто и понятно. Осталось дождаться нового выхода форварда в футболке сборной. В своем последнем матче за Францию 8 октября 2015 года он оформил дубль в ворота сборной Армении (4:0). Всего на его счету 81 игра и 27 мячей в национальной команде.